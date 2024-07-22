Sahipsiz Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Değişti - Son Dakika
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Politika

Sahipsiz Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Değişti

Sahipsiz Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Değişti

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, muhalefet milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından yasa teklifinin 4'ncü maddesi üzerindeki önergeler görüşüldü. Muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergelerin reddedilmesinin ardından AK Parti grubunun 4'ncü madde üzerinde sunduğu önerge kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte sokak hayvanları arasında ayrım yapıldı. Sokak hayvanları arasında yer alan kedilerin, toplatılmasının ardından hayvan bakımevlerine götürülecek. Bakımevlerinde rehabilite edilen kedilerin sokağa salınması öngörülürken köpekler ise sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde kalacak.

22.07.2024 20:16
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'SAHİPSİZ SOKAK HAYVANLARINA İLİŞKİN KANUN TEKLİFİNİN 4'NCÜ MADDESİ DEĞİŞTİ'

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu, muhalefet milletvekillerinin görüş ve önerilerinin ardından yasa teklifinin 4'ncü maddesi üzerindeki önergeler görüşüldü. Muhalefet milletvekillerinin sunduğu önergelerin reddedilmesinin ardından AK Parti grubunun 4'ncü madde üzerinde sunduğu önerge kabul edildi. Önerge üzerine söz alan AK Parti Amasya Milletvekili Hasan Çilez,"4'ncü madde için öncelikle amacımızı söylemiş olalım ki önergemizin amacı anlaşılsın. Burada bizim amacımız, bugüne kadar günümüzde kontrol edilemez noktaya ulaşan sayısız hayvan popülasyonu sebebiyle artan saldırılar, hastalıklar artarak bir sağlık problemine dönüşebilir. Bu sebeple mevcutta uygulanan yakala, kısırlaştır, sal metodu yerine yakala, kısırlaştır, tut ve sahiplendir modeli burada uygulanıyor. Bir de bizim bu teklifimizde, köpeklerin sahiplendirilinceye kadar bu barınaklarda kalması öneriliyor. Başka hayvanlar da var, belediyelerimiz veya hayvan barınağı kuran diğer kuruluşlarımızın yaptıkları diğer hayvanlarla alakalı değişiklikler var" ifadelerini kullandı.

'KEDİLER REHABİLİTE EDİLDİKTEN SONRA DOĞAYA SALINACAK'

Çilez'in açıklamalarının ardından Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, önergeyi oylamaya sundu. Önerge AK Parti ve MHP milletvekilleri tarafından kabul edildi. Kabul edilen önergeyle birlikte sokak hayvanları arasında ayrım yapıldı. Sokak hayvanları arasında yer alan kedilerin, toplatılmasının ardından hayvan bakımevlerine götürülecek. Bakımevlerinde rehabilite edilen kedilerin sokağa salınması öngörülürken köpekler ise sahiplendirilinceye kadar bakımevlerinde kalacak.

HAYVANSEVERLERİN BEKLEYİŞİ SÜRÜYOR

Hayvanseverler, sahipsiz hayvanlara ilişkin kanun teklifinin görüşmeleri devam ederken TBMM önündeki bekleyişlerini sürdürüyor. Polis ekiplerinin barikat kurduğu TBMM Dikmen kapısında bekleyen hayvanseverler, kanun teklifindeki 'Ötenazi' ibaresinin çıkarılacağına ilişkin duyumların ardından kısa süreli kutlama yaptı.

KOMİSYON TOPLANTISINA ARA VERİLDİ

Komisyon Başkanı Vahit Kirişci, 4'ncü maddenin kabul edilmesinin ardından toplantıya 1 saatlik ara verdi. Aranın ardından komisyon, yasa teklifinin 5'nci maddesini görüşülecek. AK Partili kaynaklara göre 'Hayvanları Koruma Kanununda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nden, 'Ötenazi' ibaresi çıkarılacak. Teklife, 'Veterinerlik Hizmetleri Kanunu'nun 9'ncu maddesinin 3'ncü fıkrasında yer alan hükümler uygulanır' hükmü eklenecek.

Ali Ekber METE/ANKARA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Sahipsiz Sokak Hayvanlarına İlişkin Kanun Teklifi Değişti - Son Dakika

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