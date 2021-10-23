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Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da - Son Dakika

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da

23.10.2021 13:51
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da

Son dakika haberi: Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Tatar, Türkiye Cumhuriyeti devletinin desteğiyle Doğu Akdeniz'de Kıbrıs halkının refahı için birlikte hareket etmek gerektiğini söyledi.

Bir dizi ziyaret ve programlara katılmak üzere Hatay'a gelen Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, ilk olarak Hatay Valisi Rahmi Doğan'ı makamında ziyaret etti. Tören mangası ile karşılanan Tatar, daha sonra Valilik ziyaret defterini imzaladı. Tatar, geleceğe güvenle bakabilmek ve güçlü olabilmek için ortak hareket etmenin önemli olduğunu söyledi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan'ın makamında gerçekleşen ziyarette konuşan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir siyaset anlayışı ile yaşayan iki ayrı egemen devletin işbirliği olabileceğini tüm dünyaya anlatmaya çalıştıklarını belirterek, "Türkiye ile Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti fevkalade güzel ilişkiler içerisinde. Cumhurbaşkanlığı seçiminden sonra Ankara, İstanbul gibi şehirlere ziyaretler gerçekleştirdim. Çeşitli üniversiteler ve sivil toplum kuruluşlarının davetlerinde Türk halkıyla buluşmak, muhabbet etmek, milli davamızı anlatmak, önce Osmanlı, ardından da Türkiye Cumhuriyeti devletinin desteğiyle Doğu Akdeniz'de halkımızın refahı için birlikte hareket etmeliyiz. Türkiye'de KKTC'ye karşı güzel bir algı var. Aramızdaki ilişkinin her geçen gün daha iyiye gittiğini görüyorum. Bazı zor zamanlardan geçtik. Ancak geleceğe güvenle bakabilmek ve güçlü olabilmek için ortak hareket etmek fevkalade önemli. Hatay Valisi olarak sizi 2. defa ziyaret ediyorum. Tüm Kuzey Kıbrıs halkının sevgi ve saygılarını iletiyorum. Hatay'dan çok sayıda vatandaş Kıbrıs'ta yaşamaktadır. Bırakın çocuğu artık torunlar orada yaşamaktadır. Bu da bizim zenginliğimizdir. 47 yıl sonra Kuzey Kıbrıs'ta yeni bir siyaset anlayışı ile Türkiye'nin de büyük destekleriyle Maraş'ın açılmasıyla, yan yana yaşayan iki ayrı egemen devletin işbirliği olabileceğini tüm dünyaya anlatmaya çalışıyoruz. Kıbrıs'ta yaşayan iki ayrı millet vardır. Tüm dünya bunu böyle bilmelidir. Kıbrıs'ta yaşayan Türkler, Osmanlı döneminde yönetici olarak orada bulundular. İngiliz yönetiminde birtakım sıkıntılar yaşadık. Ama hiçbir dönemde Rumların boyunduruğu altına girmedik. Bu çok önemli" dedi.

Türkiye'nin desteği ile birlikte Rum kesimi ile bir ortaklık olacağı için federasyon fikrini düşünmediklerini belirten Tatar, "Federasyon söylentilerini, bu federasyonun bizi 1974 öncesine götüreceği söylentilerini biz geride bırakmış bulunuyoruz. Türkiye Cumhuriyeti'nin de desteğiyle bir federasyon fikrini görüşmüyoruz. Çünkü federasyon Rum tarafıyla ortaklıktır. Bu da kuzeyiyle güneyiyle Türkiye'nin oradan ayrılması anlamını taşıyacaktır. Kıbrıs'ta iki ayrı egemen devletin varlığı kabul edildiğinde biz Türkiye Cumhuriyeti ile istediğimiz anlaşmayı yapabiliriz. Bu vesileyle de Türkiye'nin adadaki garantörlüğü, askeri varlığının devamı sağlanır. Bizim güvencemiz Türkiye'nin adadaki varlığına bağlıdır. Kıbrıs'ın stratejik olarak öneminin arttığı bu dönemde bizim ilişkilerimizi arttırmamız gerekmektedir" dedi.

Hatay ile Kıbrıs arasında ki uçak seferlerinin eski seviyesine ulaşabilmesi için aşılanmanın önemli olduğunu vurgulayan Tatar, aşı olma çağrısını yineledi. Aşılama artarsa uçak seferlerinin eskisi gibi artacağını Hatay ile Kuzey Kıbrıs arasındaki uçak seferlerinin eski seviyesine aşılama ile geleceğini düşündüğünü söyleyen Tatar, "Turizm, kültürel işbirliği eskisi gibi olacaktır" dedi.

Hatay Valisi Rahmi Doğan ise Kıbrıs sorunu büyük önem arz ettiğini belirterek "sizleri burada ağırlamaktan büyük memnuniyet duyuyoruz. Hatay'ı sevdiğinizi ve sık sık geldiğinizi ifade ettiniz. Bizim Kıbrıs'ta yaşayan ciddi sayıda Hataylı hemşerimiz var ve farklı sektörlerde iş yapıyorlar. Bizim ilişkilerimiz de oldukça sıcak. Sizin sık sık gelmeniz bizim için mutluluk vericidir. Kıbrıs mücadelesinde verdiğiniz desteği bize memnuniyetle karşılıyoruz. Kıbrıs sorunu bizim için de büyük önem arz etmektedir. Kıbrıs davasındaki samimiyetiniz ve dik duruşunuz Türk halkı tarafından memnuniyetle karşılanmaktadır. Sizleri burada görmekten dolayı memnuniyet duyuyoruz" dedi. - HATAY

Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da
Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da

Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika haberi! KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar Hatay'da - Son Dakika
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