Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu: 31 Mart\'ta Türkiye\'nin yolunu belirleyeceğiz

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, "31 Mart'ta biz sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz, atacağımız her bir oyla sadece yerel yönetimleri değil, Türkiye'nin yolunu, istikametini belirleyeceğiz." dedi.
Karamollaoğlu, ATO Kongre Merkezi'nde düzenlenen Aday Tanıtım Toplantısı'nda konuştu.
Seçimde ortaya konulacak tercihlerin sadece şehirlerin değil, ülkenin de geleceğini belirleyeceğini vurgulayan Karamollaoğlu, "Milli görüşçüler olarak coğrafyamızda akan kan ve dökülen gözyaşını dindirmek, bizim boynumuzun borcudur." ifadesini kullandı.
"Önce ahlak ve maneviyat" diyerek yola çıktıklarını aktaran Karamollaoğlu, hem çözüm üreten hem de bunları tatbik eden bir anlayışla hareket edeceklerinin altını çizdi.
Karamollaoğlu, "Türkiye'miz ayağa kalktığı takdirde zalimlerden mutlaka hesap sorulacak, mazlumların yüzü gülecektir. Elbette her seçim önemlidir ve bu anlamda tarihi bir seçim de 31 Mart'ta yapılacaktır. Çünkü bu seçimde biz sadece belediye başkanı seçmeyeceğiz, atacağımız her bir oyla sadece yerel yönetimleri değil, Türkiye'nin yolunu istikametini belirleyeceğiz." şeklinde konuştu.
Karamollaoğlu, İsrail'in, dünyanın gözleri önünde soykırım uyguladığına dikkati çekerek, "Türkiye'nin ayağa kalkması demek aslında İslam aleminin ayağa kalkması, dünyada huzurun tesisi yönünde en ciddi adımın atılması demektir." açıklamasında bulundu.
339 seçim bölgesindeki adaylar açıklandı
Karamollaoğlu'nun konuşmasının ardından Saadet Partisinin 339 seçim bölgesindeki adayları açıklandı.
Buna göre, Saadet Partisi, Ankara Büyükşehir Belediyesinde Cafer Güneş, İstanbul Büyükşehir Belediyesinde Birol Aydın, Kayseri Büyükşehir Belediyesinde Mahmut Arıkan, Muğla Büyükşehir Belediyesinde Fatih Salih Mehmet Kocabıyık, Erzurum Büyükşehir Belediyesinde Faik Çalık, Eskişehir Büyükşehir Belediyesinde Fesih Bingöl, Sakarya Büyükşehir Belediyesinde Ömer Abdullah Ayhan ve Trabzon Büyükşehir Belediyesinde Recep Yakuphan'ı aday gösterdi.
Sivas'ta Zeki Kılıç, Sinop'ta Barbaros Baltacı, Rize'de Muhammet Yıldız, Saadet Partisinin belediye başkan adayı oldu.
Antalyaspor ile deplasmanda kozlarını paylaşan Fenerbahçe'de son haftalara damga vuran Cengiz Ünder uzak köşeye şık bir gol atarak takımını 1-0 öne geçirdi. Ünder'in golü kısa sürede binlerce etkileşim aldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hatay'da AK Parti'nin ilçe belediye başkan adaylarını tanıttı. Depremden en ağır hasarı alan ilçe olan Antakya'da mevcut belediye başkanı İzzettin Yılmaz'ın yerine İbrahim Naci Yapar aday gösterildi. İskenderun'da da Fatih Tosyalı'nın yerine Mehmet Dönmez aday olurken, Kırıkhan'da da mevcut isim Ayhan Yavuz'un yerine Ömer Erdal Çelik'in ismi açıklandı.
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