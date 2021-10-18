Son dakika haber... AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, Seferihisar'da ziyaretlerde bulundu - Son Dakika

AK Parti İzmir Milletvekili Ceyda Bölünmez Çankırı, İzmir'in Seferihisar ilçesinde esnafı ve öğrencileri ziyaret etti.

Seferihisar Sanayi Sitesinde esnaf ile sohbet eden Çankırı, onların taleplerini dinledi.

Çankırı daha sonra Seferihisar Atatürk Halk Eğitimi Merkezinde, kurslar ile ilgili bilgi aldı. Akşam sanat okulu özel eğitim kurs merkezini ziyaret eden Çankırı, özel eğitime ihtiyaç duyan öğrencilerle sohbet etti.

Merkezde özel eğitim öğrencileri için kurs oluşturulmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Çankırı, "Çok önemli ve güzel bir proje, öğrencilere başarılar diliyorum." dedi.

Öğrenci velileri de kursun çok faydalı olduğunu dile getirerek, teşekkür etti.

Çankırı'ya Seferihisar programı sırasında Kaymakam Naci Aktaş ile AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın eşlik etti.