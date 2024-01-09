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Saadet Partisi Milletvekili Kılıç, İşçi ve Memur Emekli Aylıklarındaki Dengesizliği Eleştirdi - Son Dakika
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Saadet Partisi Milletvekili Kılıç, İşçi ve Memur Emekli Aylıklarındaki Dengesizliği Eleştirdi

Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, işçi ile memur emekli aylıklarına yapılacak artışlar arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi. Kılıç, İstanbul Fatih Camisi'nde yaşanan saldırıyı kınarken, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İslam ülkelerinin tepkisizliğini eleştirdi ve ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretini sert bir şekilde eleştirdi. Kılıç, Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı enflasyon oranlarına göre memur, kamu işçisi ve emeklilerinin 2024 yılında alacağı maaş artışlarının belirlendiğini ve işçi ile memur emeklileri arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini vurguladı.

Saadet Partisi Milletvekili Kılıç, İşçi ve Memur Emekli Aylıklarındaki Dengesizliği Eleştirdi
09.01.2024 - 15:16,  Güncelleme: 15:19
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Saadet Partisi Antalya Milletvekili Şerafettin Kılıç, işçi ile memur emekli aylıklarına yapılacak artışlar arasındaki dengesizliğin giderilmesi gerektiğini söyledi.

Kılıç, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, İstanbul Fatih Camisi'nde imam Galip Usta ve cami cemaatinden Bilal Erdem'e yapılan saldırıyı kınadı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına ilişkin İslam ülkelerinin "söz söylemekten öteye geçemediğini" ifade eden Kılıç, ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken'ın Türkiye ziyaretini eleştirdi. Kılıç, "Katliamları açıkça destekleyen Blinken, ABD'de protestolardan dolayı sokağa çıkamıyorken burada yaldızlı salonlarda ağırlandı." dedi.

Türkiye İstatistik Kurumunun, 2023 yılına ilişkin enflasyon oranlarını açıklamasıyla birlikte memur, kamu işçisi ve emeklilerinin 2024 yılında alacağı maaş artışlarının belli olduğunu anlatan Kılıç, şöyle devam etti:

"Yeni bir yasal düzenleme yapılmazsa 5510 sayılı Kanun kapsamında emekli olanların en düşük emekli aylığı 7 bin 500 ile 8 bin 500 lira arasında kalıyor. En düşük memur emekli aylığı 12 bin 422 liraya, ortalama memur emekli aylığı 15 bin 107 liraya çıkıyor. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artış oranı yüzde 37,57 oldu. Bu noktada işçi ile memur emeklileri zamlarında oluşan dengesizlik giderilmeli."

Kaynak: AA
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