Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, gündemi değerlendirdi Açıklaması - Son Dakika

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ, "Parlamenter demokrasiye dönüş, 2023 genel seçimleri sonrasında kurulacak TBMM tarafından gerçekleştirilmelidir." dedi.

Özdağ, Zafer Partisi Adana Milletvekili İsmail Koncuk ile Meclis'te düzenlediği basın toplantısında "2002'de Türk devletini yönetmesi için demokratik yollardan seçilen Erdoğan'ın, demokrasiyi istediği zaman ineceği, istediği zaman bineceği bir tramvay olarak gördüğünün ispatlandığını, 16 Nisan 2017'de yapılan kirli referandum sonrasında Türk devletinin saray rejimi altında bir aile şirketine dönüştürüldüğünü" ileri sürdü.

Türk milletinin, Türk devletini geri istediğini dile getiren Özdağ, Türk devletine geri dönüşün ancak parlamenter demokrasi ile mümkün olduğunu söyledi.

Kuvvetler ayrılığına dayanan parlamenter sistemi savunduklarını belirten Özdağ, "Ancak parlamenter demokrasiye dönüş, 2023 genel seçimleri sonrasında kurulacak TBMM tarafından gerçekleştirilmelidir. 2018 genel seçimlerinde halk saray rejimi tarafından belirlenen bir çerçevede oy kullanmak zorunda kalmıştır. Bugün parlamentoda çoğunluğu oluşturan saray rejimi mensuplarının, parlamenter demokrasiyi geri getirecek bir sürecin içinde yer almaları ahlaken ve siyasi etik açısından doğru değildir." ifadesini kullandı.

Muhalefetin politikalarını eleştiren Özdağ, "Bu gerçek ortada durur ve saray rejimi adeta erirken, sarı muhalefet adeta saray rejimi için hayat öpücüğü olacak bir hamle yapmış ve 2023 genel seçimlerinden önce gündeme parlamenter demokrasiyi getirmiştir." diye konuştu.

Özdağ, Türkiye'nin asıl gündeminin "ülkeyi demografik bir istila altına alan örtülü sözde sığınmacıların işgali, yönetilemeyen salgın, yıkılan Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve yurt dışına kaçan saray rejiminin gözde müteahhitleri" olduğunu iddia etti.

Muhalefetin tutumunu "sarı muhalefet" olarak nitelendiren Özdağ, "2023 seçimlerinden önce parlamenter demokrasiye dönüş konusunda bir propaganda süreci başlatmıştır. Sarı muhalefetin önünü açtığı bu parlamenter demokrasiye dönüş tartışmalarını, saray rejimi memnuniyetle karşılamıştır. Son günlerde saray yönetimi, parlamenter demokrasiye geri dönüş kampanyasını adeta arkadan yönetiyor." görüşünü savundu.

Anayasa değişikliği tartışmalarına da değinen Özdağ, "Haziran 2023 seçimlerine iki seneden az bir süre varken, ekonomi çökerken, dış ilişkiler tam bir kaos içinde iken en son 2 sene önce değişmiş bir anayasa neden Erdoğan tarafından değiştirilmek istenir? Yoksa gizli gizli hazırlanan anayasa tasarısı konusunda taraflar uzlaştı da artık iş parlamenter demokrasiye geri dönüş adı altında Erdoğan'a hayat öpücüğü vermeye mi geldi?" değerlendirmesinde bulundu.