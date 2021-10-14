Üye Girişi
Bakan Soylu: "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar" - Son Dakika

Bakan Soylu: "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar"

14.10.2021 13:32
Bakan Soylu:

Bakan Soylu: "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar" Bakan Soylu İstanbul Galata Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak, "Buradan...

Bakan Soylu: "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar"

Bakan Soylu İstanbul Galata Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış törenine katıldı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına ilişkin olarak, "Buradan Türkiye'ye sesleniyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır" dedi.

İstanbul Galata Üniversitesi 2021-2022 akademik yılı açılış töreni Beyoğlu'nda gerçekleştirildi. Düzenlenen açılış törenine, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Beyoğlu Kaymakamı Mustafa Demirelli, Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Galata Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Nilüfer Bulut ve İstanbul Galata Üniversitesi Rektörü Özgür Çengel ile akademisyenler ve öğrenciler katıldı. Akademik yıl açılış töreni İstiklal Marşı'nın okunması ve saygı duruşunda bulunulmasıyla başladı.

Açılış töreninde konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Buraya oturduğumda zihnimde bir fotoğraf canlandı. Bir insan var ve iki taraftan çekiliyor. Birisi bir tarafa diğer başka tarafa çekmek istiyor. Bir taraf ileriye ve değişime götürmek diğeri eskiye çekmek istiyor. Hep ilerlemek isteyenler kazanmışlardır. Hiç geriye götürmek isteyenler kazanmamıştır. Sadece zaman kaybetmişlerdir. Tarih bunu göstermiştir her zaman. Öğrenci kardeşlerime söylemek istiyorum. Hep idealistler kazanmıştır. İdealistler dünyanın karakterini ortaya koyarlar ve insanlığın kaderini geleceğe taşırlar. İdealistler dünyanın yol haritasını belirlerler ve en nihayetinde hep onların kuralları işler. O yüzden burada Galata'da Beyoğlu'nda bir idealle böyle bir üniversite meydana getirmek o kadar doğru o kadar güzel ki. Bu gayretin yolculuğu takdir edilir ve ayakta alkışlanır" ifadelerini kullandı.

"Bu yıl Batı'nın liderlikte yok yılıdır"

Batı'ya yönelik eleştirilerini dile getiren Soylu," İlk dersin konusunun liderlik ve girişimcilik olduğunu öğrenince aklıma şu geldi. Bazı tarım ürünleriyle ilgili var yılı ve yok yılı vardır. Doğada böyle bir döngünün olduğu söylenir. Teşbihte hata olmaz ve bu yılda Batı'nın liderlikte yok yılı gibidir. Batı'nın vizyonsuzluğu ve yönsüzlüğü lidersizlikten kaynaklanmaktadır. Medeniyette, sanatta ve ekonomide çok ileride olmasına rağmen kendi medeniyet değerleriyle çelişen, ırkçılık ve marjinallikle savaşan, doğru dürüst bir terörle mücadele fotoğrafı ortaya koyamayan bir Batıyla karşı karşıyayız. Bunun nedeni güçlü bir lideri olmamasıdır. En kötüsü de bunların her biri dünyayı kendi istedikleri yere sürüklemek istiyorlar. ve açılmamış ajandalara sahipler" şeklinde konuştu.

Türkiye'de Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ortaya koyduğu değişimin bir liderlik örneği olduğunu söyleyen Soylu, "Otoyollar şehir hastaneleri, hızlı trenleri kast ederek söylüyor değilim. İşin o tarafı çok güçlü ve başarılı bir yöneticilik ürünü. Asıl mesele 10 yılda bir darbe bekleyen bir ülkede yeni bir sistem kurabilmek, Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi gibi bir sistem kurabilmek. Doğu ve Güneydoğunu bugün terörden arındırılmış bir cazibe merkezi haline getirebilmek. 60-70 yıl önce uçak üretmiş, prototip bir otomobil üretmiş insanları neredeyse linç etmiş bir vesayeti tasfiye edip bugün insansız hava aracı teknolojisinde küresel liderliğe oynamak. Yazılım ihraç eden ülke haline gelmek. Basit gazete manşetleri ve IMF memurları ile terbiye edilen bir ülkeyi her türlü baskıya dayanan ülke haline getirebilmek" diye konuştu.

Bakan Soylu, 'siyasi cinayetler' tartışmasına da değinerek, "Dün bir siyasi cinayetler tartışması vardı. Buradan Türkiye'ye söylüyorum. Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplardır. Dünyada bunu birkaç yabancı yapar bir de biz yaparız" dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin faydalarını sıralayan Soylu "Cumhurbaşkanlığı hükümet modeli yeni dünya düzenine uygun verimli ve etkin bir modeldir. Karar alma süreçlerini hızlandırmaktadır. Ülkenin her noktasındaki sorunlara hızlı müdahale etme imkanı sunmaktadır. Bizim icadımız mıdır hayır. Dünyada başarı ile uygulanan bir yapıdır. Peki parlamenter sistem bir mucize midir. Değildir. Öyle olsaydı kullandığımız 95 yıl boyunca bize darbeler üretmezdi. Evet kullandık. Ülkemizi bir noktaya getirdik. Ama anlaşıldı ki bizi bundan ötesine götürecek takatı yoktu ve yeni bir modele geçiş yaptık. Bunu dünyanın sunu gibi sunmak, dövizdeki dalgalanmalara bakıp sistem tartışmaları açmak, koalisyondaki parti sayısına bakıp her genel başkana bir makam vermek için başbakan vaatleri vermek, kimse kusura bakmasın ama z kuşağı konuşup a kuşağı iş yapmaktır" açıklamalarında bulundu.

Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar
Bakan Soylu: Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar

Togo Cumhuriyeti, Süleyman Soylu, İstanbul, Türkiye, Politika, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Soylu: 'Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar' - Son Dakika


Son Dakika

Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor 14:24 Takdir toplayan hareket! İhtiyaç sahiplerine tekerlekli sandalye almak için her gün 12 kilometre yürüyor Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı 14:22 Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok 14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor 13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı 13:36 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var 13:06 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat 12:45 Arabayla kafasının üstünden geçtiği erkek arkadaşının başında feryat etti: Sen nasıl bu hale geldin Murat Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi 12:07 Beton blok taşıyan tır, otomobilin üzerine devrildi

Son Dakika Haberleri
14:25 Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım
14:23 Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı
14:22 Şap aşısı yapılan inek, veterinerin çenesini kırdı
14:17 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı
14:05 Beşiktaşlı oyuncu Miralem Pjanic, Başakşehir maçında yok
13:59 Aşı olmayı reddeden NBA yıldızı Kyrie Irving, 15 milyon dolar kaybetti
13:57 Putin'den artan dolara tepki: Sırada ne var, daha ne yapacaklar? ABD bindiği dalı kesiyor
13:54 Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı
13:35 Süper Lig'de 9. haftanın programı netleşti! Kritik maça atanan hakem tepki topladı
13:05 Lübnan ordusu sokağa döküldü! Göstericiler ve asker arasında çatışmalar devam ederken, ölü ve yaralılar var
Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım Kumarhane girişine asılan yazı, operasyon yapan polis ekiplerini bile şaşırttı: Kapı önüne geldiğinizde maskeyi çıkarın, sizi tanıyayım         
14:26
Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı Bensu Soral ve Hakan Baş çifti tek celsede boşandı         
14:23
80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı 80 milyon euroluk Hernandez, hapis cezasına çarptırıldı         
14:17
Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü Üniversite öğrencisi genç, şiddet gören annesini kurtarmak isterken babasını öldürdü         
14:02
Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı Taner Ölmez ve Ece Çeşmioğlu çifti ilk bebeklerini bekliyor! Güzel haber fotoğraf detayıyla ortaya çıktı         
13:55
Kılıçdaroğlu'ndan Kılıçdaroğlu'ndan "PKK'nın adını neden kullanmıyorsunuz?" sorusuna cevap: Biz bilerek adını kullanmıyoruz         
13:17
Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor Yeğenini ezerek ölümüne sebep olan hala için 6 yıl hapis isteniyor         
12:52
Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, Arda Turan'ın YouTuber eşi Aslıhan, "Beni tanıyan var mı?" sorusuna karşılık alamayınca şaşkınlık yaşadı         
12:18
Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı Havalimanında herkesin içinde çırılçıplak gezen kadın şaşkınlık yarattı         
12:04
Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor Dünyanın en büyük sanayi şirketlerinden Thyssenkrupp, Türkiye'den çekiliyor         
11:42
İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor İngiltere'deki restoran Nusret'in başını derde soktu! Şimdi de kötü yorumları engellediği iddia ediliyor         
11:16
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Yiğit Bulut: Türkiye'nin faiz lobisi ile mücadelesi hız kesmeden devam edecek         
10:41
49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu 49'luk Defne Samyeli, transparan sahne kıyafetiyle göz doldurdu         
10:12
Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum Ümit Özdağ'ın Nagehan Alçı'ya yönelik sözleri stüdyoda gerginlik yarattı: Sizi toplumsal gerilimin mimarı olarak görüyorum         
07:33
Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu Hazar Ergüçlü'nün yeni dizisindeki sevişme sahnesi gündem oldu         
18:13
Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı Ali Kırca yıllar sonra doktor kontrolünde ortaya çıktı         
17:33
Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm Gelinini öldürüp cesedini parçalara ayıran kayınpederden itiraf: Cesedi yok edersem kurtulabilirim diye düşündüm         
17:27
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.10.2021 14:36:58. #1.11#
SON DAKİKA: Bakan Soylu: "Sosyal medyada 'siyasi cinayetler' tartışmasını manipüle edenlerin yüzde 69'u bot hesaplar" - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement