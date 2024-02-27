Sancaktepe Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi

Sancaktepe Belediyesi 31 Mart seçimleri kapsamında proje tanıtım toplantısı düzenledi. Yoğun ilgi gören ve katılımcıların coşkuyla eşlik ettiği toplantıda belediye başkanı Şeyma Döğücü önceki dönem yaptıklarını ve gelecek dönemdeki vaatlerini anlattı.
Sancaktepe Belediyesi'nin ev sahipliğinde Recep Tayyip Erdoğan Kongre Merkezinde gerçekleştirilen proje aday ve tanıtım toplantısında Sancaktepe Belediye Başkanı ve başkan adayı Şeyma Döğücü önceki dönem yaptıkları icraatleri ve gelecek dönemdeki vaatlerini sıraladı. Yoğun ve coşkulu bir katılımın olduğu toplantıya eski başbakan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, AK Parti İstanbul Milletvekili Hulusi Şentürk, Cumhur İttifakı siyasi parti ilçe başkanları katıldı.
"Yeni dönemde Sancaktepe emin ellerde"
Konuşmalarında Sancaktepe'de yaptıkları hizmetleri anlatan ve pandemi döneminde yaptıklarına da değinen Şeyma Döğücü "Pandemi döneminde 5 bin öğrencimize tablet dağıttık. Kardeş belediyemiz Adıyaman Suvarlı Belediyesine park yaptık. Manavgat yangınında zarar gören Tilkiler köyüne cami yaptık. 5 yılda çok çalıştık, severek çalıştık. Vatandaşımıza sunduğumuz hizmetler neticesinde onların yüzünde gülümsemelerini, gençlerimizin başarılarını gördükçe mutlu olduk, göğsümüz kabardı. Yeni dönemde de inşallah Sancaktepe emin ellerde." ifadelerini kullandı.
"Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır."
Şeyma Döğücü konuşmalarına, "Sayın Cumhurbaşkanımızın dediği gibi belediyecilik diğerlerinin nazarında rant kapısı olabilir. Bizim gözümüzde hizmet kapısıdır. Belediyecilik diğerlerinin nazarında makam vesilesi olabilir. Bizim nazarımızda sadece millete hizmetkarlıktır, şehre olan aşk ve sevdadır." şeklinde devam etti.
Döğücü ayrıca evlilik destek paketi, ev bizden yuva sizden projesi ile yeni evlenecek gençlere müjde niteliğinde vaatlerde bulundu. Ayrıca eğitim alanında da yatırım yapacaklarının sözünü verdi.
Programa katılan eski başbakan ve AK Parti İstanbul Milletvekili Binali Yıldırım, "2019'da Sancaktepe ve çoğu ilçelerimizi dolaştık ve başkanlarımızı işbaşına getirdik. Biz o seçimle beraber olamadık. Ama ilçe belediye başkanlarımız bir şehirde Belediye Başkanı yok diye bahanelerin arkasına sığınmadılar. Çok güzel işler başardılar. İşte bunun belirgin örneklerinden bir tanesi Sancaktepe'dir." dedi. - İSTANBUL
Son Dakika › Politika › Sancaktepe Belediyesi Proje Tanıtım Toplantısı Düzenledi - Son Dakika
Survivor All Star'da Sema Aydemir ile Pınar Saka arasında yaşanan kavganın nedeni ortaya çıktı. Yarışmacı Nagihan, kavgaya ilişkin, Sema ve Pınar arasındaki anlaşmazlığın 2011 yılında dünya şampiyonasında madalya aldıktan sonra bayraklı yarışa çıktıkları süreçten kaynaklandığını ifade etti. Olayın ardından Acun Ilıcalı, kavga eden yarışmacılarla ilgili kararını verip Sema Aydemir'i diskalifiye etti.
Antalyaspor Teknik Direktörü Sergen Yalçın, 2-1 mağlup oldukları Galatasaray maçının hakemine tepki gösterdi. Kararları eleştiren Yalçın, ''Bu kadar emek, bu kadar mücadele. VAR hakemi ve sahadaki hakem. Yazık. Türk futbolu adına yazık. Masa başında yapmayın bunları. VAR sistemi böyle kullanılacaksa hiç kullanmayın'' dedi.
Fenerbahçe Yönetim Kurulu Üyesi Fethi Pekin, Galatasaray'ın Antalyaspor'u 2-1 yendiği maçın ardından sert bir açıklama yaptı. Pekin'in paylaşımında, ''Tarih boyunca unutulmayacak bir adaletsizlik ve emek hırsızlığı. Tarihe geçecek bir tiyatro'' ifadeleri yer aldı.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı ve CHP'nin yeniden aday gösterdiği Mansur Yavaş'ın, mal varlığını kamuoyuyla paylaşması sonrası AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum da mal varlığını açıkladı. Katıldığı bir canlı yayında konuşan Kurum, ''Ankara'da ve İstanbul'da evimiz var, 1 tane arabamız var, biraz da borcumuz var. Mal varlığımız bu.'' ifadelerini kullandı.
AK Parti İBB Başkan Adayı Murat Kurum'a katıldığı canlı yayında, Sirkeci-Kazlıçeşme hattının açılış töreninde Binali Yıldırım'la arasında yaşananlar soruldu. Protokol krizi olmadığını söyleyen Kurum, ''Çok samimi bir şekilde Binali Abi'ye dedik ki 'Sayın Başbakanım sayın Cumhurbaşkanımızın yanına geçin, emeğiniz var, orada olmanız yakışır.' dedim. O da nezaket gösterip, ''Murat Bey sen İBB adayısın, sen buraya geç' dedi. O kadar nezaket sahibi bir abimiz. Gülerek bu kriz yaşanır mı?'' ifadelerini kullandı.
Galatasaray, Süper Lig'in 27. haftasının kapanış maçında sahasında Antalyaspor'u 2-1 mağlup etti.
CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, özel jette seyahat ederken çektiği bir videoyla kredi kartı taksitlerinin kaldırıldığını iddia ederek tepki gösterdi. Sarıgül, ekonomiyi ve yoksulluğu eleştirerek, ''Kredi kartları olmadan yaşamınızı geçindirebiliyor musunuz?'' diye sordu.
Hakkari-Van kara yolunda bir minibüsün üzerine çığ düştü. Düşen çığın sürüklediği minibüs şarampole yuvarlandı. Çığın altında kalan minibüsteki 1 kadın hayatını kaybederken, 12 kişi ise yaralı olarak kurtarıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, bir açılışta yaptığı konuşmadaki ''İnşallah Murat Kurum kardeşimizle birlikte AK Parti yerel yönetimi ile Cumhur İttifakı, Ankara'da el ele verdiğimiz zaman herhangi bir sarkma söz konusu olmayacak ve yola emin adımlarla yürüyeceğiz.'' sözlerine İBB Başkanı İmamoğlu yanıt verdi. İmamoğlu, ''Beni tehdit etmeye kalkma. Bugün yine itiraf etmiş beni engellediğini. 'Murat Kurum gelirse işler aksamaz' diyerek beni engellediğini itiraf etmiş. Bu milleti tehdit etmeyin.'' dedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?