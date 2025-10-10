Gazze\'de ateşkese Putin\'den dikkat çeken ilk yorum

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin yaptığı değerlendirmede planın tarihi bir başarı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'da basın toplantısı düzenledi.

PUTİN'DEN GAZZE ATEŞKESİNE İLK YORUM

Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısında dünya gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın İsrail ve Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanmasını hedefleyen Gazze Planı'nı değerlendiren Putin, "Barış sürecine katılımımız gerekebilir. Rusya, Gazze'deki sorunu çözmek için sunacak bir şeylere sahiptir. Rusya'nın varılan anlaşmaların uygulanması sırasında çıkabilecek aksaklıkları gidermek için önerileri olabilir" ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASIDIR"

Putin, gazetecilerin Trump'ın, Gazze Planı konusunda Rusya'nın kendilerini desteklediğine ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine "Asıl mesele Filistin devletinin kurulmasıdır. Planı detaylıca incelemedim. Ancak bölgede Gazze'de yönetimin zaman içinde Filistin'e devredilmesi güvenliğin sağlanması için bir barış gücü oluşturulmasını öngörülüyor. Orta Doğu'daki durum çok çarpıcı. Trump, çaba gösterdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı planı uygulayabilirse bu tarihi bir başarı olur" dedi.

"TRUMP UKRAYNA'DAKİ KRİZİ ÇÖZMEYE İÇTENLİKLE KARARLI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak edip etmediğine ilişkin soruya yanıt veren Putin, "ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü'nü hak edip etmediğini bana söylemek düşmez ama Trump yıllardır süren krizleri çözmek için çok şey yapıyor. Trump'ın, Ukrayna'daki krizi çözmek için kararlı ve samimi olduğuna inanıyorum. Bazı konularda başarılı bazılarında değil ama zor krizleri çözmek için çabalıyor" şeklinde konuştu.