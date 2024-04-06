AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi - Son Dakika
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Politika

AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi

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CHP'nin Sancaktepe Belediyesi'ni kazanmasının ardından eski başkan Şeyma Döğücü'nün devir teslim sonrasında başkanlık katında jakuzi olduğu iddiaları ortaya atıldı. İddialara cevap veren Döğücü, mevcut başkana canlı yayın açarak iddiaları temizlemesini istedi.

06.04.2024 23:53  Güncelleme: 00:16
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CHP, AK Parti'nin 16 yıldır yönettiği Sancaktepe Belediyesi'ni 31 Mart yerel seçimlerde yüzde 50,59 oy ile kazandı. Eski başkan Şeyma Döğücü, görevini Alper Yeğin'e devretti. Ancak devir teslim sonrasında başkanlık katının 6 bin metrekareden oluştuğu ve içinde jakuzi bulunduğu iddia edildi. Çok konuşulan bu iddialar üzerine Şeyma Döğücü bir açıklama yaparak, "Mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

BAŞKANLIK KATI 6 BİN METREKARE, JAKUZİ VAR"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun kampanya direktörü Necati Özkan, Sancaktepe Belediyesi'ne yaptığı ziyarete ilişkin değerlendirmelerini Ruşen Çakır'ın Medyascope kanalında anlattı.

Özkan, Alper Yeğen'i kutlamak için Sancaktepe Belediyesi'ne gittiğini ifade ederek, "Başkanlık katı 6 bin metrekare; oda, oda, oda, dinlenme odası, dinleme odası, dinlemen odası, jakuzi, 200 metrekarelik mutfak. Bu nasıl olabilir? Kamu nasıl böyle yönetilebilir? Aşağıda millet büyük fakirlik çekerken, çadırda iftarlık almak için insanlar varken, bunu nasıl yapabilir bir siyasi yönetim. Bugün Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kaybetmesi boşuna değil." sözleriyle makam odasında jakuzi iddialarını dile getirdi.

Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddiası: Eski başkan 'Hodri meydan' dedi

"JAKUZİ OLDUĞUNU İSPATLAMAZSAN SENDEN AŞAĞI İNSAN YOK"

Bu iddiaların üzerine Eski Sancaktepe Belediye Başkanı Şeyma Döğücü sosyal medya hesabından açıklama yaparak 'hodri meydan' dedi. Döğücü, "Bir anneye, bir kadına iftira atmanın bedelini hem hukuk önünde hem de milletin vicdanında yargılanarak vereceksiniz. Necati Özkan, jakuzi olduğunu ispatlamazsan senden aşağı insan yok. Ayrıca mevcut başkana sesleniyorum; Jakuzi olduğunu iddia edenlere karşı hemen şimdi başkanlık makamından canlı yayın açarak bu mevzuyu temizlemenizi vicdan ve haysiyetinize havale ediyorum! Hodri meydan!" ifadelerini kullandı.

Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddiası: Eski başkan 'Hodri meydan' dedi
Sancaktepe Belediyesi'nde jakuzi iddiası: Eski başkan 'Hodri meydan' dedi
AK Parti\'den CHP\'ye geçen Sancaktepe Belediye\'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi

Sancaktepe Belediye, Necati Özkan, Şeyma Döğücü, Alper Yeğin, 3.Sayfa, Politika, Son Dakika

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SON DAKİKA: AK Parti'den CHP'ye geçen Sancaktepe Belediye'nde jakuzi tartışması! Eski başkan iddialara "hodri meydan" dedi - Son Dakika
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