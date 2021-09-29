Üye Girişi
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı - Son Dakika

Samsun'da Türkmenistan rüzgarı

29.09.2021 15:21
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı, System.String[]

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Türkmenistan'ın 2 ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerini daha üst düzeylere çıkartmak noktasında...

Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, Türkmenistan'ın bağımsızlığını tanıyan ilk ülkenin Türkiye olduğuna dikkat çekerek, Türkiye ve Türkmenistan'ın 2 ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerini daha üst düzeylere çıkartmak noktasında gayret gösterdiklerini söyledi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'nde Türkmenistan'ın 30. Bağımsızlık Günü nedeniyle etkinlik düzenlendi. Türkmenistan Büyükelçiliği ve OMÜ iş birliği ile düzenlenen konferans öncesinde Türkmenistan'ın yöresel ürünlerinin de bulunduğu fotoğraf sergisinin açılışı yapıldı. Büyükelçi İsankuli Amanlıyev, Rektör Prof. Dr. Yavuz Ünal, İYİ Parti Samsun Milletvekili Bedri Yaşar ve İlkadım Belediye Başkanı Necattin Demirtaş konferans öncesi serginin açılışını yaparak, Türkmenistan hakkında büyükelçiden bilgi aldılar.

Büyükelçi Amanlıyev: "Türkmenistan'ın bağımsızlığını ilk tanıyan ülke Türkiye"

Konferansın açılışında konuşan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev, "30. bağımsızlık yıldönümü münasebeti ile büyükelçiliğimiz tarafından düzenlenen konferansımıza katılan herkese teşekkür ediyorum. Türkmenistan'ın izlediği barışçıl politika, bölgesel ve küresel sorunlara yapıcı bir çözüme kavuşturmayı hedefleyen öneme sahiptir. Çünkü bugün dünyada barışın, güvenliğin ve sürdürebilir kalkınmanın sağlanması önemli faktörler olarak karşımıza çıkmaktadır. Aynı zamanda Türkmenistan dostane ve karşılıklı yarara dayalı devletlerarası ilişki ve iş birliğinin pekiştirilmesine de büyük önem veriyor. Bu kapsamda Türkiye Cumhuriyeti ile ilişkilerimiz dikkate şayandır. Türkmenistan'ın bağımsızlığı ilk tanıyan ve Türkmenistan'ın başkenti Aşkabat'ta ilk büyükelçilik açan ülke Türkiye Cumhuriyeti olmuştur. 2 devletin kararlı tutumları sonucunda bağımsızlık yıllarında Türkmen-Türk ilişkileri yüksek boyutlara erişmiştir. 2 kardeş ülkenin halklarını birleştiren sağlam ilişkiler ve kökleri 100 yılların derinliklerine uzanan ortak tarihi ve kültürel değerlerimiz Türkmen-Türk iş birliğinin gelişmesinin önemli koşulları olarak karşımıza çıkmaktadır. Günümüzde her 2 taraf, 2 ülkenin milli liderlerinin önderliğinde dostane ve kardeşlik münasebetlerinin daha üst düzeylere çıkartmak noktasında gayret göstermektedirler" dedi.

Rektör Ünal: "Askeri bağımsızlığın yanı sıra kültürel bağımsızlık da önemli"

Konuşmasında kültürel bağımsızlığın önemine değinen Ondokuz Mayıs Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Yavuz Ünal, "30 yıl bakıldığı zaman belki bir milletin hayatında çok uzun bir zaman değil. Ama ümit ediyoruz ki bu dünya var oldukça devam edecek bir süreç olacaktır. Türkmenistan; özgür, bağımsız, özgüveni yüksek, dünyaya değer üreten, hakkın yanında, mazlumların güvencesi ve yanında olan bir millet olarak varlığını güçlenerek sürdürecektir. Biz ümitliyiz. Ümidimizin en büyük gerekçesi de sizlersiniz. Gelecek sizin üzerinden gerçekleşecek. Sadece Türkiye ve Türkmenistan üzerinden değil, tüm dünyadaki mazlumlar açısından da bu geçerli. Gençlerin başarısı, gelecek için önemli. Özgürlüğün bir tanımı askeri işgalden kurtuluştur. Bu istiklal açısından bakıldığında zor olan bir eşik olarak görünüyor. Ama bütüncül olarak bakıldığında özgürlüğün 2 ayağı vardır. Bunun en büyük ayağı kültürel bağımsızlıktır. Askeri işgalden kurtulursunuz. İşgal edilen toprakların kurtarılması ortalama olarak çeyrek asra tekamül eder. Kültürel olarak bağımsızlığını ilan edemediğinde bu aslında tam bağımsız, özgürlük değildir. Bizim sizden beklediğimiz şey, milletimizin tam bağımsızlığı konusunda kültürel özgürlüğünü ve üzgünlüğünü korumanızdır" diye konuştu.

Öte yandan Türkmenistan Ankara Büyükelçisi İsankuli Amanlıyev ve beraberindeki heyet, konferansın ardından Rektör Yavuz Ünal'ı makamında ziyaret ederek, karşılıklı fikir alışverişinde bulundu. - SAMSUN

Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı
Samsun'da Türkmenistan rüzgarı

Togo Cumhuriyeti, Türkmenistan, Türkiye, Ankara, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Samsun'da Türkmenistan rüzgarı - Son Dakika


Son Dakika

Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar 15:25 Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili Türkiye'ye geldi! Kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi 15:16 Avrupa'dan Türkiye'ye 1500 euroya alınan kızaklar, Tokat'ta 1500 TL'ye üretildi Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı 15:11 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 15:02 Lüferin fiyatı 140 liradan 100 liraya düştü 14:43 "Burada kivi yetişmez" diyenlere inat yetiştirdi, şimdi Ukrayna'ya ihraç ediyor Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı 14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti 14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu 14:25 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu

Son Dakika Haberleri
15:26 Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum
15:24 Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı
15:10 Ciciş Esra Ersoy hakkında cinsel taciz suçlamasıyla soruşturma başlatıldı
15:04 Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi
14:57 Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti
14:41 Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi
14:38 Cumhurbaşkanı Erdoğan, kendisini kapıda karşılayan Putin'in ısrarına kayıtsız kalmadı
14:35 Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu
14:33 Falcao, Galatasaray'a 280 bin euroluk fatura kesti
14:24 Seda Sayan'ın programına konuk olan Opr. Dr. Banu Küçükpolat hakkında Türk Tabipleri Birliği, inceleme talebinde bulundu
Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum Meral Akşener'den esnaf gezisinde kendisine tepki gösteren vatandaşa tepki: Propaganda olsun diye yapmıyorum         
15:27
Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı Uygunsuz fotoğraflarını paylaşan sevgilisini göğsünden bıçakladı         
15:24
Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'dan nikahını kıydığı çiftten 6 çocuk istedi         
15:12
Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi Fenerbahçeli Dirk Kuyt, tarihi ayar yedi! Dalga geçerken dalga geçilecek hale geldi         
15:04
Ankara'da Ankara'da "Öncelik yaya olmalı" çekiminin sonu kötü bitti         
14:57
Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen Gizli servis ajanları kapıyı kırıp eve girdi, silahla bekleyen "terörist" etkisiz hale getirildi         
14:41
Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu Nehrin içinde bir görünüp bir kaybolan genç kız yüzü vatandaşları korkuttu         
14:36
Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı Hırsızlık için girdiği evin otomobilini de çaldı         
14:26
Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil Son Dakika! Putin ile görüşen Erdoğan'dan S-400 konusunda net mesaj: Geri adım atmamız mümkün değil         
14:14
ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar ABD'den ortalığı karıştıracak skandal fotoğraf! Terör örgütü üyeleriyle resmi temasta bulunmuşlar         
13:46
Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım Bergen'in katili Halis Serbest'ten şaşkınlık yaratan sözler: İlk annesine sıktım, ölmediğini bilseydim onu sağ bırakmazdım         
13:15
1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor 1 biftek için 7.500 TL istedi! Nusret'in yeni restoranındaki fiyatlar tepki çekmeye devam ediyor         
12:48
İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı İstanbulkart sıkıntısı sebebiyle İBB, yeni ihale açtı         
12:06
Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler Honda, 24 yıl sonra Türkiye'deki fabrikasını kapattı! İşte kararın arkasındaki gerçekler         
11:41
Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda Aracına 100 liralık antifriz eklemeyen sürücülere uyarı geldi! 9 bin liralık masraf kapıda         
10:27
Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor Yeni 5 ve 20 TL'lik banknotlar bugün tedavüle giriyor         
09:40
Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı Aslan ile köpeği aynı kafese bıraktılar! Sonrasında olanlara kimse inanamadı         
00:04
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.09.2021 15:33:48. #1.13#
SON DAKİKA: Samsun'da Türkmenistan rüzgarı - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement