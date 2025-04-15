Putin, Ukrayna ile Kalıcı Barışa Açık - Son Dakika
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Politika

Putin, Ukrayna ile Kalıcı Barışa Açık

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Trump'ın temsilcisi Witkoff, Putin'in Ukrayna ile kalıcı barış anlaşmasına istekli olduğunu belirtti.

15.04.2025 18:22
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ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Ukrayna ile "kalıcı bir barış" anlaşmasına açık olduğunu belirtti.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff, ABD basınına Rusya-Ukrayna Savaşı ile ilgili açıklamalarda bulundu.

PUTİN'DEN BARIŞ İÇİN YEŞİL IŞIK

Geçtiğimiz hafta Rusay'nın St. Petersburg kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile üçüncü kez bir araya gelen Witkoff, Putin'in Ukrayna ile "kalıcı bir barış" anlaşmasına açık olduğunu belirtti. Witkoff, "Putin'in talebi, burada kalıcı bir barış sağlamak. Yani ateşkesin ötesinde, bu konuda bir yanıt aldık. Bu noktaya gelmemiz zaman aldı" dedi.

"BARIŞ PLANI 5 BÖLGEYİ KAPSIYOR"

Gündemde olan barış planının Rus güçlerinin işgali altındaki Ukrayna bölgelerini ifade eden "beş bölgeyi" de kapsadığını söyleyen Witkoff, ancak Rusya'nın Ukrayna'nın NATO üyeliği başvurusundan vazgeçmesi talebinin de masada olduğunu ekledi. Witkoff, iki ülke arasındaki gerçek sorunlardan kaynaklanan karmaşık bir durumum var olduğunu ifade ederek, "Sanırım tüm dünya için çok ama çok önemli bir şeyin eşiğinde olabiliriz" dedi.

ABD ile Rusya arasındaki ticari ilişkilerinde görüşmelerin bir parçası olduğunu belirten Witkoff, "Bölgeye gerçek istikrarı getireceğine inandığım bazı ticari fırsatlar aracılığıyla Rusya-ABD ilişkisini yeniden şekillendirme imkanı olduğuna inanıyorum" dedi.

Putin, Ukrayna ile Kalıcı Barışa Açık
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Kaynak: İHA

Uluslararası İlişkiler, Diplomasi, Orta Doğu, Politika, Ukrayna, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Politika Putin, Ukrayna ile Kalıcı Barışa Açık - Son Dakika

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