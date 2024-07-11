Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı

Politika

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa, Avrupa'nın utancı, insanlığın dramı, Batı'nın ikiyüzlülüğünün tasdik edilmiş hali, 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'nın ortasında Ortaçağ'dan kalma bir soykırımdır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapılıyor.

Saadet Partisi grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, kürsüye mavi kelebek fotoğrafıyla çıktı.

Srebrenitsa'nın sadece bir katliam, bir vahşet olmadığını belirten Kaya, "Srebrenitsa, Avrupa'nın utancı, insanlığın dramı, Batı'nın ikiyüzlülüğünün tasdik edilmiş hali, 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'nın ortasında Orta Çağ'dan kalma bir soykırımdır." diye konuştu.

Kaya, Srebrenitsa'yı asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Bugün Srebrenitsa'yı aratmayan olayların 9 aydır Gazze'de yeni bir Srebrenitsa olarak yaşandığını belirten Kaya, Gazze'de çocukların, yaşlıların, kadınların katledildiğini söyledi.

Kaya, "Bugün Gazze'de katliamlar yaşanırken gereken adımları atmayan, yaşananlara kayıtsız kalan, İsrail'e destek veren ülkeleri tarih ve insanlık vicdanı asla affetmeyecek." dedi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, 20 yıl önce Bosnalılara karşı onlarca katliam gerçekleştirildiğini belirtti.

Srebrenitsa'daki olayların "soykırım" olarak adlandırılması ve sorumlularının cezalandırılmasının adaletin yerini bulduğu izlenimi verdiğini ancak böyle olmadığını ifade eden Torun, "Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihini anma yılı olarak kabul eden Birleşmiş Milletler kararı, hakkın teslim edilmesi kesinlikle değildir. Alınan karar, Müslümanların silahlarını ellerinden alıp savunmasız bırakan, öldürülürken günlerce harekete geçmeyerek sadece 2 gün içerisinde 8 binden fazla insanın katledilmesinin yolunu inşa eden Avrupalılar için bir günah çıkarmaktan ibarettir." diye konuştu.

Torun, her fırsatta dünyanın geri kalanına demokrasi dersi vermeye kalkan devletlerin, Srebrenitsa'ya seyirci kalmalarının, Gazze'de yaşananlara karşı kör tutumlarının "bir basiretsizlik değil asıl inandıkları beyaz üstünlüğünden dolayı" olduğunu söyledi.