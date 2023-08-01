Polonya, Belarus Sınırındaki Asker Sayısını Artırıyor - Son Dakika
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Polonya, Belarus Sınırındaki Asker Sayısını Artırıyor

01.08.2023 22:33

Polonya, Belarus sınırındaki asker sayısını artıracak ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandıracak. Polonya Savunma Bakanlığı, Belarus ile ilgili üst düzey askeri yetkililerin bir araya geldiğini açıkladı. Bugün sınır yakınlarında iki Belarus helikopterinin Polonya hava sahasını ihlal ettiği belirtilen açıklamada, NATO'nun olay hakkında bilgilendirildiği ifade edildi. Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırdaki asker sayısının arttırılması ve bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçlerin konuşlandırılması talimatını verdi.

Rus paralı ordusu Wagner askerlerinin geçtiğimiz hafta Polonya sınırına yaklaştığının ortaya çıkmasının ardından bölgede tansiyonu yükseltecek yeni gelişme yaşandı. İki Belarus helikopteri eğitim uçuşu sırasında Polonya hava sahasını ihlal etti. Son yaşananların ardından askeri tedbirleri artırma kararı alan Polonya'nın Belarus sınırında asker sayısını artırıp bölgeye savaş helikopterleri dahil olmak üzere ilave güçler konuşlandıracağı belirtildi.

BELARUS HELİKOPTERLERİ, POLONYA HAVA SAHASINI İHLAL ETTİ

Geçtiğimiz hafta Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki'nin Rus paralı ordusu Wagner'e ait 100 askerin Polonya sınırına yaklaştığını duyurmasının ardından yeni gelişme yaşandı. Belarus'a ait 2 helikopter, eğitim uçuşu sırasında Polonya hava sahasını ihlal etti.

ALÇAK İRTİFADA RADAR TESPİT EDEMEDİ

Polonya Savunma Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, Polonyalı komutanlar tarafından yapılan incelemelerde 2 Belarus helikopterinin Podlaskie Voyvodalığı'nda yer alan Bialowieza bölgesinde Polonya hava sahasını ihlal ettiğinin belirlendiği aktarıldı. Söz konusu helikopterlerin çok alçak irtifada uçmaları nedeniyle radar sistemleri tarafından tespit edilemediği belirtilen açıklamada, konuya ilişkin olarak NATO'nun bilgilendirildiği aktarıldı.

BELARUS MASLAHATGÜZARI, POLONYA DIŞİŞLERİ'NE ÇAĞRILDI

Polonya Dışişleri Bakanlığı, hava sahası ihlali ile ilgili Belarus Maslahatgüzarı'nı acil olarak Bakanlığa çağırdı. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada "Polonya Dışişleri Bakanlığı sert bir biçimde protestosunu iletti ve Belarus tarafını olaya ilişkin derhal ve detaylı şekilde açıklama yapmaya çağırdı. Polonya tarafı, söz konusu olayın Polonya-Belarus sınırındaki gerilimi tırmandırmanın bir başka unsuru olarak algıladığının altını çizdi. Polonya, Belarus'un bu tür faaliyetlerden kaçınmasını bekliyor." denildi.

POLONYALILAR, HAVA SAHASININ İHLALİNİ FOTOĞRAFLADI

Polonya Savunma Bakanlığı hava sahasının ihlal edildiğine ilişkin saatler sonra açıklama yaparken, Belarus helikopterlerinin Bialowieza üzerinde uçtuğu anlar ise bölgedeki vatandaşlar tarafından fotoğraflandı.

BELARUS SINIRINDA ÖNLEMLER ARTIRILIYOR

Polonya, üst üste yaşananların ardından kritik bir karar aldı. Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Belarus sınırında askeri önlemlerin artırılacağı belirtildi. Açıklamada, "Savunma Bakanı Mariusz Blaszczak, sınırdaki asker sayısının arttırılması ve bölgeye savaş helikopterleri de dahil olmak üzere ilave güçlerin konuşlandırılması talimatını verdi." ifadelerine yer verildi.

Kaynak: AA
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