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Vali Zülkif Dağlı: "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" - Son Dakika

Vali Zülkif Dağlı: "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz"

29.10.2021 14:10
Vali Zülkif Dağlı:

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Vali Doç. Dr. Zülkif Dağlı, "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir" dedi.

Samsun'da 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nın 98'inci yıldönümünde, şehit cenazesi dolayısıyla sade bir tören düzenlendi. Kuzey Irak'ta Piyade Uzman Çavuş Harun Çalışkan'ın şehit haberinin ardından Samsun'da Cumhuriyet Bayramı etkinlikleri buruk şekilde yapıldı. Kutlamalar ilk olarak Samsun Valiliği binasında bulunan tebrikat töreni ile başladı. Burada Vali Dağlı sırayla protokol üyelerinin tebriklerini kabul etti. Akabinde Mustafa Dağıstanlı Spor Salonu'nda saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla devam eden törende Vali Dağlı, Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir ve Samsun Garnizon Komutanı Topçu Albay İbrahim Camcı salondakilerin Cumhuriyet Bayramı'nı kutladı.

"Ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz"

Vali Dağlı yaptığı konuşmada, Mustafa Kemal Atatürk'ün muasır medeniyetler seviyesine çıkarma mücadelesini ilk günkü heyecan, azim ve şevkle sürdürdüklerini ifade ederek, "Bugün de 2023, 2053 ve 2071 vizyonu hedefine odaklanarak, yeni ve daha büyük başarılar için kendimizi hazırlamalıyız. Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı, ülkemizi dünyanın en büyük 10 ekonomisinden biri haline getirerek, ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz. Devletimizin tüm kurumlarıyla ve milletimizle birlikte hedeflerimiz doğrultusunda emin adımlarla ilerleyeceğiz. Bu aziz millet, ülkemizi, Türkiye'nin geleceğini, ay-yıldızlı bayrağı namertlere çiğnetmeyecek. Bu yüce Türk milleti bin yıl önce Malazgirt'te hangi inançla ve kararlılıkla Anadolu'nun kapılarını bizlere açmışsa, Çanakkale Savaşı'nda, Kurtuluş Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda ve 15 Temmuz'da aynı mücadeleyi yaptı. İstiklal Mücadelesi'ni yöneten Gazi Meclisimize hainlerin girmesine izin vermedi. Tüm halkımız bilmektedir ki bunlar dün ASALA, bugün FETÖ, PKK ve DEAŞ olarak karşımıza dikilmektedir. Bugün birliğimizi, kardeşliğimizi istemeyen şer güçler, çirkin senaryolarından, kirli oyunlarından geri durmayacaklar ve isimleri değişmek suretiyle karşımıza geleceklerdir. Uyanık olmazsak yarın da başka isimlerle karşımıza geleceklerdir. Çünkü bunlar 100 yıl önce emellerini gerçekleştiremeyenlerin uzantılarıdır. Türkiye Cumhuriyeti Devleti, bugüne kadar olduğu gibi, bundan sonra da önüne çıkartılacak her engeli aşacak güce, imkana ve kararlılığa sahiptir. Bunun için ihtiyacımız olan en önemli şey, milletimizin birliği ve beraberliğidir. Millet olarak bunların karşısında durduk, bundan sonra da duracağız. Bu oyunlara karşı bilinçli olmak, birliğimizi ve beraberliğimizi güçlendirmek, kardeşlik duygularımızı pekiştirmek, ortak varlığımız olan Cumhuriyetimize sahip çıkmak, ülkemizi ve milletimizi daha müreffeh yarınlara taşımak için azim ve kararlılıkla çalışmak hepimizin en önemli vazifesidir" diye konuştu.

Vali Dağlı'nın konuşmasının ardından lise öğrencileri şiir okudu. Askeri bandonun çaldığı marşla askeri geçit düzenlenmesinin ardından tören son buldu. Törene ayrıca Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Samsun Cumhuriyet Başsavcısı Mehmet Sabri Kılıç, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, Samsun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mahmut Aydın, kaymakamlar, belediye başkanları, il müdürleri, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - SAMSUN

Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz
Vali Zülkif Dağlı: Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz

Zülkif Dağlı, Cumhuriyet, Samsun, Tören, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Vali Zülkif Dağlı: 'Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz' - Son Dakika


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SON DAKİKA: Vali Zülkif Dağlı: "Anadolu'daki bin yıllık varlığımızı ebedileştirme hedefimizden asla taviz vermeyeceğiz" - Son Dakika
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