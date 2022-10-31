Rusya'nın öncülüğünde Soçi'de gerçekleştirilen kritik zirvede Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya vardı - Son Dakika
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Rusya'nın öncülüğünde Soçi'de gerçekleştirilen kritik zirvede Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya vardı

01.11.2022 01:05

Rusya, Azerbaycan ve Ermenistan'ın gerçekleştirdiği üçlü zirvenin ardından ortak bildiri yayımlandı. Bildiride, "Ermenistan ve Azerbaycan güç kullanımından ve güç kullanma tehdidinden kaçınma konusunda anlaşmışlardır. Tüm sorunlu konuları yalnızca egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde tartışma ve çözülmesi kabul edildi" denildi.

Rusya'nın Soçi kentinde Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın bir araya geldiği üçlü zirve sona erdi. Toplantıda konuşan Putin, Azerbaycan ve Ermenistan liderleriyle ortak bildiri üzerinde anlaştıklarını belirterek, "Genel kanaatimizce çok faydalı bir toplantı oldu. Bana göre bazı temel konularda gelecekteki muhtemel anlaşmalar için çok iyi bir atmosfer oluştu. Bugün ortak bir bildiri üzerinde anlaştık. Açıkça söylemeliyim ki, her şey üzerinde anlaşma sağlanmadı. Heyetlerin daha önce üzerinde çalıştıkları metinden bazı şeylerin çıkarılması gerekiyordu. Ancak toplantının faydalı olduğu yönündeki genel değerlendirmeye katılıyorum ve bu durumun bir bütün olarak çözülmesine yönelik ileri koşullar oluşturuyor. Yine de temel konular üzerinde anlaşmayı başardık. Bugünkü görüşmemiz tüm ülkelerimizin geleceği konusunda da hemfikir olabileceğimizi gösteriyor. Bütün ülkelerimiz derken Rusya, Azerbaycan, Ermenistan ve tüm bölge ülkelerini kastediyorum. Çünkü tüm halklar ilişkileri normalleştirmeyi istiyor" dedi.

"GÜÇ KULLANIMINDAN KAÇINMA KONUSUNDA ANLAŞMIŞLARDIR"

Toplantının ardından yayınlanan ortak bildiride, "Ermenistan ve Azerbaycan güç kullanımından ve güç kullanma tehdidinden kaçınma konusunda anlaşmışlardır" ifadeleri kullanılarak, " Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, 9 Kasım 2020 tarihli anlaşmalara uyma taahhütlerini yinelediler. Rusya, Azerbaycan ile Ermenistan arasında bir barış anlaşmasının imzalanması çabalarına destek olacaktır" denildi.

"TARAFLAR İNSANİ SORUNLARI ÇÖZMEK İÇİN EK ÇABA GÖSTERECEK"

Bildiride, "Kuvvet kullanmaktan veya kullanma tehdidinden kaçınmayı, tüm sorunlu konuları BM şartı ve 1991 Alma-Ata Deklarasyonu uyarınca yalnızca egemenliğin, toprak bütünlüğünün ve sınırların dokunulmazlığının karşılıklı tanınması temelinde tartışma ve çözülmesi kabul edildi" ifadeleri kullanıldı.

Rusya'nın Azerbaycan ve Ermenistan arasında güven inşa etmek için üçlü parlamentolar arası temasların başlatılmasının önemine dikkat çektiği belirtilen bildiride, "Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, Rus barış güçlerinin Transkafkasya'yı istikrara kavuşturma çabalarına yönelik talebi kaydetti. Rusya Federasyonu, Azerbaycan ve Ermenistan, kalan insani sorunları çözmek için ek çaba gösterecek" denildi.

Rus barışı koruma birliğinin konuşlandığı bölgede güvenliği sağlamaya önemli katkısına dikkat çekilen bildiride, "Azerbaycan ve Ermenistan liderleri, Rusya Federasyonu'nun Güney Kafkasya'da istikrar ve refahın sağlanmasına yönelik desteğini memnuniyetle karşıladılar" denildi.

Kaynak: İHA
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Son Dakika Politika Rusya'nın öncülüğünde Soçi'de gerçekleştirilen kritik zirvede Azerbaycan ve Ermenistan anlaşmaya vardı - Son Dakika

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