Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Dış güçler olmasaydı Ukrayna'da hiçbir şey olmazdı" - Son Dakika
Üye Girişi

Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Dış güçler olmasaydı Ukrayna'da hiçbir şey olmazdı"

26.11.2022 17:41
Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Dış güçler olmasaydı Ukrayna'da hiçbir şey olmazdı"

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da Nazi ideolojisine karşı mücadele ettiklerini ve Sovyetler Birliği'nden beri dış güçlerin Ukrayna'da Nazizm'in ortaya çıkarılması için çaba gösterdiğini belirterek, "Dış güçlerin etkisi olmasaydı hiçbir şey olmazdı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Ukrayna'da Nazi ideolojisine karşı mücadele ettiklerini ve Sovyetler Birliği'nden beri dış güçlerin Ukrayna'da Nazizm'in ortaya çıkarılması için çaba gösterdiğini belirterek, "Dış güçlerin etkisi olmasaydı hiçbir şey olmazdı" dedi.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Rus televizyon kanalının Nazizm'in tarihi ile ilgili bir belgesel programında Ukrayna'daki süreçle ilgili açıklamalarda bulundu. Ukrayna'da Nazi ideolojisine karşı mücadele ettiklerini ve Sovyetler Birliği'nden beri dış güçlerin Ukrayna'da Nazizm'in ortaya çıkarılması için çaba gösterdiğini belirten Lavrov, "Dış güçlerin etkisi olmasaydı hiçbir şey olmazdı. Sadece Nazileri yüceltmek açısından değil, Nazizm'i mevcut Ukrayna hükümetinin teorisi ve pratiğine dönüştürmek açısından da. Bu dava Sovyetler Birliği'nin ilan edildiği dönemden itibaren sürüyor" dedi.

Ukrayna yönetimlerinin ABD'nin etkisi altında kaldığını da savunan Lavrov, "Amerikan cephesi Ukrayna'nın 'anti Rusya' haline gelmesini hedefledi. Ukrayna liderleri ABD'nin bu kozlarına ve eylemlerine boyun eğdi. Ukrayna'nın eski Devlet Başkanı Leonid Kuçma, hiç kimsenin Ukrayna'nın anti Rusya'ya dönüşeceğini hayal edemediği dönemde 'Ukrayna Rusya değil' kitabını yazdı. 1990'ların sonlarında AGİT'te ortak bir ekonomik ve insani alan ile tüm Avrasya kıtasında (Atlantik'ten Pasifik Okyanusu'na kadar) bir güvenlik alanı inşa edilmesi gerektiğine dair yapılan tüm görüşmeler boş laftan ibaret kaldı. Batı bu güzel sözlerin ardında 'ya bizimlesiniz ya da Rusya' kavramını destekledi. Azak gibi gönüllü ve milliyetçi taburlardan, alaylardan bahsettiniz. 2014 yılında darbe gerçekleştirildiğinde Azak zaten aşırılık yanlısı bir örgüt olarak biliniyordu" ifadelerini kullandı.

"Neonaziler ile savaşıyoruz"

Lavrov, "Ukrayna topraklarında Neonazi oluşumlarına müsamaha göstermeyeceğiz. Kötü bir şey hissetmediğimiz Ukraynalılara karşı değil, Neonaziler ile savaşıyoruz" şeklinde konuştu.

Ukrayna'da sürdürdükleri operasyonları işaret ederek Nazi destekçisi yöneticilerin ortadan kaldırılacağını da ima eden Lavrov, "Ukrayna halkı Neonazi yöneticilerden kurtarılacak, Slav kardeşlerinin yanında iyi komşuluk, dostluk ve refah içinde yaşamayı hak ediyorlar" diye konuştu.

Açıklamalarında ABD ve Avrupa Birliği arasındaki ilişkileri de eleştiren Lavrov, AB'nin bağımsızlığını yitirdiğini öne sürerek, "ABD ve Avrupa birlikte oynuyor. AB'nin neredeyse hiçbir bağımsızlığı kalmadı. Washington Brüksel'i kendi altında ezdi. Avrupa Birliği'nde neredeyse hiç bağımsız ses kalmadı. Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ara sıra da olsa cılız sesle AB'nin 'stratejik özerkliğini' hatırlamaya çalışıyor" ifadelerini kullandı. - MOSKOVA

Kaynak: İHA
YORUMLAR
500

Mevlüt Çavuşoğlu, Ukrayna, Rusya, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: 'Dış güçler olmasaydı Ukrayna'da hiçbir şey olmazdı' - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
18:42 Faizin tek haneye indi, Cumhurbaşkanı Erdoğan yatırımcılara seslendi: Gelin, kamu bankaları size yatırım kredisi verecek
18:16 Pençe Kılıç şehitleriyle ilgili konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "operasyonlar devam edecek" sinyali: Kanları yerde kalmayacak
18:05 Polonya, Lewandowski'nin Dünya Kupası'ndaki ilk golünü attığı maçta Suudi Arabistan'ı rahat geçti
17:40 Bursa'da "yok artık" dedirten olay! Çayı geç getirdi diye tabancayla vuruldu
17:34 Belarus Dışişleri Bakanı Vladimir Makey, 64 yaşında yaşamını yitirdi
17:32 Kayserispor'dan Şenol Güneş'in Onur Bulut hakkındaki sözlerine tepki: Bu açıklama sorunlu ve hukuka aykırıdır
17:00 Ebrar Karakurt, eski halini "ben güzelmişim" notuyla paylaştı, görenler şaşkınlığını gizleyemedi
16:59 Çerkezköy Devlet Hastanesi'nde 1 yıldır hekimlik görevinde bulunan sahtekar, o ismin akrabası çıktı
16:53 Fatih'te esnaf ile bina sakini arasında çıkan park yeri kavgasında kan döküldü: 2 kişi bıçaklanarak yaralandı
16:53 Düzce'de yaşanan deprem sonucu binada mahsur kalan muhabbet kuşu, 3 gün sonra kurtarıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 26.11.2022 19:09:09. #1.12#
SON DAKİKA: Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov: "Dış güçler olmasaydı Ukrayna'da hiçbir şey olmazdı" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement