Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika
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Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

09.09.2022 13:04

Türkiye Değişim Partisi lideri Mustafa Sarıgül, 6'lı masanın muhtemel Cumhurbaşkanı adayı hakkında değerlendirmeler yaptı. Sarıgül, "6'lı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" ifadelerini kullandı.

TDP Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, cezaevlerindeki mahkumlara yönelik af talebini yinelemek için Bolu'ya geldi. Bolu T Tipi Kapalı Cezaevi önünde gazetecilere açıklama yapan Sarıgül, "Af talebimiz, siyasi bir talep değil tamamen vicdani bir taleptir. Toplumsal barış ve kardeşlik hukuku için 'Affet Türkiye'm' diyorum. Türkiye'de pandemi koşulları sebebiyle hızlı yargılamalar oldu. Gözden kaçan bazı konular oldu. Cezaevlerinde 40 kişilik koğuşlarda 50-60 kişinin olduğu haberleri var. Özellikle pandemi koşulları münasebetiyle esnaflarımız ekonomik olarak son derece sıkıntıya düştü. Çeklerini ve senetlerini ödeyemediler. Binlerce esnafımız maalesef ödeme güçlüğü içine düştü. Bu nedenle bir sicil affına da ihtiyaç var" dedi.

Mustafa Sarıgül'den ses getirecek çıkış: En doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

"EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU'DUR"

Sarıgül, 6'lı masanın adayının Kemal Kılıçdaroğlu olması gerektiğini belirterek, "6'lı masa bir aday gösterecekse en doğru aday; Sayın Kemal Kılıçdaroğlu'dur, ana muhalefet partisi lideridir ama tabi ki takdir, kendilerinindir" diye konuştu.

Mustafa Sarıgül'den ses getirecek çıkış: En doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur

"YUNANİSTAN KONUSUNDE DEVLETİMİZİN YANINDAYIZ"

Türkiye- Yunanistan krizinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanında yer alacaklarını açıklayan Sarıgül, "Türkiye Değişim Partisi olarak her zaman devletimizin yanındayız. O nedenle Sayın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 'Bir gece ansızın gelebiliriz' lafı, son derece değerlidir. Yunanistan; Avrupa'nın, Amerika'nın şımarık çocuğudur. Bir kez daha Yunanistan bilsin ki bizim iç politikada farklılıklarımız olabilir ama toprak ve bayrağımız söz konusu olduğu zaman Cumhurbaşkanı'mız ve devletimizin yanında yer alırız" dedi.

YORUMLAR
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CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PM toplantısının açılışında konuştu: (1) CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, PM toplantısının açılışında konuştu: (1) SARIGÜL: 6'LI MASA BİR ADAY GÖSTERECEKSE EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU SARIGÜL: 6'LI MASA BİR ADAY GÖSTERECEKSE EN DOĞRU ADAY KILIÇDAROĞLU
Kaynak: DHA

Kemal Kılıçdaroğlu, Türkiye, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Türkiye Değişim Partisi lideri Sarıgül'den gündem olacak çıkış: Muhalefet için en doğru aday Kemal Kılıçdaroğlu'dur - Son Dakika

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