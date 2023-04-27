Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti - Son Dakika
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Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti

27.04.2023 18:08

Denizli'de CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı, 14 Mayıs'ta seçimlerde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini 5 dakika geç teslim etti. Bunun üzerine CHP'li ilçe başkanı Arda Arpacı, karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti ancak bu itiraz da reddedildi. Gelişmeler sonrası Arpacı, merkezin talebi üzerine istifa etti.

CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı, 14 Mayıs'taki Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimlerinde görev alacak 437 sandık kurulu görevlilerin listesini, son gün olan 23 Nisan'da 17.00'ye kadar teslim etmesi gerekirken, 5 dakika gecikti. Listeler saat 17.05'te Pamukkale İlçe Seçim Kurulu'na teslim etti. Bu gecikme teslim tutanağında yer aldı.

LİSTE İŞLEME KONULMADI

Daha sonra toplanan kurul, Başkan Berna Eser ve CHP'li üye Ozan Orpak'ın muhalefet şerhine karşılık İYİ Partili Kudret Apak, Ak Partili Hüseyin Kaya, MHP'li Süleyman Gürcan, memur üyeler Mustafa Başın ve Öncel Özel'in oylarıyla teslim edilen listenin işleme konulmaması oy çokluğuyla kabul edildi.

Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti
Arda Arpacı

İTİRAZ REDDEDİLDİ

CHP'li ilçe başkanı Arda Arpacı karar için ilçe seçim kurulu başkanlığına itiraz etti. Ama itiraz reddedildi. Kararda şöyle dendi: "Kanunda seçim düzeninin gereği olarak konulan ve uzatılması öngörülmeyen sürenin siyasi parti tüzel kişiliği adına hareket eden gerçek kişinin herhangi bir özrü nedeniyle uzatılmasının düşünülemeyeceği, bu nedenle ilgili partinin sandık kurulu üye listesini ilçe seçim kurulu başkanlığına süresinde vermediği anlaşılmakla itirazın reddine karar verilmiştir."

LİSTEYİ GEÇ TESLİM EDEN ARDA ARPACI İSTİFA ETTİ

CHP Genel Merkezin talebi doğrultusunda Pamukkale İlçe Başkanı Arda Arpacı'nın istifa ettiğini bildiren İl Başkan Ali Osman Horzum, "2 gündür partimizi arayarak endişelerini dile getiren ve görev almak isteyen partililerimize ve vatandaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İlçe başkanlığının seçim kuruluna teslim ettiği görevli listesi yedekleriyle beraber sisteme girildi ancak sonrasında reddedildi. Bu konu ile ilgili yasal yollara başvurulmuş olup, şu an Yüksek Seçim Kuruluna yapılan itirazımızın sonucu beklenmektedir. Sonuç ne olursa olsun, sandık güvenliğini sağlamak, bizlerin görev ve sorumluluğundadır" dedi.

AK PARTİ İLÇE BAŞKANLIĞI İTİRAZ ETMİŞTİ

Denizli'de CHP Pamukkale İlçe Başkanlığı'nın, 14 Mayıs'ta yapılacak olan Cumhurbaşkanı ve 28'inci Dönem Milletvekili seçimleri için sandık kurulu listelerini 5 dakika gecikmeyle İlçe Seçim Kurulu'na teslim etmesinin ardından AK Parti Pamukkale İlçe Başkanlığı, seçim kuruluna dilekçeyle itirazda bulunmuştu. İtirazın kabul edilmesi durumunda Pamukkale ilçesindeki sandıklarda 437 CHP'li sandık görevlisinin görev alamayacağı bildirildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (4)
  • Mehmet Aydın: Hatasını kabul edip istifa etmek onurlu insanlara mahsustur Herkes bu onuru taşıyabilse Cevap Yaz 0 0 Yayından Kaldır
  • ünal üci: İstifa azdır birde ceza verilmeli. Bu halkın iradesine sıkı sıkıya sahip çıkın kardeşim Cevap Yaz 32 7 Yayından Kaldır
  • O ,T: Bunlar ülke yönetmeye talip erdoğan doğru söylüyor bunlara ver 5 koyun kaybedip döner gelir Cevap Yaz 67 48 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sandık görevlileri listesini YSK'ya geç teslim eden CHP Denizli İlçe Başkanı Arda Arpacı istifa etti - Son Dakika
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