TBMM Genel Kurulu - Son Dakika

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Derin ve paralel yapılarla mücadelede ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine destek veren, medeniyet değerlerinden ilham alan gençlik yetiştirmeye mecburuz." dedi.

TBMM Başkanvekili Haydar Akar, grup başkanvekillerine söz vermeden önce Genel Kuruldaki oylama ve yoklama sisteminin yenilendiğini hatırlatarak, milletvekillerinden, parmak izlerini vermeleri uyarısında bulundu. Akar, henüz 45 milletvekilinin parmak izi vermediğini, 18 milletvekilinin ise parmak izinin alınamadığını söyledi.

Daha sonra yerlerinden söz alan grup başkanvekilleri gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, Türkiye İstatistik Kurumuna (TÜİK) göre işsiz sayısının ağustosta 11 bin kişi, aynı dönemde İŞKUR'a kayıt yaptıran kişi sayısının 199 bin kişi arttığını vurgulayarak, "Her nedense İŞKUR'a kayıtlı işsiz sayısı TÜİK verilerine yansımıyor. TÜİK'in verilerini devletin bir başka kurumu olan İŞKUR yalanlıyor." diye konuştu.

İşsizliğin günden güne arttığını savunan Türkkan, "İstihdam azalıyor, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi her geçen gün kötüye gidiyor. Tek adam sisteminin milletimizi getirdiği nokta tam olarak bu. Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi diyorsunuz ya, bu ucube sistem memleketi bu hale getirdi." ifadelerini kullandı.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, Türkiye'nin, Fırat Kalkanı, Zeytin Dalı ve Barış Pınarı harekatlarıyla sınırlarını terör örgütü PKK/PYD unsurlarından büyük ölçüde arındırdığını dile getirdiğini söyledi.

Terörist unsurların, harekat bölgelerine her fırsatta sızmaya kalkıştığını ancak güvenlik güçlerinin gereken cevabı verdiğini belirten Akçay, "Güvenlik güçlerimiz, sınırlarımızı tehdit eden, bölgemizi kaosa sürüklemeye tevessül eden hiçbir terörist unsura müsaade etmeyecektir." dedi.

HDP Grup Başkanvekili Hakkı Saruhan Oluç, HDP'nin 9'uncu kuruluş yılı olduğunu dile getirerek, bu kapsamda çeşitli illerde şenlikler düzenleneceğini söyledi.

Cizre Kaymakamlığınca, bu kapsamda ilçede düzenlenmesi planlanan kuruluş yılı etkinliğine pandemi gerekçesiyle izin verilmediğini ancak Şırnak Belediyesinin 13-14 Ekim'de ilçe stadyumunda gerçekleştireceği konsere izin verildiğini dile getiren Oluç, "İktidara yakın olanlar konser yapabiliyor, pandemi tehlikesi yok. İktidara muhalif olanlar herhangi bir etkinlik yapamıyor, pandemi tehlikesi var. Böyle bir zihniyet olabilir mi?" diye sordu.

"Derhal erken seçim diyoruz"

CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, "Türkiye uzun süredir yönetilemiyor, adeta savruluyor. İşsizlik aldı başını gidiyor, marketler ise cep yakıyor. İnsanlar yiyecek alamaz hale geldi." dedi.

Türkiye Gençlik Vakfının (TÜGVA), "torpil listeleri"nin sosyal medyada ortaya serildiğini savunan Özkoç, "Bunlar FETÖ'den ders almadılar, yeni FETÖ tipi yapılanmalara devlette yer açıyorlar; bunları bakanlıklara alıyorlar, kaymakam, vali hatta savcı yapıyorlar. 'FETÖ bitti.' diyorlar ya, FETÖ bitmedi. FETÖ'nün fikirleri iktidarda. Biz bu anlayışı kabul etmiyoruz. Bu düzeni değiştireceğiz." değerlendirmesini yaptı.

İktidarın seçimden kaçtığını öne süren Özkoç, "AK Parti Grubu'na sesleniyorum; artık sayılı günler kaldı, yasal süreyle 620 gün. İnat etmeyin, millet daha fazla eziyet çekmesin. Ülke, gerçekten bu ülkeyi yönetecek emin, ehil kişilerin ellerine bırakılsın. 'Derhal seçim.' diyoruz." diye konuştu.

"Gençliğimize sahip çıkarsak geleceğimizi teminat altına alırız"

AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Gençliğimize sahip çıkarsak geleceğimizi teminat altına alırız. Bu çerçevede derin ve paralel yapılarla mücadelede ülkemizin milli ve yerli teknoloji hamlesine destek veren, medeniyet değerlerinden ilham alan gençlik yetiştirmeye mecburuz." dedi.

Özkan, TÜGVA'nın, milli ve yerli anlayışla ülkesine ve milletine hizmet eden gençler yetiştirmeye, yarınları aydınlatmaya devam ettiğini belirtti.

Genel Kurulda görüşülmeye başlanacak Vergi Usul Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin, 84 milyon vatandaşı ilgilendirdiğini belirten Özkan, şunları kaydetti:

"Hükümet sistemimizle bir taraftan vatandaşlarımızın ihtiyacı olan yasal düzenlemeleri hızlı bir şekilde, Cumhurbaşkanlığı kararnameleriyle hayata geçirirken diğer taraftan da parlamentomuz, böylesi bir salgın döneminde etkin yasama ve denetim faaliyeti yapmak suretiyle vatandaşlarımızın güvenini ve mutluluğunu, sevincini, desteğini kazanmayı hak ediyor. Kanun teklifimizi, bütün siyasi parti gruplarıyla uzlaşı içinde hayata geçireceğimize inanıyorum."

Grup başkanvekilleri, şehit polis memurları Cihat Şahin ve Fatih Doğan, Afyonkarahisar'da öğrenci servisinin devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 5 öğrenci ile vefat eden AK Parti İstanbul Milletvekili İsmet Uçma'ya Allah'tan rahmet, ailesine baş sağlığı diledi.

Genel Kurulda daha sonra grup önerilerinin görüşmelerine geçildi.