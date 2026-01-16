Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur - Son Dakika
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur

Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur
16.01.2026 00:24
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur
Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Uluslararası Ayder Forumu'nda Haberler.com'un sorularını yanıtladı. Metin yaptığı açıklamalarda ''Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur'' ifadelerini kullandı.

Ayder Yaylası, bu yıl 2'ncisi düzenlenen 'Ayder Forum'a ev sahipliği yapıyor. 17 Ocak'ta sona erecek organizasyonda küresel enerji politikaları, yapay zeka teknolojileri ve sürdürülebilir enerji stratejileri masaya yatırılıyor.

ÇOK SAYIDA İSİM KATILDI

Forumda açılış konuşmacıları arasında Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, Uluslararası Ayder Forumu Proje Başkanı Hakan Gültekin, Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hayati Yazıcı, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ömer İleri,KKTC Ekonomi ve Enerji Bakanı Olgun Amcaoğlu, eski Enerji Bakanı ve KEİPA Türkiye Delegasyonu Başkanı Fatih Dönmez yer aldı.

RİZE BELEDİYE BAŞKANI HABERLER.COM'A KONUŞTU

Forumda Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin, Haberler.com'dan Melis Yaşar'ın sorularını yanıtladı. Forumların bir şehirde yapılsa da bütün ülkeyi temsil ettiğini söyleyen Metin, "Dünyanın meselelerini ilgilendiriyor. Dünyanın sorunlarını Rize'de tartışıyor olmak bizi heyecanlandırıyor."

"ENERJİYE HAKİM OLANLAR, KAİNATA HAKİM OLUR"

İnsanlığın varlığından beri enerji önemli olduğunu ve dünyanın geleceğinde de önemli olacağını vurgulayan Metin, kainatın, madde, enerji ve aklın ürünü olduğunu söyledi. Rize Belediye Başkanı, "Enerji sonsuz bir güç. Bugün biz mevcut yenilebilir enerjiyi konuşuyoruz, yarın güneş enerjisinin depolanmasını konuşacağız. Yapay zekayla birlikte bilgilerimizi daha hızlı döndüreceğiz. Farklı yerlere gideceğiz. Enerjiye hakim olan, kainata hakim olur" dedi.

"YAŞANILABİLİR BİR RİZE ORTAYA KOYMAYA ÇALIŞIYORUZ"

"Rize turunçgillerin başkentidir. Türkiye'de en fazla yağış alan memleketteyiz. Su demek hayat demek" sözlerini de sarf eden Metin, "Müthiş bir endemik bitki türü var. Rize'de 150'nin üzerinde endemik bitki var. İzlenmesi gereken bir bölge. Biz belediyecilik olarak şehrin bütününde kentsel dönüşüm ile birlikte yaşam kompleksleri ortaya koyuyoruz. Yeşil alanlarıyla, yürüme yollarıyla denizde insanları birleştiriyoruz. Daha ferah evlerle yaşanılabilir bir şehir ortaya koymaya çalışıyoruz. Çevre ile teknolojiyi dengeleyerek geleceğe Rizemiz'i hazırlamaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

Son Dakika Politika Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur - Son Dakika

SON DAKİKA: Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin: Enerjiye hakim olanlar, kainata hakim olur - Son Dakika
