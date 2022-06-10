Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika
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Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

10.06.2022 17:34
Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin bütçeye yükünün, uzmanlar için yaklaşık 11 milyar lira, diğer çalışanlar için yaklaşık 1 milyar lira olmak üzere toplam 12 milyar lira olduğunu belirtti.

AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer, sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifinin bütçeye yükünün, uzmanlar için yaklaşık 11 milyar lira, diğer çalışanlar için yaklaşık 1 milyar lira olmak üzere toplam 12 milyar lira olduğunu belirtti.

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin maddeleri üzerindeki görüşmeler sürüyor.

Teklifin ilk imza sahiplerinden AK Parti Kayseri Milletvekili Tamer, milletvekillerinin sorularını yanıtlarken, teklifin, geçen yıl aralıkta bu konuda TBMM Başkanlığına sunulan düzenlemeden çok daha olumlu hükümler içerdiğini söyledi.

Bazı sağlık çalışanlarının yurt dışına gittiklerini anlatan Tamer, "Sağlık Bakanlığından istifa eden hekim sayısı 2019'da 1608 kişi. 2020 başında pandemi başlamış ve istifalar durdurulmuştu. 2021'in son çeyreğinden şu ana kadar 2 bin 574 kişi istifa etti." diye konuştu.

Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının bu düzenlemeden yararlanacağına işaret eden Tamer, "Bu kanunu yurt dışına gidecek ve kamudan istifa edecek arkadaşlarımızı engellemek adına yapıyoruz." ifadesini kullandı.

Tamer, teklifin mali etkisine ilişkin, "Düzenlemenin bütçeye yükü, uzmanlar için yaklaşık 11 milyar lira, diğerleri için yaklaşık 1 milyar lira olmak üzere 12 milyar lira civarında." dedi.

"Aralıktaki yasa teklifinden çok geride"

Komisyon Başkanı Cevdet Yılmaz, teklifin maddelerine ilişkin sivil toplum kuruluşu temsilcilerine söz verdi.

Ankara Aile Hekimliği Derneği İkinci Başkanı Bestami Gündüz, aile hekimliği sisteminin geneline ilişkin görüşlerini anlattı. Komisyon Başkanı Yılmaz'ın, Gündüz'den sadece teklife ilişkin görüşlerini ifade etmesini istemesine, CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Bekaroğlu tepki gösterdi. Daha sonra AK Parti Manisa Milletvekili Uğur Aydemir, üslubu nedeniyle Bekaroğlu'nu uyardı. Bunun üzerine CHP ve AK Partili milletvekilleri arasında laf atmalar yaşandı.

Yılmaz, kendisini eleştiren CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı'ya, komisyon toplantı ve görüşmelerinin, İçtüzüğe uygun olarak yapıldığını vurguladı.

Türk Tabipleri Birliği (TTB) Merkez Konseyi Üyesi Deniz Erdoğdu'nun, iktidarın sağlık politikalarına ilişkin görüşlerini dile getirdiği sırada MHP İzmir Milletvekili Tamer Osmanağaoğlu tepki gösterdi. Bunun üzerine CHP'li Bekaroğlu ile MHP'li Osmanağaoğlu arasında tartışma yaşandı.

Komisyon Başkanı Yılmaz, görüşmelere ara verdi. Aranın ardından Yılmaz, sivil toplum örgütleri temsilcilerinden süreyi verimli kullanarak düzenlemeye katkı sunmalarını beklediklerini kaydetti.

Deniz Erdoğdu teklife ilişkin, "Tüm hekimler hayal kırıklığı yaşadı. Aralıktaki yasa teklifinden çok geride. Oyalama değil, hakkımız olanı istiyoruz." sözlerini sarf etti.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Politika Sağlık çalışanlarının mali haklarının iyileştirilmesini de içeren kanun teklifi, Plan ve Bütçe Komisyonu'nda - Son Dakika

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