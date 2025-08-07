Putin, Trump ile BAE'de Görüşmeyi Düşünüyor - Son Dakika
Politika

Putin, Trump ile BAE'de Görüşmeyi Düşünüyor

Putin, Trump ile BAE\'de Görüşmeyi Düşünüyor
07.08.2025 16:37
Putin, Trump ile görüşme için BAE'nin uygun bir yer olduğunu belirtti, ticaret hacmi 11.5 milyar dolar.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, ABD'li mevkidaşı Donald Trump ile gerçekleştireceği görüşme için Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) "uygun" bir yer olduğunu belirtti.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, başkent Moskova'daki Kremlin Sarayı'nda BAE Devlet Başkanı Muhammed bin Zayed Al Nahyan'ı ağırladı. Putin görüşmenin başında yaptığı konuşmada, "Birleşik Arap Emirlikleri ile ilişkilerimize özel önem veriyoruz. Bizim için dost bir ülke. Üst düzey siyasi temaslarımızı sürdürüyoruz. Hem ticaret hem de yatırım alanında ekonomik bağlarımız gelişiyor. Karşılıklı yatırımlar artıyor" ifadelerini kullandı. BAE lideri Al Nahyan ile bölgesel ve küresel güvenlik konuları hakkında fikir alışverişinde bulunacaklarını belirten Putin, "Birleşmiş Milletler başta olmak üzere çeşitli platformlarda aktif olarak etkileşim halindeyiz ve siz de yakın zamanda BRICS çalışmalarına tam kapsamlı olarak katıldınız. Genel olarak konuşacak çok şeyimiz var. Sizi gördüğümüze sevindik" dedi.

"Ticaret hacmimiz 11.5 milyar dolara ulaştı"

BAE Devlet Başkanı Al Nahyan ise "Bugün Rusya'nın başkentinde bulunmaktan büyük mutluluk duyuyorum. İlişkilerimiz son yıllarda hızla gelişiyor. Rusya ile Birleşik Arap Emirlikleri arasındaki ticaret hacmi 11.5 milyar dolara ulaştı. Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle aramızda da 30 milyar dolara ulaşan bir ticaret hacmimiz var. Hem ülkelerimiz arasındaki doğrudan ilişkiler hem de Avrasya Ekonomik Birliği ülkeleriyle ilişkiler açısından bu rakamın önümüzdeki 5 yıl içinde iki katına çıkmasını istiyoruz. Sayın Başkan, bugün bana eşlik eden heyetle birlikte burada olmaktan büyük mutluluk duyuyorum. Ülkelerimiz arasındaki köprüleri her zaman güçlendirmeye çalışıyoruz. Misafirperverliğiniz için teşekkür ediyor, bu ziyaretin Rus ve BAE halkı için olumlu sonuçlar getirmesini umuyoruz" şeklinde konuştu.

"Trump ile görüşme için uygun yerlerden biri BAE"

Putin, Al Nahyan ile görüşmesinin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını cevapladı. Putin, ABD Başkanı Donald Trump ile görüşmeye ilişkin, "Her iki taraf da ilgi gösterdi" ifadesini kullandı. Trump ile görüşme yeri sorulan Putin, "Bu tür görüşmeleri gerçekleştirmemize yardımcı olmaya hazır birçok dostumuz var. Dostlarımızdan biri Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı. Sanırım karar vereceğiz, ama burası uygun, hatta oldukça uygun yerlerden biri" diye konuştu. Putin, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ile görüşme ihtimaline yönelik, "Genel olarak buna karşı olmadığımı defalarca söyledim, mümkün. Ancak bunun gerçekleşmesi için belirli şartların oluşturulması gerekiyor. Maalesef, bu şartların oluşturulmasından henüz çok uzağız" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Putin, Trump ile BAE'de Görüşmeyi Düşünüyor - Son Dakika

Putin, Trump ile BAE'de Görüşmeyi Düşünüyor
