SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacağını söyledi - Son Dakika
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SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni tazminat davası açacağını söyledi

24.06.2023 20:32

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun Wagner Grubu'nun isyanıyla ilgili yaptığı açıklamaya cevap veren SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açacağını söyledi. Tanrıverdi, daha önce de Kılıçdaroğlu'na açtığı tazminat davasını kazanmıştı.

Wagner Grubu'nun isyanıyla ilgili sosyal medya hesabından bir değerlendirmede bulunan CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, "Şimdi Rusya'da olanlar, umarım ders olur. Çünkü Rusya'nın Wagner'i, Türkiye'nin SADAT'ıdır" ifadelerine yer vermişti. SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi de, sosyal medya hesabından Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.

Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na yeni bir tazminat davası açacağını söyledi.

"KILIÇDAROĞLU BALIKLAMA DALDI"

Tanrıverdi, sosyal medyadan yaptığı açıklamada; "Bütün mahareti kahve köşesinde gevezelik yapmak olanlar gibi Twitter müptelaları arasında da iflah olmaz paranoyaklar çıktı elbette. Ama bunlar küçükcük bir hizip diyecektim ki... az önce @kilicdarogluk balıklama daldı. Mahkum olduğu tazminatı ödemediği için icraya vereceğim ve yeni tazminat davası açacağım..." dedi.

SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve yeni tazminat davası açacaklarını söyledi

SADAT'IN İSTANBUL'DAKİ MERKEZİNE GİTMİŞTİ

Kılıçdaroğlu, 13 Mayıs 2022'de beraberindeki bazı CHP'li milletvekillerle birlikte SADAT'ın İstanbul'daki merkezine giderek şirket yetkilileriyle görüşmek istemişti.

İçeri alınmayan Kılıçdaroğlu, binanın önünde yaptığı açıklamada "Türkiye asla paramiliter kuruluşlara, kurumlara, kişilere teslim edilmeyecektir. Şu anda önünde bulunduğumuz SADAT bir paramiliter kuruluştur. Düne kadar Erdoğan'ın danışmanlığını yapıyordu bunlar. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi de var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça 'terör', 'tedhiş' olarak tanımlanıyor. Türkçesi de 'terör'. Burası aynı zamanda terörist yetiştiren bir kuruluş" demişti.

SADAT, TAZMİNAT DAVASI AÇMIŞ VE KAZANMIŞTI

SADAT, CHP liderine 1 milyon TL'lik manevi tazminat davası açmıştı. İstanbul Büyükçekmece 5'inci Asliye Hukuk Mahkemesi, 28 Nisan 2023'te Kılıçdaroğlu'nun SADAT'a 30 bin TL tazminat ödemesine hükmetmişti.

SADAT'ın kurucusu ve Melih Tanrıverdi'nin babası Emekli Tuğgeneral Adnan Tanrıverdi, geçmişte Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başdanışmanı olarak görev yapmıştı.

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SADAT Başkanı Melih Tanrıverdi, Kılıçdaroğlu'na cevap verdi ve yeni tazminat davası açacaklarını söyledi
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