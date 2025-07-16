Saadet ve Gelecek Partisi liderlerinden terörle mücadele açıklamaları

SAADET Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan ve Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Yeni Yol Partisi'nin TBMM grup toplantısında konuştu.

TBMM'de Yeni Yol Partisi'nin grup toplantısı düzenlendi. Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, terör örgütü PKK'nın 11 Temmuz'da sembolik bir törenle silah bırakma sürecini başlattığını belirterek, "Açıklamalara bakarsak bu sembolik törenle bundan 41 yıl önce başlayan bir sürecin sonuna gelindi ve Terörsüz Türkiye yolunda önemli bir adım daha atıldı. Bütün samimiyetimle söylüyorum; bunun böyle olmasını herkesten çok biz istiyoruz. Bu coğrafyada derenin taşı ile derenin kuşu vurulmasın. İnsanlarımız yitip gitmesin. Ocaklara şehit acısı düşmesin, analar ağlamasın, bir daha faili meçhuller olmasın. Bir daha 'beyaz Toros'lar karanlık işlerle anılmasın. Bir daha Diyarbakır 5 No'ludan işkence gören insanların feryatları yükselmesin. Hani iktidar diyor ya, 'eleştiriye açığız, yeni fikirlere, tenkitlere, tavsiyelere açığız.' Biz de buradan AK Parti'yi uyarmayı bir görev addediyoruz. İnsanların umut bağladığı böylesine önemli bir süreci, iktidarınızın ömrünü uzatabilmek için kişisel hesaplarınız ve çıkarlarınız için kullanmayın ve kirletmeyin. Samimi olun, dürüst olun, şeffaf olun. Süreci sadece DEM Partisi ile değil tüm siyasi partilerle şeffaf bir şekilde yürütün. Kürt, Türk, Arap, Farisi, bölgenin tüm halklarıyla ittifak yapmak gerekirken muhalefeti bölmeye yönelik dönemsel ittifaklarla tarihi bir fırsatı daha heba etmeyin" ifadelerini kullandı.

DAVUTOĞLU: SÜRECİN HER AŞAMASI MİT VE TSK DENETİMİNDE YÜRÜTÜLMELİ

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu da Türkiye'nin kritik bir süreçten geçtiğini vurgulayarak, Terörsüz Türkiye süreci nedeniyle Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi tebrik etti. Davutoğlu, "İktidara sesleniyorum; bir an evvel bu tasfiye süreci sistematik ve takvimlendirilmiş bir eylem planına dönüştürülmelidir. Bu sürece hiçbir şekilde üçüncü taraflar dahil edilmemelidir. Son dönemde ABD Büyükelçisinin bazı terör örgütü liderlerini ABD'de misafir edebileceklerini söylemesi haddini aşmaktır. Biz ABD'de misafir edilen bazı hainlerin 15 Temmuz'da milletimize ve devletimiz neye mal olduklarını biliyoruz. Türk-Amerikan ilişkilerini de riske edebilecek böylesi bir düşünceyi zihninizden dahi geçirmeyin. Bu bölgede yüzyıllardır birlikte yaşayan bu bölgenin onurlu Türkleri, Kürtleri, Arapları, Acemleri olarak biz kendi geleceğimizi birlikte inşa edebiliriz, siz gölge etmeyin yeter. Bu sürecin her aşaması MİT ve TSK yetkililerimizin mutlak takip ve denetiminde yürütülmeli; başka hiçbir güç devreye girmemelidir" dedi.