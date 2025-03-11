Portekiz'de Hükümet Düştü, Erken Seçim Yolda - Son Dakika
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Politika

Portekiz'de Hükümet Düştü, Erken Seçim Yolda

Portekiz\'de Hükümet Düştü, Erken Seçim Yolda

Başbakan Montenegro'nun azınlık hükümeti güvenoyu alamayarak düştü, halk üçüncü kez sandık başına gidecek.

11.03.2025 23:54
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Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümeti, parlamentodan güvenoyu alamayarak düştü. Portekiz'de halk, son üç yıl içinde üçüncü kez sandık başına gidecek.

Portekiz'de Başbakan Luis Montenegro liderliğindeki azınlık hükümeti, parlamentoda yapılan oylamada güvenoyu alamayarak düştü. Parlamentodaki oylamanın sonuçları henüz paylaşılmazken, Parlamento Başkanı Jose Pedro Aguiar-Branco, Montenegro liderliğindeki merkez-sağ hükümetinin oylamayı kaybettiğini duyurdu.

Güven oylamasında ortaya çıkan sonuçla birlikte ile Avrupa Birliği ülkesi Portekiz'de halk, son üç yıl içinde üçüncü kez genel seçimler için sandık başına gidecek.

Sosyal Demokrat Parti (PSD) liderliğindeki iki partili bir ittifaktan oluşan azınlık hükümeti, 230 sandalyeli mecliste 80 sandalyeye sahipti. Muhalefet milletvekillerinin büyük çoğunluğu, bu akşam gerçekleştirilen güven oylaması öncesinde hükümet aleyhinde oy kullanacaklarını duyurmuştu.

Portekiz Başbakanı Montenegro, aleyhindeki yolsuzluk iddiaları ve istifa çağrıları sonrasında, ülkedeki siyasi krizin aşılabilmesi amacıyla Perşembe günü parlamentoya güven oylaması teklifi sunmuştu.

Parlamentodaki güven oylaması, Montenegro'nun görevi başındaki ilk yılını tamamlamasına birkaç hafta kala yapıldı.

Muhalefet, Montenegro'nun aile şirketi hakkında iddialarda bulunmuştu

Muhalefet, Montenegro'nun kurucusu olduğu ve halihazırda oğulları tarafından yönetilen danışmanlık firmasının kumarhane ve otel işletmeleri dahil olmak üzere birçok özel şirketle sözleşmeler yaptığını ve Montenegro'nun bu anlaşmalardan menfaat elde ettiğini ileri sürmüştü. Başbakan Montenegro ise aile şirketinin faaliyetlerine ilişkin olarak başbakanlık görevinden doğan bir çıkar çatışması ya da ahlaki açıdan herhangi bir kusur bulunduğu iddialarını reddetmişti.

Erken seçim mayısta yapılabilir

Cumhurbaşkanı Marcelo Rebelo de Sousa, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamada, hükümetin parlamentoda güvenoyu alamaması halinde erken seçimlerin 11 veya 18 Mayıs tarihlerinde yapılabileceğini açıklamıştı. Ülkede bir sonraki olağan genel seçimlerin 2028 yılı ocak ayında yapılması planlanıyordu. - LİZBON

Kaynak: İHA

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Son Dakika Politika Portekiz'de Hükümet Düştü, Erken Seçim Yolda - Son Dakika

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