Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Politika

Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum

Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de ateşkese Putin\'den dikkat çeken ilk yorum
10.10.2025 18:37
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Haberin Videosunu İzleyin
Gazze\'de ateşkese Putin\'den dikkat çeken ilk yorum
Haber Videosu

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın öncülük ettiği Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanmasını hedefleyen Gazze Planı'nı değerlendirdiği açıklamasında, "Trump bazı konularda başarılı bazılarında değil ama zor krizleri çözmek için çabalıyor. Eğer Gazze Planı'nı başarıyla uygularsa tarihi bir olay yaşanacak" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın Gazze'de ateşkes planına ilişkin yaptığı değerlendirmede planın tarihi bir başarı olabileceğini söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) Zirvesi'ne katılmak üzere bulunduğu Tacikistan'da basın toplantısı düzenledi.

PUTİN'DEN GAZZE ATEŞKESİNE İLK YORUM

Yaklaşık yarım saat süren basın toplantısında dünya gündemine dair gazetecilerin sorularını yanıtlayan Putin, ABD Başkanı Donald Trump'ın politikalarına ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.

Trump'ın İsrail ve Hamas arasındaki savaşın sonlandırılmasını ve Gazze Şeridi'nde kalıcı ateşkes sağlanmasını hedefleyen Gazze Planı'nı değerlendiren Putin, "Barış sürecine katılımımız gerekebilir. Rusya, Gazze'deki sorunu çözmek için sunacak bir şeylere sahiptir. Rusya'nın varılan anlaşmaların uygulanması sırasında çıkabilecek aksaklıkları gidermek için önerileri olabilir" ifadelerini kullandı.

"ASIL MESELE FİLİSTİN DEVLETİNİN KURULMASIDIR"

Putin, gazetecilerin Trump'ın, Gazze Planı konusunda Rusya'nın kendilerini desteklediğine ilişkin sözlerini hatırlatması üzerine "Asıl mesele Filistin devletinin kurulmasıdır. Planı detaylıca incelemedim. Ancak bölgede Gazze'de yönetimin zaman içinde Filistin'e devredilmesi güvenliğin sağlanması için bir barış gücü oluşturulmasını öngörülüyor. Orta Doğu'daki durum çok çarpıcı. Trump, çaba gösterdiği ve gerçekleştirmeye çalıştığı planı uygulayabilirse bu tarihi bir başarı olur" dedi.

"TRUMP UKRAYNA'DAKİ KRİZİ ÇÖZMEYE İÇTENLİKLE KARARLI"

ABD Başkanı Donald Trump'ın, Nobel Barış Ödülü'nü almayı hak edip etmediğine ilişkin soruya yanıt veren Putin, "ABD Başkanı'nın Nobel Barış Ödülü'nü hak edip etmediğini bana söylemek düşmez ama Trump yıllardır süren krizleri çözmek için çok şey yapıyor. Trump'ın, Ukrayna'daki krizi çözmek için kararlı ve samimi olduğuna inanıyorum. Bazı konularda başarılı bazılarında değil ama zor krizleri çözmek için çabalıyor" şeklinde konuştu.

Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Vladimir Putin, Vladimir Putin, Dış Politika, Donald Trump, Donald Trump, Orta Doğu, Güvenlik, Politika, Rusya, Gazze, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Apo Kara:
    bozacının şahidi şıracı Suriye’de yaptığını katliamları unutmuşa benziyor herhalde 0 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hedeflerinde Başbakan da vardı Belçika’da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı Hedeflerinde Başbakan da vardı! Belçika'da 3D yazıcı ile terör saldırısı planı
Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi Hırsızlık anı çalınan güvenlik kamerası tarafından kaydedildi
Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı Cezayir, 2026 FIFA Dünya Kupası biletini aldı
Ismail Jakobs’un Dubai’de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı Ismail Jakobs'un Dubai'de görüntülendiği kız arkadaşı bakın hangi Türk güzel çıktı
İsrail’in Özgürlük Filosu’nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul’a geldi İsrail'in Özgürlük Filosu'nda alıkoyduğu 3 Türk milletvekili İstanbul'a geldi
Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi Niyazi Nefi Kara hakkında 69 yıla kadar hapis talebi
Dünya devinin kapısından dönmüş Guiza’dan 14 yıl sonra transfer itirafı Dünya devinin kapısından dönmüş! Guiza'dan 14 yıl sonra transfer itirafı

17:42
Okan Buruk biletini kesti bile Galatasaray’da flaş ayrılık
Okan Buruk biletini kesti bile! Galatasaray'da flaş ayrılık
17:39
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD’yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
Eski İsrail askeri genç kadın, ABD'yi alarma geçirdi: Yaşlı ve zengin erkeklerin kabusu olmuş
17:19
Filistinlilerin aylardır beklediği an Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi’ne giriş yaptı
Filistinlilerin aylardır beklediği an! Gıda ve meyve yüklü tırlar Gazze Şeridi'ne giriş yaptı
16:46
Görüntü Türkiye’den Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
Görüntü Türkiye'den! Çevredekiler rezilliğini yüzüne vursa da aldırış etmedi
16:29
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa’da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
Yapılan itiraz kabul edildi, Bayrampaşa'da başkanvekilliği seçimi yeniden yapılacak
16:08
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
Neçirvan Barzani istedi, Cumhurbaşkanı Erdoğan 2 yıllık yasağı kaldırdı
15:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze’de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Gazze'de tekrar soykırım ortamına dönülmesinin bedeli çok ağır olur
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2025 19:11:38. #7.13#
SON DAKİKA: Gazze'de ateşkese Putin'den dikkat çeken ilk yorum - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.