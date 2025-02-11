Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "Erdoğan'ın Güney ve Doğu Asya turu tarihi bir adımdır" - Son Dakika
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Politika

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "Erdoğan'ın Güney ve Doğu Asya turu tarihi bir adımdır"

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "Erdoğan'ın Güney ve Doğu Asya turu tarihi bir adımdır" Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr.

11.02.2025 19:50
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Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: "Erdoğan'ın Güney ve Doğu Asya turu tarihi bir adımdır"

KÜTAHYA - Kütahya Dumlupınar Üniversitesi Uygulama ve Araştırma Merkezleri Koordinatörü, Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Uzmanı Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, Malezya, Pakistan ve Endonezya'yı kapsayan dört günlük Güney ve Doğu Asya turunu tarihi bir adım olarak nitelendirdi.

Özellikle Endonezya ve Pakistan'ın Osmanlı mirasıyla bağlarına dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, dinamik İslami bilince ve genç bir nüfusa sahip olan Malezya'nın ise dünya ticaretinin yaklaşık yüzde 40'ının geçtiği Malakka Boğazı'na sahip olması nedeniyle stratejik önem taşıdığını belirtti.

Prof. Dr. Şeyhanlıoğlu, Erdoğan'ın Malezya'da coşkuyla karşılandığını ve Malaya Üniversitesi tarafından kendisine fahri doktora unvanı verildiğini hatırlatarak, bu ziyaretin İslam dünyasının daha güçlü bir birlik oluşturması açısından kritik olduğunu vurguladı. En büyük nüfusa sahip olan Endonezya (Dünyada 4. Sırada 285 milyon) ve nükleer güce sahip tek İslam ülkesi olan Pakistan'ın (240 milyon) başta olmak üzere, İslam ülkelerinin kendi sorunlarını çözebilecek askeri bir üst kurumsal yapı oluşturması gerektiğini belirten Şeyhanlıoğlu, bu yapının Çin, Rusya ve Batı karşısında İslam dünyasının daha etkin olmasını sağlayacağını ifade etti.

" Türkiye, İslam dünyasının tabii ve tarihi lideridir"

Türkiye'nin İslam dünyasındaki lider rolüne dikkat çeken Şeyhanlıoğlu, "Türkiye, son bin yılda olduğu gibi bugün ve önümüzdeki yüzyıllarda da İslam dünyasının lideridir. Türkiye'nin tabii ve tarihi rolünü, küresel ve bölgesel şartlar da devam ettirmektedir" dedi.

Şeyhanlıoğlu, Türkiye'nin Soğuk savaş döneminin etkilerini geç de olsa üzerinden atarak, 2019 yılında başlattığı Dış İşleri Bakanlığı bünyesinde "Yeniden Asya" girişimiyle Endonezya, Pakistan, Malezya başta olmak üzere diğer Asya ülkeleriyle de ilişkilerini güçlendirme yolunda önemli adımlar attığını belirtti.

Erdoğan'ın bu ziyareti, Türkiye'nin Orta Doğu'nun ötesinde, Uzak Asya'daki bağlarını da güçlendirme stratejisinin bir parçası olarak değerlendir ve bu coğrafyanın Osmanlı döneminde Cava Yarımadası'na, Portekiz işgaline karşı verilen desteği hatırlatan Şeyhanlıoğlu, günümüzde de Türkiye'nin İslam dünyasının ortak çıkarlarını koruma noktasında aynı hassasiyeti ve tarihi misyonu taşıdığını söyledi.

Filistin ve Gazze konusunda net tavır

Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın İstanbul Havaalanında yaptığı açıklamalarında, Filistin meselesi ve İsrail'in Gazze'deki saldırılarına karşı İslam ülkelerinin birlik içinde hareket etmesi gerektiği vurgulandı. Pakistan, Malezya ve Endonezya gibi ülkelerin İsrail'e karşı net bir duruş sergilediğini belirten Hüseyin Şeyhanlıoğlu, bu ülkelerin Gazze'de önemli yatırımları bulunduğunu ve dayanışmanın, bölgeye en yakın ve duyarlı ülke olarak ortak hareketle artarak devam etmesi gerektiğini ifade etti. Bu ziyaretin, İslam İşbirliği Teşkilatı bünyesinde askeri veya siyasi bir yapılanmaya dönüşüp dönüşmeyeceği konusunda önemli katkılar sunacağını düşünen Şeyhanlıoğlu, "Batı'nın ileri karakolu İsrail'e karşı ortak sürecin nasıl şekilleneceğini merakla beklediklerini" dile getirdi.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Hüseyin Şeyhanlıoğlu, Diplomasi, Doğu Asya, Güvenlik, Politika, Siyaset, Kütahya, Son Dakika

Son Dakika Politika Prof. Dr. Hüseyin Şeyhanlıoğlu: 'Erdoğan'ın Güney ve Doğu Asya turu tarihi bir adımdır' - Son Dakika

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