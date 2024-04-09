Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu - Son Dakika
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Politika

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu

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Cumhurbaşkanı Erdoğan yayınladığı Ramazan Bayramı mesajında ekonomiye dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Ekonomi cephesinde en hassas oldukları konunun hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele etmek olduğuna vurgu yapan Erdoğan, ''Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz'' dedi.

09.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:44
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ramazan Bayramı dolayısıyla videolu bir mesaj yayınladı. İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı kutlayan Erdoğan, ekonomiye dair dikkat çeken ifadeler kullandı.

"Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur" diyen Erdoğan "Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız. Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz" dedi.

Erdoğan'ın bayram mesajı şöyle;

"Aziz milletim değerli kardeşlerim. Sizleri en kalbi duygularımla, sevgiyle, saygıyla selamlıyorum. Mübarek Ramazan Bayramı'nızı canı gönülden tebrik ediyorum. Başı rahmet, ortası mağfiret sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir Ramazan ayını daha geride bırakarak hep birlikte bayrama vasıl olduk. Bayramın ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bizleri sevdiklerimizle beraber sağlık ve afiyet içerisinde bir bayrama daha kavuşturduğu için Rabbime hamdediyorum.

"İNSANLIĞIN VİCDANINDA KANAYAN BİR YARA OLDU"

On bir ayın sultanı olan Ramazan-ı Şerif'i Gazze'nin yanı sıra gönül coğrafyamızın farklı köşelerinde yaşanan acılar ve zulümler sebebiyle buruk karşıladık, buruk geçirdik. Gazze 7 Ekim'den beri sadece bizim değil, tüm insanlığın kalbinde, tüm insanlığın vicdanında kanayan bir yara oldu. Savaşta bize dokunulmaması gereken hastanelerin, okulların kiliselerin, camilerin bilerek bombalandığı bir vahşet sahnesiyle karşı karşıya kaldık. İsrail'in saldırıları sonucu 33 bin Filistinli şehit düşerken 75 binden fazla kardeşimiz de yaralandı. Hayatını kaybeden tüm kardeşlerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar niyaz ediyoruz.

"ÖZGÜR FİLİSTİN DEVLETİNE KAVUŞUNCAYA KADAR..."

Türkiye olarak bugüne kadar bölgeye sevk ettiğimiz toplam 45 bin tonu aşan yardım malzemesiyle bu zor günlerinde Filistin halkının yanında olduğumuzu gösterdik. Inşallah bundan sonra da Gazze'de akan kan duruncaya ve Filistinli kardeşlerimiz 1967 sınırları temelinde başkenti Doğu Kudüs olan özgür Filistin devletine kavuşuncaya kadar desteğimizi sürdüreceğiz. Dış siyasette bu adımları atarken gündemimizin ilk sırasında yer alan deprem bölgesini asla ihmal etmiyoruz. Asrın felaketinin yaralarını, asrın birlikteliğini sergileyerek hızla sarıyoruz. Şimdiye kadar 80 bine yakın afet konutunu ve köy evini tamamlayıp hak sahiplerine teslim ettik. Her ay 15-20 bin konut inşa etmek suretiyle yıl sonunda bu sayıyı 200 bine ulaştırmayı hedefliyoruz. Bu süreçte ayrıca riskli yapı stoku yüksek şehirlerimizin depreme karşı daha dayanıklı hale getirilmesi için de çalışıyoruz.

"TERÖR ÖRGÜTLERİNE NEFES ALDIRMIYORUZ"

PKK'sından FETO'suna ve DEAŞ'ına vatanımızın birliğine, insanımızın huzuruna kasteden terör örgütlerine nefes aldırmıyoruz. Terör bataklığını kaynağında kurutma stratejimizi kararlılıkla uyguluyoruz.

EKONOMİ MESAJI

Ekonomi cephesinde hayat pahalılığı ve enflasyonla mücadele en hassas olduğumuz konudur. Tüm dünya ile birlikte millet olarak bizim de canımızı yakan bu meseleyi Allah'ın izniyle çözmekte kararlıyız.

ERKEN SEÇİM TARTIŞMALARINA NOKTA

Uyguladığımız ekonomi programının olumlu etkilerini yılın ikinci yarısından itibaren daha net bir şekilde görebileceğiz. 31 Mart seçimlerinin suhuletle tamamlanmasıyla ortaya çıkan 4 yıllık seçimsiz dönemi bu hedeflerimizi gerçekleştirmek için kullanacağız.

"BİZE DURMAK, DİNLENMEK YOK"

Türkiye'nin ortak vatanımız, demokrasimizin ortak değerimiz olduğunun bilinciyle inşallah hep birlikte çok çalışacağız, üreteceğiz, emek vereceğiz. Türkiye Yüzyılı vizyonumuzu hayata geçirinceye kadar bize durmak, dinlenmek, soluklanmak yok. Rabb'im yar ve yardımcımız olsun diyorum. Bu vesileyle bir kez daha 31 Mart seçimlerinde sandığa giderek iradesine sahip çıkan tüm vatandaşlarıma teşekkür ediyorum. Rekabet seviyesi çok yüksek bir seçimden yeni çıkmış aziz milletimizden bayramın manevi iklimini, kırgınlıkları gidermek için fırsata çevirmelerini özellikle istirham ediyorum.

"TRAFİK KURALLARINA UYALIM"

Bayram ziyareti veya tatil amacıyla yollara çıkan tüm vatandaşlarımdan trafik kurallarına riayet etmelerini bekliyorum. Rabb'imden Ramazan Bayramı'nın gönüllerimize huzur, ülkemize esenlik, dünyamıza ve mazlum coğrafyalara barış getirmesini diliyor, sizleri bir kez daha muhabbetle selamlıyorum. Bayramınız mübarek olsun. Kalın, sağlıcakla."

Cumhurbaşkanı Erdoğan\'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu

Recep Tayyip Erdoğan, Ekonomi, Politika, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (28)

  • Seyhmus Baydan: yawwww arkadaş her şeyi flistin dış güç bilmem ne biraz kendinizi sorgulayın elinizde olupta yapmadıklarınızı biliyoruz bırakın bu prezeleri yawww 229 39 Yanıtla Ali Yıldız: İnsan bir kez olsun yanlışını kabullenir !!! Diyeceği şu biz bu işi beceremedik !!! Tüm kurumlarımızla ortak memleketin içinden geçtik … Ne ona buna çamur atıyırsunuz … hey Allahım sen büyüksün 77 9
  • Mustafa Demirtaş: Ağam eğlenir bizimle :))) 191 22 Yanıtla ayzer karaarslanoğlu: hayatı yalan palavra bunun 129 36
  • bahattin null: yaw arkadaş daha dün kasaplarda et ürünlerine 100 TL zam geldi bu nasıl iş nasıl takip sistemi bu 175 6 Yanıtla
  • Biyo Art: Faizi bitirmeye yaklaşmışken şimdi tekrar devletin milletin paraları bankalara yabancı şirketlere akıyor… keşke ne olacaksa olsun diyip faizi bitirme politikasına devam edilseydi 111 25 Yanıtla serkan cindemir: Hayırdır dır borsada paramı var ?? kaybetmeden kazanamazsın sukunetle sabır ?? 16 46
  • mustafa sagdic: dunya da da enlasyon var derken ? bizden daha yuksek enflasyonu olan gelismis ve gelismekte olan 5 ulke yazarmisiniz ?? 130 3 Yanıtla ayzer karaarslanoğlu: Tek suçlu ben görünmiim diye koskoca dünyayı alet ediyo üç kağıtlarına 108 6
  • Ender seker: Sen ekonomist sin zaten inanıyoruz sana?? 119 8 Yanıtla
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SON DAKİKA: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Ramazan Bayramı mesajına hayat pahalılığıyla ilgili sözleri damga vurdu - Son Dakika
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