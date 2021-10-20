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Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar - Son Dakika

Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

20.10.2021 15:14
Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar" dedi.

AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, "Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar" dedi.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin (TBMM) açılmasına rağmen büyük bir özveri ve sorumlulukla seçim bölgesinde çalışmalarını sürdüren AK Parti Van Milletvekili Abdulahat Arvas, Ekim ayı içinde düzenlenen "İlçe Danışma Toplantılarına" iştirak ederek teşkilat mensupları ve vatandaşlarla bir araya geliyor. Tuşba, İpekyolu, Edremit, Gürpınar ve Gevaş ilçelerinde yapılan geniş katılımlı toplantılarda katılımcılara hitap eden Milletvekili Arvas, sözlerinin başında AK Partinin kuruluşundan bugüne kadar Van teşkilatlarında görev almış bütün üyelere gayretleri ve emekleri için teşekkür ederek, ebediyete irtihal etmiş teşkilat mensuplarına da Allah'tan rahmet diledi. Danışma meclislerinin önemli olduğunu dile getiren Arvas, istişarelerin yapıldığı, bilgilerin tazelendiği, eksiklerin giderildiği bu toplantılar teşkilatların daha da güçlendiğini söyledi. AK Parti iktidarı ile birlikte ülkenin vesayetlerden kurtulduğunu hatırlatan Milletvekili Arvas, "Türkiye'nin bu dönemde ayaklarındaki prangaları kırıldı. AK Partinin sıradan bir siyasi teşekkül olmadığı, milletin yaklaşık 20 yıldır sahiplendiği bu kutlu davanın, milli ve manevi değerlere sahip çıkan erdemliler hareketi ile başladı. Maziden atiye uzanan yolculuğun altın halkalardan biridir. Bu nedenle AK Partide siyaset yapmanın sorumluluğunu iyi bilmeliyiz. Gelecek nesillere daha büyük ve güçlü Türkiye bırakmak için bile isteye ve sadakatle gece gündüz çalışmalıyız. Yeni ve büyük müreffeh bir Türkiye ideali ile 2023 hedeflerine emin adımlarla yürümeliyiz. Türkiye ekonomide başta olmak üzere eğitimden sağlığa, ulaşımdan tarıma, turizmden çevre ve şehirciliğe, adaletten hak ve özgürlüklere varıncaya kadar insan hayatına dokunan her alanda reformlar ve sessiz devrimler yaparak geçtiğimiz 19 yılda Cumhuriyet tarihinin en büyük sıçramalarını gerçekleştirdi. Ama aynı dönemde tarihimizin en büyük saldırılılarıyla da karşı karşıya kaldı" dedi.

"AK Parti'nin neferleri olarak, Allah katında ve milletimiz nezdinde mahcup olacağımız davranışlardan kaçınmalıyız"

Ülkemize içten ve dıştan yönelen tüm saldırıların hedefinde Recep Tayyip Erdoğan karşıtlığı olduğunu ifade eden Arvas, "Milletin bu gerçeği gördüğünü ve bu mücadelede Cumhurbaşkanımızı yalnız bırakmadı. AK Parti içinde Cumhurbaşkanımız sayesinde siyaset yaparak palazlanan ve kişisel hırsları ile parti kuranlar dün başka, bugün başka şeyler söylüyorlar. Birkaç yıl önce bizimle beraber hakkı haykıranlar, şimdi şer odaklarının ağzıyla bize bağırıyorlar. Ne değişti de yanımızda olanlar bugün karşımızdalar. Değerli arkadaşlarım, kardeşlerim, siyaseti menfaat üzere yapanlar, kendi nefsinin peşine düşen, şahsi ikbaline odaklanan kişilerden dava adamı olmaz. Bulunduğu makamın gücüne, imkanlarına güvenerek, gönül kıran, insanları rencide eden, vatandaşa tepeden bakan kibir abidelerinin bu davada yeri olmaz. AK Parti'nin neferleri olarak, Allah katında ve milletimiz nezdinde mahcup olacağımız davranışlardan kaçınmalıyız, yanlışlara rıza göstermemeli ve göz yummamalıyız. Siyaset yapıyormuş gibi davranarak zaman kaybetmemeliyiz. Siyasetten beklentimiz çıkar veya statü elde etmek olmamalıdır. Bunlar nasipse oluyor doğal rutini içinde kendiliğinden oluveriyor. Ama siyasetçi kendi rızasıyla kendini sınırlamayı bilmelidir. Ben siyasete girdim, yöneticiyim her isteğimi yaparım gafleti, maazallah insanı kirletir. Tevazu, samimiyet ve gayret ile bütün hemşerilerimize ulaşmalı, anlamalı ve anlatmalıyız. İnsanlarımıza karşı alçak gönüllü olmalıyız, büyüklenmeden vatandaşı dinlemeli kıymet vermeliyiz. Teşkilatımızın büyüklüğünün ve gücünün farkında olarak lakin asla gurur ve kibire kapılmadan "Milletimize efendi olmak için değil, hizmetkar olmak için" siyaset yaptığımız sürece 2023 yolculuğumuz daha sorunsuz ve güvenli olacak seçim başarıyla taçlanacaktır. Hazreti Mevlana'nın buyurduğu gibi; 'İnsanı ateş değil, kendi kibri yakar. Herkeste kusur görür, kendisine kör bakar'. Siyasetin öznesi olan milletimize hizmetkar olma anlayışı ile talip olduğumuz bu görevlerde riya, kibir, yalan gibi gayrı ahlaki tutum ve davranışlardan kendimizi sakınacağız. Sakınacağız ki örnek olacağız, örnek olacağız ki gönüllere dokunacağız. Bizler teşkilatlarımızla birlikte partimizin ilke ve hedeflerini özümseyerek sahip olduğumuz ortak duygu ve düşünceleri uyum içinde topluma etkin bir biçimde aktaracağız" diye konuştu.

"Erdoğan'sız bir AK Parti, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler bilsinler ki başaramayacaklar"

Dün ülke içi vesayetle mücadele ederken, bugün küresel vesayetle karşı karşıyayız" diyen Milletvekili Arvas, " Ekonomik manipülasyonlarla, yalan iftira ve her türlü safsata ile milletimize tuzak kuranlar Cumhurbaşkanımız ve Genel Başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı zayıflatmak istiyorlar. Bugüne kadar yapılan Danıştay saldırısı. Cumhuriyet mitingleri. 367 krizi. 27 Nisan E- muhtıra. AK parti kapatma davası. 7 Şubat MİT krizi, Gezi olayları. 17-25 Aralık operasyonu ve en son 15 Temmuz kanlı darbe girişimi gibi tüm olaylar Recep Tayyip Erdoğan'ı devirmek ve meşru siyaseti yok etmek amacıyla yapılan teşebbüslerdir. Son ABD'deki başkanlık seçimlerinde Joe Biden, bir konuşmasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı açıkça hedef alarak, Türkiye'de Erdoğan'a karşı muhalefetin savunulması gerektiğini telkin ederek, Erdoğan'ı devireceğini söylüyor. Erdoğan'sız bir AK Parti, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler bilsinler ki başaramayacaklar. AK Parti teşkilatları asla ve kata buna müsaade etmeyecek, onların hayallerini kabusa çevireceklerdir. 2023 yılında yapılacak seçimlerde her türlü ayrışmayı, eski yeni ayır etmeden, onun bunun adamı diye ötekileştirmeden canı gönülden omuz omuza verip yeniden büyük bir mücadele ile çalmadık kapı, sıkmadık el bırakmayacak inşallah yeniden muzaffer olacağız" şeklinde konuştu. - VAN

Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar

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Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar - Son Dakika


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SON DAKİKA: Milletvekili Arvas, Erdoğan'sız bir Türkiye tahayyül edenler başaramayacaklar - Son Dakika
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