Saadet Partisi Milletvekili Necmettin Çalışkan, Can Atalay\'ın Milletvekilliğinin Düşürülmesinden Üzüntü Duyduğunu Söyledi

Politika

Saadet Partisi Hatay Milletvekili Necmettin Çalışkan, seçim bölgesi Hatay'ın, depremin birinci yılında, Türkiye İşçi Partisinden (TİP) Hatay milletvekili seçilen Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Çalışkan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesine dair değerlendirmelerde bulundu.

Can Atalay'ın milletvekili adaylığı ve seçiminin, Yüksek Seçim Kurulunun belirlediği hukuki süreç içerisinde yaşandığını anlatan Çalışkan, "TBMM Başkanı, Meclis kürsüsünden Can Atalay'ın ismini okudu, yemin etmesini talep etti. Aradan 1 yıl geçtikten sonra depremin yıl dönümünde Hatay halkının iradesi gasbedildi." diye konuştu.

Depremin birinci yılında depremzedeleri anmak, sıkıntılara çözüm üretmek gerekirken hukuksuzlukları konuşmak zorunda kaldıklarını dile getiren Çalışkan, seçim bölgesi Hatay'ın, depremin birinci yılında, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşürülmesiyle gündeme gelmesinden büyük üzüntü duyduğunu söyledi.

Necmettin Çalışkan, kamuoyu ilgisinin Filistin ve Gazze'ye yoğunlaştığı bir dönemde, iktidarın Anayasa Mahkemesi ve Yargıtay arasındaki gerilimi gündeme getirerek, yapay krizle gündemi değiştirmeye çalıştığını öne sürdü.

Türkiye İstatistik Kurumunun, Türkiye'den İsrail'e silah parçalarının gönderildiğini açıkladığını aktaran Çalışkan, "Katil, soykırımcı bir ülkeye savaş döneminde silah parçası göndermek, katliama ortak olmaktan başka bir şey değildir. Böyle bir cürüm karşısında ülkemiz, İsrail'in uyguladığı soykırım, katliam suçlarına bir şekilde ortak edilmiştir. Bu ortaklığını da örtbas etmek üzere Mecliste Can Atalay krizi çıkartılarak gündem değiştirilmek isteniyor." dedi.

Çalışkan, Saadet Partisi olarak kime karşı olursa olsun hukuksuzluğun, haksızlığın, gasbın karşısında olduklarını vurgulayarak, yaşananlara seyirci kalmalarının mümkün olmadığının altını çizdi.