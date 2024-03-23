Yeniden Refah Partisi\'nin seçime 1 hafta kala Şanlıurfa\'da düzenlediği mitinge dev katılım

31 Mart Yerel Seçimlerine 1 hafta gibi kısa bir süre kala Yeniden Refah Partisi'nin Şanlıurfa'da düzenlediği miting, Şanlıurfalıların yoğun ilgisiyle başladı. Mitinge YRP Genel Başkanı Fatih Erbakan da katılım sağladı. Alınan bilgilere göre alanda 160 bin kişinin olduğu belirtildi.
AK Parti'nin kalelerinden biri olarak görülen Şanlıurfa'da yeniden aday gösterilen mevcut Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün rakibi olarak AK Parti'den 4 dönem milletvekili seçilmiş ve istifa ederek Yeniden Refah Partisi'nden aday olan, Kasım Gülpınar bulunuyor. Arkalarında yoğun halk desteği bulunan 2 başkan adayından hangisinin seçim yarışını kazanacağı merak edilirken, Yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği dev mitingde adeta gövde gösterisi yapıldı.
Yeniden Refah Partisi'nin adayı Kasım Gülpınar, AK Parti'de dört dönem milletvekilliği, Merkez Karar Yönetim Kurulu üyeliği ve Cumhurbaşkanı Danışmanı olarak görev almış bir isim. Bu nedenle Şanlıurfalı vatandaşlar Gülpınar'a oldukça destek veriyor.
Adayların konuşmalarıyla başlayan mitingde kalabalık her geçen dakika artarken alanın adeta ucu bucağı görünmedi. Şanlıurfa halkının yoğun ilgisi ve coşkusu, Yeniden Refah Partisi'nin kentteki başarısını gözler önüne serdi. Yerel seçime 1 hafta kala yapılan bu gövde gösterisi rakiplere gözdağı olarak yorumlandı. Toplanan coşkulu kalabalık, YRP'nin Şanlıurfa'daki seçim kampanyasına olumlu bir ivme kazandırdı. Alınan bilgiye göre alanda 160 bin kişinin olduğu ifade edildi
Seçimlerin kıyasıya geçmesi beklenen Şanlıurfa'da Yeniden Refah Partisi'nin düzenlediği mitingde, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Mehmet Kasım Gülpınar, ve ilçe başkan adayları vatandaşa hitap etti. Kentin il merkezinden ve ilçelerinden on binlerce kişi etkinliğe katılım sağladı. Coşkulu kalabalıktan geriye ise bu görüntüler kaldı.
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Çorum'da Özgür-Der tarafından düzenlenen 'Ramazan ayı boyunca Gazze için ayaktayız' etkinliğinde, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırıları kınandı. Özgür-Der üyeleri, Hürriyet Meydanı'nda toplanarak dövizler taşıdı. Özgür-Der Başkanı Bülent Gökgöz, Gazze'nin açık hava hapishanesine dönüştüğünü ve Türkiye'nin bu zulme karşı çıkması gerektiğini belirtti. Ayrıca Gökgöz, vatandaşları İsrail mallarını boykot etmeye davet etti.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Amasya Valiliği'nde düzenlenen Seçim Güvenliği Toplantısı'na katılarak terör örgütleriyle mücadelede son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar durmayacaklarını belirtti. Yerlikaya ayrıca organize suç örgütlerine yönelik operasyonların da artarak devam ettiğini vurguladı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, terörle mücadelede kararlı olduklarını belirterek, terör örgütlerine göz açtırmadıklarını ve sırtını kime dayarlarsa dayasınlar umursamadıklarını söyledi. Ayrıca, organize suç örgütleriyle mücadelede 10 ayda 421 örgütün yakalandığını açıkladı. Evden hırsızlık olaylarının da azaldığını belirten Bakan Yerlikaya, güvenlik güçlerinin zehir tacirlerine karşı kararlı olduklarını vurguladı.
İngiltere genelinde 48 noktada toplanan vatandaşlar, Gazze'de acil ateşkes çağrısıyla yürüyüşler düzenledi. Sivil toplum örgütlerinin çağrısıyla binlerce kişi ülke genelindeki eylemlere katıldı. Eylemciler, İngiltere hükümetini İsrail'e destek vermek ve soykırıma göz yummakla eleştirdi. Filistin'e destek eylemleri, diğer şehirlerde de devam edecek.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Zonguldak ziyareti sırasında yaptığı konuşmada, darbe ve vesayetçi anlayışın geride kaldığını belirterek, demokrasiye inanmayanların, milli iradeye inanmayanların artık iktidara gelme şansının olmadığını söyledi. Bakan Tunç, ayrıca AK Parti'nin belediyecilik anlayışını ve Kilimli ve Gelik'teki belediye başkan adaylarına destek çağrısında bulundu.
Cumhur İttifakı Edirne Belediye Başkan Adayı Belgin İba, Edirne Merkez İlçe ve Süloğlu Süt Üreticileri Birliği (SÜTÜB) Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Suiçmez'i ziyaret etti. İba, süt üreticileriyle sohbet ederek desteklerini ve güvenlerini dile getirdi. Ayrıca Süloğlu ilçesinde vatandaşlarla bir araya gelerek Cumhur İttifakı'nın Edirne için ortak amaçla çalıştığını vurguladı.
Cumhur İttifakı Bodrum Belediye Başkan Adayı Mehmet Tosun, Turgutreis sakinlerine yaptığı iftar programında, Turgutreis'in sorunlarını çözeceklerini söyledi. Tosun, belediye hizmetlerinin noksanlığından dert yanan Bodrum halkına destek istedi.
CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Manisa'da düzenlenen halk buluşmasında yaptığı konuşmada, CHP'nin bütün belediye başkanı adaylarının mal varlıklarını açıkladığını belirterek, mal varlığını açıklamayanlara karşı bıçak kemiğe dayandığını söyledi. Özel, ayrıca Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Cengiz Ergün'ü eleştirerek, Manisa ittifakını teklif ettiklerini ifade etti.
AK Parti İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, yerel seçim süreciyle ilgili yaptığı açıklamada, büyükşehir ve ilçe adaylarını kendi partililerinin vicdanından dahi geçiremeyenlerin sandıktan bir netice beklememesi gerektiğini söyledi. İnan, İzmirlilerin büyük bir demokrasi dersi vereceğini belirtti ve İzmir'e hizmet etme umutlarının olduğunu ifade etti. Ayrıca, İnan, CHP'nin İzmir Büyükşehir Belediye Başkan adayı Cemil Tugay'ın Karşıyaka Belediye Başkanlığı görevi sırasında başarısız olduğunu iddia etti.
Tekkeköy Belediye Başkanı ve Yeniden Refah Partisi (YRP) Başkan Adayı Hasan Togar, seçmenlere seslenerek, 'Emin olun bir tarih yazıyorsunuz. Türkiye'nin okuyacağı bir sevda hikayesi yazıyorsunuz' dedi.
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Bingöl'de yaptığı konuşmada Türk milletinin bir ferdi olduklarını ve kardeşliklerini, birliklerini, dirliklerini bozacak her türlü girişime karşı olduklarını belirtti. Destici, Cumhur İttifakı ile iş birliği yaptıklarını ve seçimlerde de ittifak ruhuna uygun hareket ettiklerini vurguladı.
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