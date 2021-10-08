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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz" - Son Dakika

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz"

08.10.2021 20:49

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz" Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programlar için hızlı trenle Konya'ya geldiğini belirterek, "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz"

KONYA - Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, programlar için hızlı trenle Konya'ya geldiğini belirterek, "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz. Hamdolsun, hem milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturuyor hem de kapsamlı kalkınma politikalarıyla geleceğimizi şekillendiriyoruz" dedi.

Bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Konya'ya gelen Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Selçuklu Kongre Merkezinde gerçekleştirilen KOP Bölge Kalkınma Programı tanıtım toplantısına katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Varank, Hazreti Mevlana'nın mekanı, Selçuklu'nun başkenti Konya'da, bölgesel kalkınma politikaları için buluşmanın kendileri için çok anlamlı olduğunu belirterek, "Bugün bölgesel kalkınma denildiğinde Konya'nın bölgesi için bir lokomotif olduğunu söylersek her halde kimse darılmaz. Bu sabah Ankara'dan Konya'ya yüksek hızlı trenle geldim. Muazzam bir konfor, tarihe geçen bir hizmet. İşte milletimize yakışan hizmetler bunlar. Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz. Hamdolsun, hem milletimizi en güzel hizmetlerle buluşturuyor hem de kapsamlı kalkınma politikalarıyla geleceğimizi şekillendiriyoruz. İşte bugün ciddi bir çalışmanın ürünü olan KOP Bölge Kalkınma Programı'nın tanıtımı için bir aradayız. KOP bölgesi Türkiye yüzölçümünün yüzde 12'sine tekabül eden, 8 ilden oluşan ve 4,5 milyon nüfusun yaşadığı bir alan. Tarihi geçmişiyle Konya Ovası Projesi Türkiye'nin en büyük kalkınma projelerinden biri. Tanıtımını yaptığımız KOP Bölge Kalkınma Programıyla idaremiz ve ilgili kurumlarımızın 2021-2023 döneminde bölgede yapacağı atılımların stratejik çerçevesini oluşturuyoruz. Bu program çerçevesinde KOP bölgesinde yapılacak kamu yatırımlarını koordine ederek etkinleştireceğiz. Yine bu programla tüm paydaşların çalışmalarını ortak bir hedef doğrultusunda yönlendirebileceğiz. Bilime, veriye ve iş birliğine dayalı bir anlayışla bölgemizin kalkınmasını hızlandıracak, vatandaşlarımızın refahını daha da artıracağız" dedi.

"2002'den bu yana gayrisafi yurt içi hasılamız sabit fiyatlarla yaklaşık 3 kat arttı"

AK Parti hükümeti döneminde ciddi yatırımların yapıldığı ve Türkiye'nin her alanda hızla geliştiğini vurgulayan Bakan Varank, "Bildiğiniz üzere ülkemiz, son 19 yılda Cumhurbaşkanımızın liderliğinde her alanda büyük atılımlar yaptı. Sağlıktan eğitime, ulaştırmadan sanayiye birçok sektörde yaptığımız devrimlerle ekonomimizi çok önemli noktalara taşıdık. Bakınız 2002'den bu yana gayrisafi yurt içi hasılamız sabit fiyatlarla yaklaşık 3 kat arttı. Tabii burada pastayı büyütmek kadar bu pastanın adil dağılımına da özel bir hassasiyet göstermemiz gerekiyor. Bu yüzden hükümetlerimiz döneminde 'Bölgesel Kalkınma' yaklaşımını temel bir politika alanı olarak belirledik. Asıl gayemiz, refahın yurt sathına daha dengeli bir şekilde yayılmasını sağlayarak topyekün kalkınmış bir Türkiye oluşturmak. Bölgelerimizi ülke ekonomimizin yapı taşları olarak görüyoruz. ve biliyoruz ki yerelde ekonomi ne kadar güçlü olursa ülke ekonomisi de o derece güçlü olur. Bu doğrultuda Kalkınma ajansları ve bölge kalkınma idarelerimiz aracılığıyla sayısız planlama ve analiz çalışması yapıyor, destek programları uyguluyoruz. KOP Bölge Kalkınma idaremiz de kurulduğu günden bu yana Aksaray, Karaman, Konya, Niğde, Nevşehir, Yozgat, Kırıkkale ve Kırşehir illerimizin kalkınması için çok kapsamlı politikalar uyguladı. Uygulamaya da devam ediyor. Bakınız son on yılda bölgedeki bin 920 projeye 1.2 milyar lira destek sağladık" ifadelerini kullandı.

"Hem ekonomik kalkınmayı hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedefliyoruz"

Bakan Varank, hem bölgenin ekonomik kalkınmasını, hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedeflediklerini belirterek, "Ayırdığımız 395 milyon liralık bütçe ile toprak ve su kaynaklarının sürdürülebilir kullanımı, turizm, sanayi ve enerjide ekonomik büyüme, beşeri ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi, temel alanlarında operasyonel programlar uygulayacağız. Böylece, tarımsal üretimde sürdürülebilirliği sağlayacak faaliyetler öncelikli olmak üzere, hem ekonomik kalkınmayı hızlandırmayı hem de sosyal gelişmeyi güçlendirmeyi hedefliyoruz. Programın uygulamasını siz değerli paydaşlarımızla birlikte organize edeceğiz. Burada başarıya ulaşmamız ancak bölgedeki kamu kurumları, yerel yönetimler, üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarımızın iş birliği ve desteğiyle mümkün. Bu nedenle bölgedeki valilerimizden, kaymakamlarımızdan, mahalli idarelerimizden ve ilgili kamu kurum ve kuruluşlarımızdan proje ve faaliyetlerin uygulanmasında gerekli özen ve hassasiyeti göstermesini özellikle rica ediyorum. Bölge Kalkınma İdareleri gibi hareket kabiliyeti yüksek, her alana dokunabilen yapıların ne kadar önemli ve gerekli olduğunu herhalde tartışmamıza gerek yok. Bu nedenle ülkemizde bulunan 4 Bölge Kalkınma İdaresinden birisinin bölgenizde bulunması büyük bir avantaj. Siz değerli paydaşlarımızın bu fırsatı en iyi şekilde değerlendirerek yenilikçi, projeleri İdaremiz ile birlikte bölgeye kazandıracağından hiçbir kuşku duymuyorum. Önümüzdeki dönemde de, yerelden ulusala, ulusaldan küresele kalkınmanın her alanında tüm kurumlarımızla birlikte iş birliğimizi artırmaya devam edeceğiz" şeklinde konuştu.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz
Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz

Togo Cumhuriyeti, Mustafa Varank, Türkiye, Konya, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: 'Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank: "Biz başkaları gibi milletimize belediye otobüsü ittirmeyi reva göremeyiz" - Son Dakika
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