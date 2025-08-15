RİZE'DE AK PARTİ İL BAŞKANLIĞI'NI ZİYARET ETTİ

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Artvin'de, Sanayicilerle İstişare Toplantısı sonrası Rize'ye geldi. Rize'de AK Parti İl Başkanlığı'nı ziyaret eden Bakan Kacır, burada partililere seslendi. Rize için çalışmalara devam ettiklerini söyleyen Bakan Kacır, "Hep beraber Rize için çalışmaya devam edeceğiz. Tabii, önümüzdeki dönemde en önemli gündemlerimizden birisi bu sanayi sitesi dönüşümü meselesi. Birazdan inşallah buradan belediyeye de geçeceğim. Orada Belediye Başkanımızla bu konuyu tekrar istişare edeceğim. Biz bir an evvel bu dönüşümü de inşallah hayata geçirmek istiyoruz. Tabii, Rize'nin potansiyeli yıldan yıla artıyor. Rize Limanı ile karayolu bağlantılarıyla artık çok önemli bir lojistik üssü haline geldi. Bu lojistik avantajı üretimle ne kadar perçinlersek, katma değerli üretime Rize'yi ne kadar taşıyabilirsek, biz kendimizi o kadar başarılı addedeceğiz. Bunun için gayret gösteriyoruz, gayret göstermeye devam edeceğiz" dedi.

'240 MİLYON LİRAYA VARAN FİNANSMAN DESTEĞİ SUNACAĞIZ'

Rize'de 4 başlıkta yatırımlara destek vereceklerini belirten Bakan Kacır, "Rize'de önümüzdeki dönemde özellikle 4 başlıkta yatırım teşvikleriyle çok ileri düzeyde destekler sunmayı yatırımcılarımıza duyurduk. Ben bu vesileyle bu başlıkları bir kez daha hatırlatmak istiyorum; Butik çay turizm kompleksi kurulmasını arzu ediyoruz Rize'de özel sektör eliyle. Biliyorsunuz, Rize ülkemiz çay üretiminin yüzde 70'ini tek başına karşılayan çayın başkenti. Daha önce burada çok güzel bir Çay Çarşısı'nı da hep beraber inşa etmiştik. Şimdi, önümüzdeki dönemde özellikle Rize'nin stratejik ürünü olarak gördüğümüz çay ile yüksek turizm potansiyelini birleştiren bir yatırımı inşallah Rize'de hayata geçirmek istiyoruz. Yine çay atıklarından aktif karbon üretimine ilişkin bir yatırımı da Rize'de hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Her yıl 15 ile 25 bin ton çay atığı çevresel riskler de oluşturuyor. Bu çay atıklarının değerlendirilmesi ve bunlardan aktif karbon üretimine yönelik bir projenin gerçekleşmesi yine Rize'de önümüzdeki dönemde önceliğimiz olacak. Yine, Rize yılda 1,5 milyona yakın turist ağırlıyor ve inşallah arzu ediyoruz ki doğa temelli bir turizm merkezi yatırımı Rize'de hayata geçsin. Bu yatırıma da yine ayrıcalıklı teşvikler sunacağız. ve bizlerin savunma sanayinde de artık daha fazla rol üstlenmesini istiyoruz. Burada silah ve silah parçaları üretimine ilişkin bir yatırımı da, en az bir yatırımı da hayata geçirmek istiyoruz. Bu 4 başlıktaki yatırımlara ne sunacağız? Her birine 240 milyon liraya varan finansman desteği sunacağız. Kredi ile gerçekleşirse 17,5 puan kredi faizi ya da kar payını biz üstleneceğiz. Özkaynak ile gerçekleşiyorsa da makine-teçhizat yatırımının yüzde 15'i kadar hibe vereceğiz. Burada üst limitimiz her bir proje için 240 milyon liraya kadar olacak. Yine, Rize'deki bu başlıklara yatırımlara yüzde 50 yatırım katkı oranı sunacağız. Yani gerçekleşen yatırımın yüzde ellisi kadar vergi indirimi sağlayacağız. ve yine bu yatırımlar için sigorta primi işveren payını 8 yıl boyunca bakanlık olarak biz üstleneceğiz. İnanıyorum ki bu teşvikler, kalkınma hamlesinin de Rize için öncelikli olarak belirlediğimiz bu yatırımların Rize'ye kazandırılmasını hızlandıracak. Rize, Türkiye'ye Cumhurbaşkanımız, Genel Başkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı kazandırdı. Bizler de inşallah Rize'ye hep birlikte nice eserler, nice projeler kazandıracağız diyorum" diye konuştu.

Bakan Kacır, Rize Belediyesi'ni ziyaret ederek, Rize Valisi İhsan Selim Baydaş ile Rize Belediye Başkanı Rahmi Metin'den projeler hakkında bilgi aldı. Rahmi Metin Bakan Kacır'a, Çaykur Rizespor forması hediye etti. Basına kapalı gerçekleştirilen toplantı sonrası Bakan Kacır, havayoluyla Rize'den ayrıldı.

Mehmet Can PEÇE/RİZE,