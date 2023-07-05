Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te Ortak Grup Kuracak - Son Dakika
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Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te Ortak Grup Kuracak

Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te Ortak Grup Kuracak

05.07.2023 21:38

CHP listelerinden katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, Milletvekilliği seçimlerinde 10'ar milletvekili göndermeyi başardı. Seçimlerden sonra ortak hareket etme kararı alan iki parti, Meclis'te ortak grup kurmak için çalışmalara başladı. Meclis'te yeterli sayı olan 20'yi yakalayan Saadet ve Gelecek Partileri, ortak grup kurma kararı aldı. Gelecek Partisi milletvekilleri Saadet Partisi'ne geçiş yapacak ve grup başkanının Gelecek Partisi'nden olması bekleniyor. Dönüşümlü başkanlık uygulanmayacak ve Meclis'te 6. grup kurulacak. Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu yarın ortak açıklama yapacaklar.

14 Mayıs seçimlerine CHP listelerinden girerek Meclis'e giren Saadet Partisi ve Gelecek Partisi ortak grup kurma kararı aldı. Toplam milletvekili sayısı 20 olan iki partinin genel başkanlarının yarın ortak açıklama yaparak kararı duyurması bekleniyor.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen Milletvekilliği seçimlerine CHP listelerinden katılan Gelecek Partisi ve Saadet Partisi, TBMM'ye 10'ar milletvekili göndermeyi başardı. Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde de Millet İttifakı çatısı altında yer alan Saadet ve Gelecek Partileri, seçimlerden sonra da ortak hareket etme kararı aldı.

SAADET VE GELECEK MECLİS'TE ORTAK GRUP KURUYOR

Meclis'te ortak grup kurmak için bir süredir görüşmeler gerçekleştiren Saadet ve Gelecek Partileri çalışmalarda son düzlüğe girdi. Meclis'te grup kurmak için yeterli sayı olan 20'yi yakalayan iki parti, kararını verdi. İki partinin Meclis'te ortak grup kuracağı belirtildi.

GELECEK VEKİLLERİ SAADET'E GEÇECEK

Buna göre, Saadet Partisi çatısı altında grup kurulacak. Gelecek Partisi milletvekilleri Saadet Partisi'ne geçiş yapacak. Partinin grup başkanının iş birliği kapsamında 'nezaketen' Gelecek Partisi'nden olması bekleniyor. İki grup başkanvekili de Saadet ve Gelecek Partisi arasında paylaştırılacak.

DÖNÜŞÜMLÜ BAŞKANLIK RAFA KALKTI

Daha önce DEVA Partisi'nin de katıldığı üçlü görüşmelerde konuşulan dönüşümlü başkanlık formülü ile ilgili de karar verildi. İki partinin olduğu grupta dönüşümlü başkanlık uygulanmayacak.

KARAMOLLAOĞLU VE DAVUTOĞLU ORTAK AÇIKLAMA YAPACAK

İki partinin genel merkezlerinden yapılan açıklamada, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu'nun yarın saat 13.00'te konuya ilişkin ortak açıklamada bulunacağını belirtti. Açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi ve Gelecek Partisi arasındaki TBMM Grup kurma görüşmeleri nihayete ermiştir. Konu hakkında Saadet Partisi Genel Başkanı Sn Temel Karamollaoğlu ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Sn Ahmet Davutoğlu, yarın saat 13:00'de, Gelecek Partisi Genel Merkez binasında açıklamalarda bulunacaktır."

MECLİSTEKİ 6. GRUP OLACAK

Kararın ardından Meclis'te AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP'nin ardından 6. grup kurulacak.20 vekilli grubun komisyon üyeleri olacak ve RTÜK'te yer alacaklar. Ayrıca kendilerine salon tahsis edilecek ve grup toplantısı yapabilecekler.

DEVA GRUPTA YOK

Görüşmelerin başlangıç aşamasında yer alan DEVA Partisi, geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamayla kurulacak grupta yer almayacağını duyurmuştu.

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Son Dakika Politika Saadet ve Gelecek Partisi Meclis'te Ortak Grup Kuracak - Son Dakika


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