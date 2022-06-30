Putin: "Stratejik istikrarın sağlanması ve silah kontrolü için diyaloğa açığız" - Son Dakika
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Putin: "Stratejik istikrarın sağlanması ve silah kontrolü için diyaloğa açığız"

30.06.2022 13:50
Putin: "Stratejik istikrarın sağlanması ve silah kontrolü için diyaloğa açığız"

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme politikasının sürdürülmesi ve silahların kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konularında diyaloğa açıktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, "Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme politikasının sürdürülmesi ve silahların kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konularında diyaloğa açıktır" dedi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 10. St. Petersburg Uluslararası Hukuk Forumu'na bir video mesaj gönderdi. Batılı ülkeleri hem eleştiren hem de ılımlı mesajlar veren Putin, Uluslararası St. Petersburg Ekonomi Forumu çerçevesinde uluslararası hukuk konusunun işlenmesinin önemine vurgu yaptı. Özellikle Batılı ülkelerin uluslararası hukuku terk ettiğini, hakimiyetlerini kaybetmemeye çalıştığını ve tek kutuplu bir dünya düzeni istediğini söyleyen Putin, "Bazı devletler dünya sahnesinde hakimiyet kaybına uğramaya hazır değil. Haksızca tek kutuplu dünya düzenini savunmaya devam ediyorlar. Küresel süreçleri kendi arzularına göre kontrol etmeye ve yönlendirmeye çalışıyorlar. Sadece kendi çıkarlarına uygun kararlar alan kapalı bloklar ve koalisyonlar oluşturma yolunda bir yol izliyorlar. İlk ülke ABD" ifadelerini kullandı.

Putin, "Uluslararası ilişkilerde diğer katılımcıların doğal hakları göz ardı edilmekte ve güvenliğin bölünmezliği temel ilkesi seçici olarak yorumlanmaktadır. Batı'nın egemen devletlere uyguladığı tek taraflı gayrimeşru yaptırımlar eşi benzeri görülmemiş boyutlara ulaştı" dedi.

"Stratejik istikrarın sağlanması ve silahların kontrolü için diyaloğa açığız"

Rusya'nın yapıcı olduğunu, stratejik istikrar ve silahsızlanma için diyaloğa açık olduğu dile getiren Putin, "Rusya'nın uluslararası ilişkilerdeki gündemi her zaman yapıcı olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bununla ilgilenen herkesle çok kutuplu ilişkiler geliştiriyoruz. BM, G20, BRICS, Şanghay İşbirliği Örgütü ve diğer kuruluşlarla iş birliğine özel önem gösteriyoruz. Rusya, stratejik istikrarın sağlanması, kitle imha silahlarının yayılmasını önleme politikasının sürdürülmesi ve silahların kontrolü alanındaki durumun iyileştirilmesi konularında diyaloğa açıktır. İklim krizi, yoksullukla mücadele, gıda ve enerji piyasalarında istikrarın sağlanması, uluslararası ticaret ve adil rekabet gibi hayati konularda güçlerimizi birleştirmeyi hedefliyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kiev rejiminin eylemlerinin insanlığa karşı suçtan başka bir tanımı olmayacak"

Ukrayna'daki durumu da değerlendiren Putin, Kiev'e mesaj göndererek, "Tüm bu alanlar yeterli ve esnek yasal düzenlemeyi özenli ortak çalışmayı gerektirir ve o zaman halkları soykırımdan korumak için bugün Donbass'ta yaşananlar gibi krizler olmayacak, Kiev rejiminin eylemlerinin insanlığa karşı suçtan başka bir tanımı olmayacak. Aynı zamanda Rusya tüm halkların ve insanlığın kültürel ve medeniyet çeşitliliğinin korunmasının garanti altına alınacağı daha demokratik ve adil bir dünyanın oluşumu için çaba göstermeye devam edecektir" diye konuştu. - MOSKOVA

YORUMLAR
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Putin'den 'diyaloğa açığız' mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız Putin'den 'diyaloğa açığız' mesajı: Stratejik istikrar ve nükleer silahsızlanma için diyaloğa hazırız ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor' ABD istihbaratı: 'Putin hala Ukrayna'nın büyük bölümünü istiyor'
Kaynak: İHA

Togo Cumhuriyeti, Vladimir Putin, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin: 'Stratejik istikrarın sağlanması ve silah kontrolü için diyaloğa açığız' - Son Dakika

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