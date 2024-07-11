Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı - Son Dakika
Üye Girişi
Politika

Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, TBMM Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada Srebrenitsa Soykırımı'nı Avrupa'nın utancı ve insanlığın dramı olarak nitelendirdi. Kaya, ayrıca Gazze'de yaşanan katliamlara sessiz kalan ülkeleri tarih ve insanlık vicdanı asla affetmeyeceğini belirtti.

11.07.2024 17:21
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Saadet Partisi İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa, Avrupa'nın utancı, insanlığın dramı, Batı'nın ikiyüzlülüğünün tasdik edilmiş hali, 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'nın ortasında Ortaçağ'dan kalma bir soykırımdır." diye konuştu.

TBMM Genel Kurulunda, Srebrenitsa Soykırımı'nın unutturulmaması, Filistin halkına yönelik benzer saldırıların ve bu türden insan hakları ihlallerinin önlenmesine yönelik tedbirlerin görüşülmesi amacıyla genel görüşme yapılıyor.

Saadet Partisi grubu adına söz alan İstanbul Milletvekili Mustafa Kaya, kürsüye mavi kelebek fotoğrafıyla çıktı.

Srebrenitsa'nın sadece bir katliam, bir vahşet olmadığını belirten Kaya, "Srebrenitsa, Avrupa'nın utancı, insanlığın dramı, Batı'nın ikiyüzlülüğünün tasdik edilmiş hali, 20. yüzyılın son çeyreğinde Avrupa'nın ortasında Orta Çağ'dan kalma bir soykırımdır." diye konuştu.

Kaya, Srebrenitsa'yı asla unutturmayacaklarını vurguladı.

Bugün Srebrenitsa'yı aratmayan olayların 9 aydır Gazze'de yeni bir Srebrenitsa olarak yaşandığını belirten Kaya, Gazze'de çocukların, yaşlıların, kadınların katledildiğini söyledi.

Kaya, "Bugün Gazze'de katliamlar yaşanırken gereken adımları atmayan, yaşananlara kayıtsız kalan, İsrail'e destek veren ülkeleri tarih ve insanlık vicdanı asla affetmeyecek." dedi.

Saadet Partisi Bursa Milletvekili Cemalettin Kani Torun, 20 yıl önce Bosnalılara karşı onlarca katliam gerçekleştirildiğini belirtti.

Srebrenitsa'daki olayların "soykırım" olarak adlandırılması ve sorumlularının cezalandırılmasının adaletin yerini bulduğu izlenimi verdiğini ancak böyle olmadığını ifade eden Torun, "Srebrenitsa Soykırımı'nın tarihini anma yılı olarak kabul eden Birleşmiş Milletler kararı, hakkın teslim edilmesi kesinlikle değildir. Alınan karar, Müslümanların silahlarını ellerinden alıp savunmasız bırakan, öldürülürken günlerce harekete geçmeyerek sadece 2 gün içerisinde 8 binden fazla insanın katledilmesinin yolunu inşa eden Avrupalılar için bir günah çıkarmaktan ibarettir." diye konuştu.

Torun, her fırsatta dünyanın geri kalanına demokrasi dersi vermeye kalkan devletlerin, Srebrenitsa'ya seyirci kalmalarının, Gazze'de yaşananlara karşı kör tutumlarının "bir basiretsizlik değil asıl inandıkları beyaz üstünlüğünden dolayı" olduğunu söyledi.

Kaynak: AA

Tbmm Genel Kurulu, Mustafa Kaya, Milletvekili, İstanbul, Gazze, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


17:30 Kılıçdaroğlu’ndan Tanju Özcan’a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme Kılıçdaroğlu'ndan Tanju Özcan'a zehir zemberek sözler: Ölürsem cenazeme gelme
17:07 Özgür Özel’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki Özgür Özel'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın video mesajının yarıda kesilmesine tepki
16:20 ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü ABD enflasyonu sonrası altın tarihi zirveyi gördü
14:40 Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede İşte kasadaki para Merkez Bankası rezervleri rekor seviyede! İşte kasadaki para
13:54 Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak Cumhurbaşkanı Erdoğan: İsrail durmazsa, bölgemiz savaş riskiyle karşı karşıya kalacak
15:52 Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi Servet Yardımcı, TFF Başkan adaylığından çekildi
15:19 Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti Balkonda uyuyan genç kız, duyduğu ses üzerine fenalaşarak hayatını kaybetti
15:12 Antalya’da yanlış anlaşılma kavgası Parktaki adamı döve döve katletti Antalya'da yanlış anlaşılma kavgası! Parktaki adamı döve döve katletti
15:01 Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa “Susun“ diye bağırdı Şarkıcı Adele, penaltı atışı öncesi heyecanlı kalabalığa "Susun!" diye bağırdı
14:52 Fenomen operasyonunda yeni gelişme Neslim Güngen’in para kasası Gökhan Göz çıktı Fenomen operasyonunda yeni gelişme! Neslim Güngen'in para kasası Gökhan Göz çıktı
14:39 Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye’de 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar Dünyanın en uzun ömürlü köyü Türkiye'de! 157 yıllık yaşamın sırrını paylaştılar
14:30 Trendyol Süper Lig’de derbi haftaları belli oldu Trendyol Süper Lig'de derbi haftaları belli oldu
14:26 Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi İşte ilk hafta maçları Trendyol Süper Lig 2024-2025 sezonu fikstürü çekildi! İşte ilk hafta maçları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.07.2024 17:49:58. #1.12#
SON DAKİKA: Saadet Partisi Milletvekili Mustafa Kaya, Srebrenitsa Soykırımı'nı kınadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement