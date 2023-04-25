Sarıgül'ün aday olduğu şehirde gerçekleşen anket şaşırttı! Fark 3 puana kadar indi - Son Dakika
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Sarıgül'ün aday olduğu şehirde gerçekleşen anket şaşırttı! Fark 3 puana kadar indi

25.04.2023 18:52

Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP kontenjanından milletvekili adayı yapıldığı memleketi Erzincan'da yapılan son seçim anketinden sürpriz sonuç çıktı. 14-17 Nisan tarihleri gerçekleşen ankete göre; Sarıgül'ün aday gösterildiği Erzincan'da CHP'nin büyük sıçrama yaptığı açıklandı.

14 Mayıs'ta yapılacak seçimler için geri sayım devam ederken anket şirketleri de yaptıkları araştırmaların sonuçlarını kamuoyu ile paylaşmaya devam ediyor.

ERZİNCAN'DA ANKET YAPILDI

Son olarak ALF Araştırma 14-17 Nisan tarihleri arasında Türkiye Değişim Partisi Genel Başkanı Mustafa Sarıgül'ün CHP kontenjanından aday gösterildiği Erzincan'da yaptığı araştırmanın sonuçlarını yayınladı.

AK PARTİ DÜŞÜŞTE, CHP YÜKSELİŞTE

Ankete göre; 2018 seçimlerinde yüzde 44.8'lik kesimin desteğini alan AK Parti 5 puan kaybederken, yüzde 25.5'lik kesimden oy alan alan CHP'nin ise oy oranını yüzde 36.4'e yükselttiği görüldü. 2018 yılındaki seçim sonuçlarına göre Cumhur İttifakı'nın iki milletvekili çıkardığı Erzincan'da Millet İttifakı aday çıkaramamıştı.

İşte Erzincan'da yapılan anketten çıkan sonuç;

  • AK Parti: Yüzde 39.8
  • CHP: Yüzde 36.4
  • MHP: Yüzde 17.6
  • YSP: Yüzde 3.7
  • Diğer: Yüzde 2.5
YORUMLAR (1)
  • haydar topçu: Seçimlerden sonra chp genel başkanı olur Cevap Yaz 74 69 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Sarıgül'ün aday olduğu şehirde gerçekleşen anket şaşırttı! Fark 3 puana kadar indi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Sarıgül'ün aday olduğu şehirde gerçekleşen anket şaşırttı! Fark 3 puana kadar indi - Son Dakika
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