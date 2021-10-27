Üye Girişi
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

27.10.2021 14:49
Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Elçiliklerin toplu bir şekilde böylesi bir tavır ve söylemlerini doğru bulmuyorum.

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 10 büyükelçinin tutuklu Osman Kavala'yla ilgili açıklamalarına ilişkin, "Elçiliklerin toplu bir şekilde böylesi bir tavır ve söylemlerini doğru bulmuyorum." dedi.

Karamollaoğlu, parti genel merkezinde düzenlediği basın toplantısında, gündemi değerlendirdi.

Cumhuriyet'in kuruluşunun 98. yıl dönümünü kutlayan Karamollaoğlu, her türlü zorluğa ve imkansızlığa rağmen milletin vatan sevgisiyle, hürriyet ve istiklal aşkıyla, inanç ve kararlılıkla giriştiği istiklal mücadelesinin her safhasının eşsiz kahramanlıklarla dolu büyük bir zaferle sonuçlandığını kaydetti.

Karamollaoğlu, "Cumhuriyet, milletimizin bağımsızlık ve hürriyetinden asla taviz vermeyeceğimizin en açık ifadesidir. Cumhuriyetimizin 98. kuruluş yıl dönümü vesilesiyle Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, istiklal mücadelemizin isimsiz nice kahramanlarını ve bu toprakları vatan yapan aziz şehitlerimizi saygı ve rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyor, aziz milletimizin 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nı tebrik ediyorum." diye konuştu.

10 büyükelçinin, tutuklu Osman Kavala ile ilgili açıklamalarını da değerlendiren Temel Karamollaoğlu, "Sayın Cumhurbaşkanının 'istenmeyen şahıs' ilan edilmeleri talimatını verdiğini söylemesinin ardından büyükelçiliklerden yeni bir açıklama daha geldi. Hükümet mi geri adım attı, onlar mı geri vitese takıldı, bu tartışmalara girmeyi doğru bulmuyorum. Her şart altında, elçiliklerin toplu bir şekilde böylesi bir tavır ve söylemlerini doğru bulmuyorum." dedi.

Batı ülkelerinin, çifte standart uyguladığını, bunun defalarca tecrübe edildiğini belirten Karamollaoğlu, şöyle devam etti:

"Mısır'daki ihtilal ve idamlara Batı'nın seyirci kaldığını, bunların karşısında kıllarını bile kıpırdatmadıklarını hüzünle takip ettik. Türkiye Cumhuriyeti'ni yönetme sorumluluğunu taşıyan herkes, bu çifte standardı görmeli ve ona göre politika belirlemelidir. Hukuktan ekonomiye, eğitimden sağlığa her alanda uygulanan politikalarda, ülkemize dışarıdan müdahale fırsatı vermeyecek bir üslup kullanmamız elzemdir."

"Türk lirası güçsüzleşti"

Türkiye'nin para politikası ile ekonomik gelişmeleri de eleştiren Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, paranın, bir hak ölçüsü olduğunu ve korunması gerektiğini belirtti. Karamollaoğlu, şunları söyledi:

"Eğer verdiğiniz ücret eriyip gidiyorsa, o zaman siz insanın hakkını koruyamıyorsunuz manasına gelir. Şu an bizim paramızın bir itibarı kaldı mı diye sorarsak, öyle ki Türk lirası neredeyse oyuncak paralara karşı bile değer kaybedecek kadar güçsüzleşti, bunu görürüz. Öyle ki, üzülerek ifade ediyorum, 50 kuruşluk madeni parayı basmak için 66 kuruşluk bakır, nikel ve çinko kullanılıyor. Hal-i pürmelalimizi anlamak için bu yeter zannediyorum. Şimdi 'rekabetçi kur' diye bir şey ortaya atıldı. Bugünkü tabirle söylersek fantastik teorilerle ülkeyi kimse kandıramaz. Asgari ücretliler, ülkenin yarısı günde 10 doların altında ücretle geçinmeye çalışıyor. Merak ediyorum, bu sefalet karşısında, bu arkadaşların yürekleri sızlıyor mu sızlamıyor mu? Ben, Türkiye'yi şu anda yönetenlerin kalbinde bu sıkıntıları hissettikleri kanaatini taşımıyorum. Ülkemizin içinde bulunduğu sıkıntılar eğer iktidarda bir üzüntü meydana getirmiyorsa, iktidarın bu problemleri çözme ihtimali yoktur diye düşünüyorum."

Saadet Lideri Karamollaoğlu, bugünkü ekonomi politikalarının tamamı değişmeden Türkiye'de ekonominin rayına oturmasının mümkün olmadığını savundu.

Sorular

Açıklamaların ardından gazetecilerin sorularını yanıtlayan Karamollaoğlu, "İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, yürütmeden sorumlu başkan yardımcılığı sisteminden bahsetti. Seçilen cumhurbaşkanın yanında fiilen başbakan gibi çalışacak başkan yardımcısı olabileceğini söyledi. Bu modele nasıl bakıyorsunuz?" sorusu üzerine, "Bu, şu anda ortaya atılan bir teklif. Bu, hukuki bir zemine dayandırılacaksa Anayasa değişikliği gerektirir. Bu bir temenniden ibaret, üzerinde düşünülebilir ama bugün için uygulaması tamamen seçilen cumhurbaşkanının tavrına bağlıdır." dedi.

"Meclisten geçen bu kararın altında ne yatıyor onu öğrenmek istiyorum"

Bir gazetecinin, "Suriye-Irak tezkeresi 2 yıl daha uzatıldı. Muhalefet, 2023 seçimlerine yönelik olarak seçimi iptal etme ya da erteleme hamlesi olarak yorumluyor. Siz nasıl yorumlarsınız?" sorusuna Temel Karamollaoğlu, şu yanıtı verdi:

"Bu ister istemez akla geliyor. İki yıl süreyle böyle bir yetkinin istenmesi doğru bir karar değil, bunu baştan söyleyelim. Bunlar, her zaman belli sürelerle alınır ve o süre zarfında eğer ihtiyaç duyuluyorsa uygulanır, yeni karara ihtiyaç duyuluyorsa yeni karar alınır. Hele seçimi aşan bir kararı, makul bulmak mümkün değil, ben endişelenirim şahsen. Yani Cumhurbaşkanı tam seçime giderken, 'Şartlar gereği seçimi erteledik' derse ne olur? Der mi demez mi ne bileyim, ancak ben Meclisten geçen bu kararın altında ne yatıyor onu öğrenmek istiyorum. Ne olursa olsun Türkiye'de asker bulundurulması, hangi ülkenin askerinin bulundurulacağı çok ciddi bir sorudur. Biliyor muyuz? Hangi ülkenin askeri gelebilir Türkiye'ye? Bu karar, ekonomik ve silah gücü olan ülkelerden ancak birinin Türkiye'de askerlerinin konuşlanması manasına gelir."

Saadet Partisi Lideri Temel Karamollaoğlu, basın açıklamasının ardından, partisinin kadın kolları tarafından düzenlenen ve tüm illerde eş zamanlı yapılan "Prof. Dr. Necmettin Erbakan- Umut Ormanı" fidan dikimine katıldı.

Temel Karamollaoğlu, Osman Kavala, Türkiye, Sp, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika


Son Dakika

Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı 15:40 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti 15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor 15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor 15:04 Süpermarketlerin piyasayı organize ettiği tespit edildi! Ağır cezalar onları bekliyor Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız 14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, 14:23 Evine sığınan kadınla uyurken zorla ilişkiye girdi, "Azgındım" savunması şaşkınlık yarattı
Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı 13:54 Dönen dişleriyle rakibinin tüm kanını saniyeler içinde emiyor! 20 yıl sonra tekrar ortaya çıktı Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü 12:31 Şebnem Şirin, erkek arkadaşı tarafından boğazı kesilerek öldürüldü

Son Dakika Haberleri
15:41 Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış
15:39 Kulüpler Birliği, MHK Başkanlığı için Mustafa Çulcu isminde anlaşma sağladı
15:39 Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti
15:38 Kanadalı Telemus Systems şirketi, Türkiye'ye uygulanan ambargodan sonra iflas etti
15:27 Sergen Yalçın, sürekli Fatih Terim'le kıyaslanmasına noktayı koydu: Onunla yarışmak zor
15:14 Son dakika magazin haberleri! Magazin olayları
15:04 İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim
14:49 Fenerbahçe'de hoca değişimi kapıda mı? İşte Vitor Pereira'nın yerine gelebilecek isim
14:48 Erdoğan'dan dikkat çeken Osman Kavala açıklaması: Gereği neyse bunu yapacağız
14:24 Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim
Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış Tır şoförü tarafından boğazından bıçaklanarak öldürülen apartman görevlisi, bakkala sığınmış         
15:42
Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti Emekli polis, eşini ve kızını tabancayla yaraladıktan sonra intihar etti         
15:39
Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor Klasik otomobilini baştan yarattı! Şimdi en uçuk teklifleri bile kabul etmiyor         
15:37
Twitch'te bağışlar üzerinden kara para akladığı iddia edilen Türk yayıncıların listesi paylaşıldı Twitch'te bağışlar üzerinden kara para akladığı iddia edilen Türk yayıncıların listesi paylaşıldı         
15:06
İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim İmamoğlu'na Meral Akşener'in adaylık açıklamaları soruldu: Bu tartışmaların dışında biriyim         
15:04
Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim Oğlunu eşinden ayırmak isteyen kaynananın sözleri Esra Erol'u kızdırdı: Oğlumu ben doğurdum, o benim         
14:25
Eski Bakan Bülent Akarcalı, Eski Bakan Bülent Akarcalı, "Çocukluğunu bilirim" dediği Osman Kavala'yla ilgili bilinmeyenleri Haberler.com'a anlattı         
13:54
Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi Sokak ortasında cesedi bulunan kadının, intihar ettiği öğrenildi         
13:46
Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak Aşiretten yeni karar: Düğünlerde 50 bin liranın üzerinde altın takılmayacak         
12:17
Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler Fuhuş operasyonunda detaylar kan dondurdu! 18 yaşından küçük kızları asker eğlencesi ve düğünlere götürmüşler         
12:06
Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor? Aynı noktadan fotoğraf paylaştılar! Mehmet Aslan ve Simge Sütşurup aşk mı yaşıyor?         
11:26
Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu Gelecekten geldiğini söylen adamın anlattıkları korkuttu         
11:23
Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş Kulislerin konuştuğu o iddia: Kemal Kılıçdaroğlu'nun kafasındaki Cumhurbaşkanı adayı Özgür Demirtaş         
10:33
Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı Kur-an-ı Kerim sayfalarının konfeti yapılması skandalından sonra ilk açıklama yapıldı         
10:18
Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti Okuyan köy! 350 nüfuslu Zile'de 1 başbakan yardımcısı, orgeneral ve 20 tane profesör yetişti         
09:41
Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı Bennu Gerede'nin oğlundan olay poz! Sevgilisinin çırılçıplak halini paylaştı         
23:26
EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi EDHO'nun başlamadığını gören Demet Akalın nedenini Oktay Kaynarca'ya sordu! Aldığı yanıt krizin habercisi         
23:05
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 27.10.2021 15:54:29. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Genel Başkanı Karamollaoğlu gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement