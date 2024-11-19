Rusya'dan Mobil Nükleer Barınak Üretimi - Son Dakika
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Politika

Rusya'dan Mobil Nükleer Barınak Üretimi

Rusya\'dan Mobil Nükleer Barınak Üretimi

Rusya, nükleer patlamalara karşı koruma sağlayan mobil sığınakları seri üretmeye başladı.

19.11.2024 17:35
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Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü, halkı nükleer patlamadan kaynaklanan şok dalgaları ve radyoaktif kirlenme de dahil olmak üzere farklı tehditlerden korumak için mobil barınakların seri üretimine başladığını duyurdu.

Rusya Acil Durum Bakanlığı Araştırma Enstitüsü tarafından yapılan açıklamada, nükleer patlamalardan kaynaklanan şok dalgaları ve radyasyon da dahil olmak üzere çeşitli tehditlere karşı koruma sağlayabilen "KUB-M" adlı mobil sığınaklarının seri üretimine başlandığı bildirildi. Rusya'nın batısındaki Nijni Novgorod bölgesine bağlı Dzerjinsk kentindeki tesislerde seri üretimine başlanan mobil barınakların sadece insan kaynaklı değil, doğal afetlerde de kullanılabileceği ifade edildi. Mobil barınakların 54 kişi kapasiteli olduğu, bu sayının arttırılabileceği aktarıldı. Açıklamada, "Mobil barınağın seri üretimine başlanması, vatandaşların güvenliğinin artırılmasına yönelik önemli bir adımı temsil ediyor" denildi.

Mobil barınakların geliştiricileri geçtiğimiz yıl yaptığı tanıtım toplantısında, barınakların hafif nükleer saldırı, yangınlar, silahlı saldırı, radyoaktif salınım ve kimyasal tehlikelere karşı 48 saat boyunca koruma sağladığını duyurmuştu. - MOSKOVA

Kaynak: İHA

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