Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Bartholomeos'un gözlemci olarak katılmasını suç olarak nitelendirdi - Son Dakika
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Politika

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Bartholomeos'un gözlemci olarak katılmasını suç olarak nitelendirdi

Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un Ukrayna Barış Zirvesi'ne ekümenik patrik sıfatıyla gözlemci olarak katılmasını ve karara imza atmasını kanunlara göre suç olarak değerlendirdi. Özdağ, bu durumu Türkiye açısından ulusal ve uluslararası manada ciddi bir skandal olarak nitelendirdi ve Dışişleri Bakanlığı'nın konuyla ilgili izahat istediğini belirtti.

28.06.2024 09:49
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Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, " Bartholomeos'un ekümenik patrik sıfatıyla gözlemci olması ve barış konferansında kabul edilen karara imza atması kanunlarımıza göre suçtur." dedi.

Özdağ, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Fener Rum Patriği Bartholomeos'un 15-16 Haziran'da İsviçre'de düzenlenen Ukrayna Barış Zirvesi'ne katılmasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Bartholomeos'un zirve sürecinde bu sıfatla birtakım görüşmeler yaptığının basına yansıdığını belirten Özdağ, "Fener Rum Patriği Bartholomeos'un zirveye ekümenik yani Vatikan benzeri bir din devleti lideri sıfatıyla katılması Türkiye açısından ulusal ve uluslararası manada ciddi bir skandal olarak kayıtlara geçmiştir. Katoliklerin merkezi olan Vatikan'ın devlet tüzel kişiliği olmasına rağmen gözlemci statüsüyle katıldığı konferansta Fatih Kaymakamlığına bağlı bir kurum olan Fener Rum Patrikhanesinin başpapazı Bartholomeos'a imza yetkisi verilmesi ise dikkate şayan bir durumdur." ifadelerini kullandı.

Dışişleri Bakanlığının, zirvenin organizatörleri İsviçre ve Ukrayna'dan izahat istendiği yönündeki açıklamasını anımsatan Özdağ, şöyle konuştu:

"Türkiye Cumhuriyeti devletini temsilen söz konusu konferansta bulunan Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın tam da yanında hiçbir tüzel kişiliği olmaksızın yalnızca Fatih Kaymakamlığına bağlı bir azınlık kilisesi olan Fener Rum Kilisesi Başpapazı Bartholomeos'un ekümenik patrik sıfatıyla gözlemci olması ve barış konferansında kabul edilen karara imza atması kanunlarımıza göre suçtur. Hem de büyük suçtur."

Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Saadet Partisi Grup Başkanı Selçuk Özdağ, Bartholomeos'un gözlemci olarak katılmasını suç olarak nitelendirdi - Son Dakika

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