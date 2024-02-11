Politika

Saadet Partisi İBB Başkan Adayı Birol Aydın, Anadolu Gençlik Derneği'ni ziyaret etti. Aydın, 'Bir toplumun geleceği gençlere verdiği değerle ve gençlerin ülkede katma değer öğretecek bir duruma gelmesiyle mümkün olacak bir şeydir. Bu açıdan bakılınca sorumluluğumuzun farkındayız. Milli Görüş Gençliği ve Anadolu gençliği olarak ülkemizin, insanımızın ve insanlığımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu farkındayız. Aşkla, azimle bütün gençlerimiz ve insanımız için üzerimize düşen sorumluluğu yapma çabası içindeyiz' diye konuştu.

Saadet Partisi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Birol Aydın, seçim çalışmaları kapsamında Anadolu Gençlik Derneği'ni ziyaret etti. Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu da Birol Aydın'a eşlik etti.

MİLLİ GÖRÜŞ GENÇLİĞİ AHLAKLA VE ERDEMLE KAZANMANIN ADIDIR MÜCADELESİDİR

Aydın, 'Genç olmak başka bir şey. Milli Görüş, Anadolu Gençlik olmak bambaşka bir şey. Gençlik büyük bir nimet. Ama her nimetin bir bedeli, ağırlığı ve sorumluluğu var. Gençlik nimeti çalışmak, okumak, kendini yetiştirmek, sorumluluk almak gerektirir. Ülkemiz insanının içinde bulunmuş olduğu şartlar dünden bugüne yaygınlaşarak gençlerimizin ülkemizde, şehirlerinde, sokaklarında adeta enerjisini sömüren duruma geldi. Böyle ortamda Milli Gençlik, Anadolu Gençlik, Milli Görüş gençliği haysiyetin, ahlakın, vicdanın, adaletin organize olmuş halidir. Şüphesiz başarmak önemlidir. Ama güçle ve algıyla kazanmak ayrı bir şeydir. Ahlakla, vicdanla, haysiyetle kazanmak ayrı bir şeydir. Milli Görüş Gençliği, Anadolu Gençlik ahlakla ve erdemle kazanmanın adıdır, mücadelesidir. Bu açıdan ülkemizde gençlerimizin neredeyse her 10'undan 7'si Türkiye'de yaşamak istemediğini söylüyor. Fırsat bulursa yabancı ülkeye gitmek istediğini beyan ediyor. Gençlerimiz bugün hayallerini gerçekleştirememe endişesi içinde. ya iş bulamıyor ya da bulduğu işte aldığı ücretle en tabii ihtiyaçlarını karşılayamayacak durumda' dedi.

ŞEHİRLERİMİZ VE SOKAKLARIMIZ GENÇLERİMİZE ENERJİ KATMIYOR

Aydın, 'Şehirlerimiz ve sokaklarımız gençlerimize enerji katmıyor. Adeta enerjisini sömürüyor. Hayallerini belirsiz bir geleceğe tehir ettiriyor. Gençlerimizde çok yaygın bir şekilde uyuşturucu ve kumar bağımlılığı var. Çocuk yaştan itibaren yaygınlaşmaya başladı. Derin ahlaki çöküntü hissedilir durumda. Evlenme hayalleri belirsiz bir tarihe ertelenmiş durumda. Oysa bir toplumun geleceği gençlerine verdiği değerle gençlerinin ülkede katma değer öğretecek bir duruma gelmesiyle mümkün olacak bir şeydir. Bu açıdan bakılınca sorumluluğumuzun farkındayız. Milli Görüş gençliği olarak, Anadolu gençliği olarak ülkemizin insanımızın ve insanlığımızın bizden beklentilerinin ne olduğunu farkındayız. Aşkla ve azimle bütün gençlerimiz ve ülkemizin bütün insanımızın için üzerimize düşen sorumluluğu yapma çabası ve gayreti içindeyiz' ifadelerini kullandı.

İSTANBUL İSTANBUL'DAN İBARET DEĞİLDİR

Aydın, 'İstanbul İstanbul'dan ibaret değildir. İstanbul aynı zamanda Türkiye'dir. Türkiye'nin tamamını temsil eden ve Türkiye'nin lokomotifi olan ilimiz olarak büyük bir dönüşümü hak ediyor. Bizde başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu, İstanbul'da yaşayan 16 buçuk milyon insanımızın her birinin var olan dertlerine, sorunlarına 7'den 70'e dokunmanın bir gereklilik olduğunu farkındayız. Bu sorumluluğu da bir ahlaki ve vicdani sorumluluk olarak üstlendik. Bu sorumluluğu yerine hep beraber getireceğiz. Başka bir İstanbul'un mümkün olduğunu bütün İstanbul'a göstermiş olacağız' dedi.

Anadolu Gençlik Derneği İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu ise 'İstanbul geçen seçim belediyede bir devir teslim yaşadı. Ancak İstanbul'da yıllardır hem büyükşehirde hem ilçelerde partiler değişiyor ama hizmet anlamında bir değişim olmuyor. Bu anlamda İstanbul'un dün olduğu gibi bugün de milli görüş zihniyetine ihtiyacı var. Bu anlamda da Saadet Partisi'nin adayı olarak yola çıkan Birol Aydın'a başarılar diliyoruz. İnşallah Hadis-i Şerifte müjdelenen İstanbul'a hak ettiği hizmeti ve değeri küreselcilerin planlarını bozacak şekilde, milli görüş ruhu fikrini getireceğine temenni ediyoruz. Bu anlamda kendilerini destekliyoruz' ifadelerini kullandı.