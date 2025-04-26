Savunma Sanayii Vizyonu: Türkiye Yüzyılı - Son Dakika
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Politika

Savunma Sanayii Vizyonu: Türkiye Yüzyılı

Bakan Güler, yerli savunma sanayinin önemini vurguladı ve Türkiye Yüzyılı vizyonunu açıkladı.

26.04.2025 15:59
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MİLLİ Savunma Bakanı Yaşar Güler, "Başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle savunma sanayinde ulaştığımız seviyeyi en yukarılara taşımak, yegane hedefimizdir" dedi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Ankara'da düzenlenen Türk Havacılık Uzay Sanayii A.Ş. (TUSAŞ) Yönetim Zirvesi 2025'e katıldı. Zirvede, Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün, Milli Savunma Bakan Yardımcısı Şuay Alpay, TUSAŞ Genel Müdürü Mehmet Demiroğlu ve çok sayıda sektör temsilcisi yer aldı. Milli Savunma Bakanı Güler, tüm pilotların '26 Nisan Dünya Pilotlar Günü'nü kutlayarak söze başladı. Savunma ve güvenlik konusunun, bireyler, toplumlar ve ülkeler için her zaman önem arz ettiğini belirten Bakan Güler, "Özellikle dünya savaşlarından ve 'Soğuk Savaş' olarak adlandırılan dönemden sonra yaşanan çok boyutlu gelişmeler ile artan risk ve tehditler, günümüz güvenlik ortamını daha karmaşık ve kritik bir hale getirmiştir. Böylesine hassas bir dönemde ulusal güvenlik konusu ile onun ayrılmaz parçası olan yerli ve milli savunma sanayinin önemi de her geçen gün daha fazla artmaktadır" ifadelerini kullandı.

'TERÖRLE MÜCADELEDE KATKILAR SAĞLADI'

Yerli savunma sanayinin Türk Silahlı Kuvvetleri için önemine işaret eden Bakan Güler, "Yerli ve milli savunma sanayimiz; en başta yurt içinde ve sınır ötesinde büyük bir başarı ile icra edilen terörle mücadele harekatlarında ordumuza müstesna katkılar sağlamıştır. Personelimizin kahramanlığı ve savunma sanayimizin sağladığı teknolojik kabiliyetlerin bir araya gelmesiyle kahraman ordumuz, harekat sahasında büyük bir üstünlük sağlamış ve terör örgütüne ağır darbeler vurmuştur. Bugün PKK/PYD/YPG/SDG terör örgütünün hareket kabiliyetinin bitme noktasına getirilmesinde de bu durum açıkça görülmektedir. Terörle mücadelenin yanında Mavi ve Gök Vatanımızdaki hak ve menfaatlerimizin kararlılıkla korunmasında, başta dost ve kardeşlerimizin haklı davalarına verilen destek olmak üzere birçok coğrafyada Türk Silahlı Kuvvetlerimizin üstlendiği görevleri başarıyla yerine getirmesinde yerli ve milli imkanlar ile üretilen savunma sanayi ürünlerimizin katkısı açıkça görülmektedir" diye konuştu.

'TUSAŞ EN KRİTİK PAYDAŞLARDAN OLDU'

Bakan Güler, Türk savunma sanayisinin bölgesinde ve dünyada rol model durumunda olduğunu söyleyerek, "Ülkemizin yükselen markası, tam bağımsızlık ülkümüzün lokomotifi, yerli ve milli savunma sanayimizin güzide temsilcisi TUSAŞ'ımız da bu sürecin en kritik paydaşlarından biri olmuştur. Nitekim TUSAŞ'ımız, başta milli muharip uçağımız KAAN olmak üzere HÜRJET, HÜRKUŞ, AKSUNGUR ve ANKA İHA'larımız gibi savunma sanayimizin gözbebeği birbirinden değerli sistemleri üretmektedir. Bu çabalarıyla TUSAŞ'ın; ASELSAN, Roketsan, MKE ve ASFAT'la birlikte dünyanın en iyi savunma sanayi şirketlerinin yer aldığı 'Defence News Top 100' listesine girmesi bizleri gururlandırmıştır. Tüm bu başarılar göstermektedir ki artık Türk savunma sanayii, dünyadaki stratejik dengeleri etkileyen ve buna yön veren bir güç haline gelmiştir" dedi.

'BU VİZYONUN ADI 'TÜRKİYE YÜZYILI'DIR'

Dünyada jeopolitik gelişmeler ve teknolojik yenilikler nedeniyle dengelerin sürekli değiştiğine vurgu yapan Bakan Güler, "Bu süreçte artan tehdit türleri ve konjonktürel paradigma bizlere sadece olup biteni izleyen değil, değişime hızlıca uyum sağlayan, hatta öncü bir şekilde yön veren bir duruş benimsememiz gerektiğini gösteriyor. Bunun bilincinde olarak benimsediğimiz vizyonun adı; KAAN'dır, ALTAY'dır, KIZILELMA'dır, GÖKTÜRK'tür, ANKA'dır, SİPER'dir, SUNGUR'dur, KORKUT'tur, MİLGEM'dir, MİLDEN'dir. Esasen bu vizyonun adı, 'Türkiye Yüzyılı'dır. Cumhuriyetimizin ikinci asrında bu kutlu hedeflerimize ulaşmak istiyorsak hayallerimizi ve buna bağlı olarak çabalarımızı en üst seviyede tutmak, kararlılıkla ve inançla yolumuza devam etmek zorundayız. İşte tam da bu yüzden ülkemizin teknoloji ve savunma sanayide kendini sürekli yenilemesi, kahraman ordumuzun değişen harp teknolojisine adapte olması ve bu süreci stratejik bir vizyonla yönetmesi hayati önem taşıyor" açıklamasında bulundu.

'GELECEĞİN TEKNOLOJİLERİNİ ÖNGÖRMEK ÜLKEMİZİ BİR ADIM ÖNDE TUTACAKTIR'

Türk Hava Kuvvetleri'nin, gurur duyulan geçmişe sahip olduğunu ifade eden Bakan Güler, şöyle konuştu: "Bugün de Hava Kuvvetlerimizin sahip olduğu bu eşsiz mirası TUSAŞ gibi güzide kuruluşlarımızın öncülüğünde, modern hava teknolojileri ve savunma sanayindeki yerli ve milli atılımlarımızla taçlandırıyoruz. Elbette ki katetmemiz gereken daha çok mesafeler olduğunun bilincindeyiz ve bu konuda proaktif bir anlayışla hareket ediyoruz. Bu alanda yaşanan baş döndürücü gelişmeler, bizlere çok açık bir mesaj veriyor. Günümüzün icap ettirdiği sistemleri üretirken geleceğin teknolojilerini öngörüp buna şimdiden vakıf olmak, ülkemizi daima bir adım önde tutacaktır. Bu çerçevede teknoloji alanındaki değişim ve dönüşüme ayak uydurmak, ilgili konseptlere yön vermek ve geleceğimizi buna göre en üst seviyede hazırlamak için derinlikli bir vizyona sahip olmalıyız. Başarının bir varış değil, bir yolculuk olduğunun bilinciyle savunma sanayinde ulaştığımız bu seviyeyi, en yukarılara taşımak, yegane hedefimizdir. Bu anlayışla, başta Savunma Sanayii Başkanlığımız olmak üzere tüm paydaşlarımızla tam bir uyum içerisinde, etkin, verimli ve iş birliğine dayalı olarak faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. Güçlü bir Türkiye ve aydınlık bir gelecek için hep birlikte aynı vizyonla ve ideallerimize yürekten bir bağlılıkla daha çok çalışacağız. Bu konuda sarsılmaz bir irade ile gayret gösteren kamu ve vakıf kuruluşlarımıza, üniversitelerimize, firmalarımıza, üstün yeteneklere sahip ve yenilikçi girişimleri benimsemiş Türk mühendislerine, kısacası yerli ve milli tüm kaynaklarımıza inanıyor ve güveniyoruz."

GÖRGÜN: 2024 YILINI 750 MİLYON DOLARLIK İHRACAT İLE KAPATTI

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de Türkiye'nin savunma sanayi ihracatında TUSAŞ'ın önemli yeri olduğunu kaydederek, "Firmamız 2024 yılını 750 milyon dolarlık ihracat ile kapatarak, hava aracı platformlarıyla küresel pazarda dikkat çeken firmalar arasında yer aldı. Bu başarıda önemli katkıları olan tüm TUSAŞ'lıları tebrik ediyorum. Bildiğiniz üzere 1980'li yıllarda başlayan yolculuğunda TUSAŞ önceleri bir üretim merkezi olarak rol oynadı. Her ne kadar üretime yönelik tarihsel altyapısı ile bu alanında dünyanın önde gelen tesislerinden biri olsa da TUSAŞ, ulusumuzun gönlünde her daim kendi tasarladığı uçak ve helikopterlere sahip olması beklenen bir havacılık merkeziydi. Nihayetinde Sayın Cumhurbaşkanımızın çizdiği vizyon doğrultusunda, özgün savunma ve havacılık ürünlerine sahip olmak için kademe kademe hayata geçirdiğimiz projelerle bugün TUSAŞ yalnız ülkemizin gözbebeği bir kuruluş değil, aynı zamanda dünyanın başlıca havacılık merkezlerinden biri haline geldi" açıklamasında bulundu.

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Kaynak: DHA

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Son Dakika Politika Savunma Sanayii Vizyonu: Türkiye Yüzyılı - Son Dakika

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