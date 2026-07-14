Şanlıurfa protokolünden 15 Temmuz mesajları

Şanlıurfa protokolü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla kutlama mesajları yayımladı.

Şanlıurfa Valisi Hasan Şıldak, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla açıklamada bulunarak 15 Temmuz'un milletin birlik, beraberlik ve bağımsızlık iradesini tüm dünyaya gösterdiği tarihi bir dönüm noktası olduğunu belirtti. Tüm Şanlıurfalıları 15 Temmuz Çarşamba günü saat 20.30'da Rabia Meydanı'nda gerçekleştirilecek anma programına davet eden Vali Şıldak, 15 Temmuz'un, ihanet ile kahramanlığın aynı gecede yaşandığı, milletin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde devletine ve demokrasisine sahip çıktığı tarihi bir destan olduğunu ifade etti. Vali Şıldak, bu yılın 10'uncu yıl dönümü olması nedeniyle anma programlarının çok daha geniş katılımla gerçekleştirileceğini söyledi.

Vali Şıldak açıklamasında, "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'müzü, inşallah yarın Şanlıurfa'da en coşkulu ve en geniş katılımla hep birlikte anacağız. Bu büyük destanın 10'uncu yıl dönümünü, milli şuurun en güçlü şekilde hissedildiği bir atmosferde idrak edeceğiz. Bu yıl Rabia Meydanı'nı hep birlikte en kalabalık şekilde dolduralım. Buradan verilecek mesaj, ülkemizi, milletimizi ve devletimizi sevdiğimizin, bir ve beraber olduğumuzun mesajı olacaktır. Hiçbir güç milletimizin birliğini bozamaz, devletimizi bölemez, demokrasimize ve milli irademize sahip çıkma kararlılığımızdan bizi vazgeçiremez" dedi.

Başkan Gülpınar "15 Temmuz, milletimizin destansı direnişinin adıdır"

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajda, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye, bağımsızlığa ve milli iradeye sahip çıktığı destansı bir direniş olduğunu vurguladı. Şanlıurfa'nın o gece de tarihine yakışır şekilde meydanları doldurarak milli iradenin yanında yer aldığını belirten Başkan Gülpınar, şehitleri rahmetle, gazileri ise minnetle andı.

Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Kasım Gülpınar 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında," Milletleri ayakta tutan, yalnızca sahip oldukları güç değil, zor zamanlarda gösterdikleri ortak iradedir. Tarih, bazı geceleri yalnızca yaşandığı zamanın değil, gelecek nesillerin de hafızasına kazır. 15 Temmuz 2016 gecesi de aziz milletimizin hafızasına, cesaretin korkuyu, birlik ruhunun ihaneti, milli iradenin ise vesayeti mağlup ettiği destansı bir direniş olarak nakşedilmiştir. O gece hedef alınan yalnızca devletimizin kurumları değildi. Hedef, milletimizin iradesi, demokrasimiz, bağımsızlığımız ve ortak geleceğimizdi. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın milletimizi demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkmaya davet eden çağrısı, milyonlarca yürekte aynı anda karşılık bulmuştur. Aziz milletimiz, o çağrının yüreklerde tutuşturduğu iman, cesaret ve kararlılıkla meydanlara akın etmiş, tankların karşısına inancını, silahların karşısına ise sarsılmaz iradesini koymuştur. Milletimiz o gece, susmayı değil konuşmayı, geri çekilmeyi değil dik durmayı, teslim olmayı değil vatanına sahip çıkmayı tercih etmiştir. Çünkü bu millet, tarih boyunca istiklalini hiçbir zaman vesayet odaklarına teslim etmemiştir. Türkiye'nin 81 ilinde olduğu gibi İstiklal Madalyalı Şanlıurfa'mız da o tarihi gecede demokrasiye ve milli iradeye sahip çıkma konusunda örnek bir duruş sergilemiştir. Hemşehrilerimiz meydanları doldurmuş, bayrağına, devletine ve geleceğine sahip çıkarak milli iradenin yanında dimdik durmuştur. Şanlıurfa, bir asır önce Milli Mücadele'de gösterdiği kahramanlıkla "Şanlı" unvanını nasıl hak etmişse, 15 Temmuz gecesinde de aynı vatan sevgisi, aynı cesaret ve aynı sarsılmaz duruşla milli iradeden yana tavrını ortaya koymuştur. Bu kadim şehir, dün olduğu gibi bugün de devletine, bayrağına ve milletine sadakatini en güçlü şekilde göstermeye devam etmektedir. Bugün bizlere düşen görev, 15 Temmuz ruhunu yalnızca yıldönümlerinde hatırlamak değil, birlik ve beraberliğimizi, kardeşliğimizi ve demokrasimizi her şart altında korumaktır. Güçlü Türkiye'nin en büyük teminatı, ortak değerleri etrafında kenetlenmiş güçlü bir millettir. Bu duygu ve düşüncelerle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde, vatanımız, bayrağımız ve milli irademiz uğruna canlarını feda eden aziz şehitlerimizi rahmet, minnet ve saygıyla yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum. Rabbim milletimize bir daha böyle ihanet geceleri yaşatmasın. Birliğimizi, beraberliğimizi, devletimizin bekasını ve ülkemizin huzurunu daim eylesin. 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günümüz kutlu olsun" ifadelerini kullandı.

Başkan Kuş: "Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin"

Eyyübiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü münasebetiyle bir mesaj yayınladı. Başkan Kuş mesajında, 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişiminin ardından oluşan milli birlik ruhunun Türkiye'nin önünü açtığını söyleyerek," Nereden beslendikleri, amaçları, hain emelleri artık herkesçe malum olan askeri müdahaleler, cumhuriyet tarihimiz boyunca milletimizin iradesine ağır darbeler vurmuş, onlarca yılın siyasi, sosyal ve ekonomik kazanımlarında onarılması çok zor yaralar açmıştır. Son darbe girişimi ise gelmiş geçmiş darbelerden çok farklı bir altyapıya sahipti. Ülkemiz üzerinde hain emelleri bulunanların kırk yıl boyunca büyütüp beslediği Fethullahçı Terör Örgütü'nün, milletimizin dini ve manevi değerlerini suiistimal ederek planladığı hain darbe girişimi, milletimizin güçlü ve kararlı lideri Recep Tayyip Erdoğan'ın etrafında kenetlenmesiyle bir gecede bastırılmış ve 15 Temmuz günü Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne tebdil olmuştur. Aziz milletimizin tüm farklılıklarını bir tarafa bırakıp, demokrasiye sahip çıkması, lideri Recep Tayyip Erdoğan çevresinde kenetlenmesi sonucu ülkemiz adeta ayağındaki prangaları söküp atmış, başta askeri alanda olmak üzere, siyasi, ekonomik ve sosyal alanda büyük gelişmeler yaşamıştır. Öyle ki hain darbe girişiminden 45 gün sonra ordumuz Suriye'deki terör hedeflerine operasyon başlatma başarısını göstermiş, milletimizin gücünü, kararlılığını ve iradesini yedi düvele ilan etmiştir. Söz konusu vatan olunca her türlü zorluğu aşmayı canı pahasına aşmayı bilen milletimiz, 15 Temmuz gecesi de iradesine karşı koyanlara en kararlı cevabı vermiş ve tankların önüne bedenlerini siper etmiştir. Başka milletlere de ilham kaynağı olan 15 Temmuz'daki birlik ve beraberlik ruhumuz, ebediyen yaşayacaktır. Gelecek nesillerimizin benzer ihanetlere karşı uyanık olması amacıyla yeniden hatırladığımız 15 Temmuz tarihi, artık Demokrasi ve Milli Birlik Günü'dür. Bu vesileyle 15 Temmuz'un yıldönümünde, canlarını vatan, millet, bayrak uğruna feda eden kahraman şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, gazilerimize sağlıklı ve huzur dolu bir hayat diliyorum. Allah, birlik ve beraberliğimizi daim eylesin" dedi.

Başkan Canpolat: "Unutulmayacak bir destan yazıldı"

Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Canpolat ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla yayımladığı mesajında, Türk milletinin o karanlık gecede ortaya koyduğu cesaret, fedakarlık ve birlik ruhunun gelecek nesillere ilham olmaya devam ettiğini belirterek, 15 Temmuz'un yalnızca hain darbe girişiminin bertaraf edildiği bir tarih değil, aynı zamanda millet iradesinin her türlü vesayet anlayışına karşı verdiği onurlu mücadelenin simgesi olduğunu ifade etti.

Canpolat mesajında, "15 Temmuz 2016 gecesi aziz milletimiz, vatanına, bayrağına ve demokrasisine sahip çıkarak dünyaya unutulmayacak bir destan yazmıştır. Tanklara, silahlara ve tehditlere rağmen meydanları dolduran milletimiz, bağımsızlığından ve milli iradesinden asla taviz vermeyeceğini tüm dünyaya göstermiştir. Bu büyük mücadelede şehitlerimizin fedakarlığı, gazilerimizin kahramanlığı ve milletimizin sarsılmaz dayanışması, ülkemizin en güçlü teminatlarından biri olmuştur. Bizlere düşen görev ise bu kutlu emaneti aynı bilinç ve sorumlulukla korumak, birlik ve beraberliğimizi her zaman canlı tutmaktır. 15 Temmuz ruhu, kardeşliğin, dayanışmanın ve ortak geleceğimize sahip çıkma kararlılığının adıdır. Geçmişten aldığımız güçle, Türkiye yüzyılı hedefleri doğrultusunda ülkemizi daha güçlü yarınlara taşımak için hep birlikte çalışmayı sürdüreceğiz. Bu vesileyle, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıl dönümünde vatan uğruna canlarını feda eden tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyor, kahraman gazilerimize sağlıklı ve huzurlu ömürler diliyorum. Aziz milletimizin Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nü saygı ve şükran duygularımla kutluyorum" ifadelerini kullandı.

Birecik Belediye Başkanı Mehmet Begit ise, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü gösterilen fedakarca mücadeleye dikkat çekerek birlik ve beraberliğe vurgu yaptı. Şehitlere Allah'tan rahmet, gazilere ise minnet duyduklarını belirten Begit, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Gününü kutladı. - ŞANLIURFA