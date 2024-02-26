Rus siyasetçi Maria Pevchikh: Navalni ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti - Son Dakika
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Politika

Rus siyasetçi Maria Pevchikh: Navalni ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti

Rus siyasetçi Maria Pevchikh: Navalni ölmeseydi Almanya\'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti

Rus siyasetçi Maria Pevchikh, Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölmemesi halinde Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini iddia etti. Pevchikh, ''Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki ABD vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi. ABD'li ve Alman yetkililer bunu onayladılar ancak hiçbir şey yapmadılar.'' dedi.

26.02.2024 22:30
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Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölmemesi halinde Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini iddia etti.

NAVALNİ'NİN CEZAEVİNDE ŞAİBELİ ÖLÜMÜ

Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin şaibeler devam ediyor. Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalni'nin ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.

Navalni'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken çıkış: Ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti
Aleksey Navalni

"ÖLMESEYDİ RUS İSTİHBARATININ TETİKÇİSİYLE TAKAS EDİLECEKTİ"

Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmemesi halinde Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini ve serbest kalacağını iddia eden Pevchikh, "ABD'li ve Alman yetkililer bunu onayladılar ancak hiçbir şey yapmadılar. Navalni şu anda, tam da bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil, bu olabilirdi ve olmalıydı" ifadelerini kullandı.

Navalni'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken çıkış: Ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti

"ŞUBAT BAŞINDA PUTİN'E TEKLİF EDİLDİ"

Pevchikh, "Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki ABD vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi" dedi.

Navalni'nin ölümüyle ilgili dikkat çeken çıkış: Ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti

"PUTİN'İN NAVALNİ'NİN ÖZGÜR KALMA DÜŞÜNCESİNE BİLE TAHAMMÜLÜ YOKTU"

Pevchikh, ayrıca Navalni'nin takas önerisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus milyarder Roman Abramoviç'in ilettiğini öne sürdü. Ancak Putin'in, Navalni'nin özgür kalması düşüncesine bile tahammülü olmadığını öne süren Pevchikh, Navalni'nin, takas görüşmelerinden sonra öldüğüne dikkat çekti.

Kaynak: İHA

Alexei Navalny, Almanya, Suç, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Rus siyasetçi Maria Pevchikh: Navalni ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti - Son Dakika

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