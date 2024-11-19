Sağlık Bakanlığı Bütçe Görüşmelerinde Manavgat Tartışması

Politika

Sağlık Bakanlığı bütçesinin görüşüldüğü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, CHP'li Manavgat Belediye'sinin belediye arazilerini sattığı iddiasıyla hastane yapılacak yer bulunamadığını söylemesi üzerine tartışma çıktı.

AK Parti Milletvekili Mehmet Muş Başkanlığında toplanan TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Sağlık Bakanlığı'nın bütçesinin yanı sıra Türkiye Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü, Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu ve Türkiye Sağlık Enstitüleri Başkanlığının bütçe, kesin hesap ve Sayıştay raporları da görüşülmek üzere toplandı.

Komisyon, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu'nun sunumunun ardından milletvekillerinin konuşmasıyla devam etti. Sağlık Bakanlığı Plan ve Bütçe görüşmeleri çerçevesinde söz alan AK Parti Antalya Milletvekili Tuba Vural Çokal, konuşmasında CHP'li Manavgat Belediyesi'nin belediye ait arazileri sattığını iddia ederek, hastane yapılacak yer bulunamadığının altını çizdi. Çokal, satılan arazilerin bulunduğu bir listeyi de komisyonda açarak, "Manavgat'ta hastane yapılacak yer kalmadı" ifadelerini kullandı.

Konuya ilişkin ise muhalefet sıralarından tepki gösterildi. Muhalefet vekilleri tarafından Çokal'a, "Hazine arazilerine neden yapılmadı, hazine arazileri de mi satıldı?" sorusu yöneltildi. Tartışmaların büyümesi üzerine TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Mehmet Muş tarafından görüşmelere 20 dakika ara verildi. - ANKARA