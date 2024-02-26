Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in en büyük rakibi Aleksey Navalni'nin cezaevinde ölmemesi halinde Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini iddia etti.
Rusya'da tutuklu bulunduğu cezaevinde 16 Şubat'ta hayatını kaybeden muhalif lider Aleksey Navalni'nin ölümüne ilişkin şaibeler devam ediyor. Rus muhalif siyasetçi Maria Pevchikh, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada Navalni'nin ölümüyle ilgili yeni bir iddia ortaya attı.
Navalni'nin cezaevinde hayatını kaybetmemesi halinde Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisi Vadim Krasikov ile takas edileceğini ve serbest kalacağını iddia eden Pevchikh, "ABD'li ve Alman yetkililer bunu onayladılar ancak hiçbir şey yapmadılar. Navalni şu anda, tam da bugün bu koltukta oturuyor olabilirdi. Bu lafın gelişi değil, bu olabilirdi ve olmalıydı" ifadelerini kullandı.
Pevchikh, "Şubat başında Putin'e, Berlin'de işlediği bir cinayetten dolayı hapis yatan Krasikov'un iki ABD vatandaşı ve Aleksey Navalni ile takas edilmesi teklif edildi. 15 Şubat'ta pazarlıkların son aşamasına gelindi" dedi.
Pevchikh, ayrıca Navalni'nin takas önerisini Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e, Rus milyarder Roman Abramoviç'in ilettiğini öne sürdü. Ancak Putin'in, Navalni'nin özgür kalması düşüncesine bile tahammülü olmadığını öne süren Pevchikh, Navalni'nin, takas görüşmelerinden sonra öldüğüne dikkat çekti.
Son Dakika › Politika › Rus siyasetçi Maria Pevchikh: Navalni ölmeseydi Almanya'da tutuklu bulunan Rus istihbaratının tetikçisiyle takas edilecekti - Son Dakika
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