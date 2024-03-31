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Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı - Son Dakika
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Politika

Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı

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Resmi olmayan sonuçlara göre rakibine açık ara fark atan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, seçim zaferini kutlamak için belediye önünde toplanan kalabalığa hitap etti. Yavaş'ın konuşmasında AK Parti adayı Turgut Altınok'u eleştirmesi üzerine alandakiler yuhaladı.

31.03.2024 22:25  Güncelleme: 22:42
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31 Mart Yerel Seçimleri'nde Cumhur İttifakı adayı Turgut Altınok'a karşı farklı kazanan CHP'nin Ankara Büyükşehir Belediye Başkan adayı Mansur Yavaş, sonuçların netleşmesinin ardından Büyükşehir Belediyesi önünde zafer konuşması yaptı.

MANSUR YAVAŞ: BU SEÇİMİN KAYBEDENİ TURGUT ALTINOK'DUR

Seçimin kaybedeninin rakibi Turgut Altınok olduğunu söyleyen Yavaş, "Ankara'nın helal oylarıyla tüm Türkiye'de Mansur Yavaş belediyeciliği tescillenmiştir. Bu seçimin kaybedeni rakibimiz için çalışan hemşerilerimiz de değildir. Onların çaba, emeklerine sonuna kadar saygı duyuyoruz. Onlara da yürekten teşekkür ediyoruz. Bu seçimin kaybedeni siyasi hayatını müfteri olarak tamamlayan Turgut Altınok'tur" ifadelerini kullandı. Bu sözlerin ardından kalabalığın yuhalamaya başladığı görüldü.

"BİZİM ASIL KAHRAMANLARIMIZ SİZLERSİNİZ"

Yavaş'ın açıklamalarından satır başları şöyle:"Başta genel başkanımız Özgür Özel olmak üzere önceki genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'na ve tüm teşkilatlarımıza teşekkür ediyorum. Bizim tüm seçimlerde bizim asıl kahramanlarımız sizlersiniz. Başkentimizin adil yönetim anlayışı için birçok fedakarlıkta bulunan gönüllerimiz, kadınlara, gençlerimize, emeklilerimize, esnafımıza, muhtarlarımıza, sivil toplum kuruluşlarına, kanaat önderlerine kısacası Ankara halkının tamamına yürekten teşekkür ediyorum.

Bana güç veren biricik aileme ve çocuklarıma da ayrıca çok teşekkür ediyorum. Bize atılan iftiralara karşı aldığımız her solukta, attığımız her adımda güçlerini yanımızda hissettiğimiz herkese teşekkür ediyorum.

"KARŞIMIZDA DÜŞMAN YOK"

2019 seçimlerinde kazandığımızda kullandığımız cümleleri tekrarlıyorum; karşımızda düşman yok. Hepimiz bu milletin onurlu ferdiyiz. Siyasi görüşlerimiz farklı olabilir ama artık seçim bitti. Rozetimizi çıkaracağız kimseyi ayırmadan hizmete devam edeceğiz.

Bu kent Ankara bize bundan 100 yıl önce farklı dünya görüşlerine sahip olsalar da Anadolu'nun çeşitli yerlerinde vatan uğrunda bir araya gelip kurtuluş destanı yazanlarının emanetidir. Mustafa Kemal ve silah arkadaşlarının emanetidir.

Bu kent bize Türk milletinin tunçtan yüreğini, bükülmez bileğini, vatan sevgisini tüm dünyaya gösteren Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının ve ülkemizin başkenti olması sebebiyle gelmiş geçmiş tüm şehitlerimizin emanetidir.

Nasıl pandemide tüm dünyaya hep bunu gösterdiysek, selde, yangında, depremde, ülkemizin bütün dertli anlarında en önde hep birlikte yardıma koştuysak, hiç kimseyi ayırmadan 6 milyon tek yürek olacağız. Bu seçimin kaybedeni, bizden farklı düşünen hemşerilerimiz asla değildir.

"GEÇEN SEÇİMDE DE AYNI ŞEYLERİ YAPMIŞLARDI"

Geçen seçimde de aynı şeyleri yapmışlardı. Hiç dersini almayanlar, tertemiz vatandaşa iftira atanlar, Ankara halkının yüce iradesi karşısında bir kez daha kaybetmişler, kaybetmeye devam edeceklerdir.

Tüm Türkiye'ye sesleniyorum, Ankara'da seçimi beton kaybetti, yeşil kazandı. Ankara'da seçimi şatafat ve haksız servet kaybetti, emek ve alın teri kazandı. Ankara'da seçimi rantçılar kaybetti, sosyal belediyecilik kazandı. Ankara'da seçimi imar baronları kaybetti, 6 milyon Ankaralı kazandı. Ankara'da seçimi eser belediyeciliği adı altında ne olduğu belirsiz beton kulelerine milyarca lira harcayanlar kaybetti.

Seçimi işte burada olduğu gibi Türk bayrağı altında buluşan gönüllülerin, yani milletin doğrudan kendisini oluşturduğu ittifak kazandı. Herkes bilmelidir ki, bizim belediyecilik anlayışımız hiç kimseye değil sadece Ankara halkına mefdun, Ankara halkına kölelik yapmayı kabullenecek bir belediyecelik anlayışıdır. Bu kenti şeffaf, katılımcı, hesap verebilir anlayışla yöneteceğiz. Sizden aldığımız paranın hesabını kuruşu kuruşuna vereceğiz.

Ankara'nın sanayisine, tarımına, turizmine, ulaşımına, altyapısına, teknolojisine, eğitimine, kültürüne ve sanatına yatırım yapmaya devam edeceğiz."

Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok\'u yuhalattı

Turgut Altınok, Mansur Yavaş, Ankara, Yaşam, Politika, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (15)

  • MEHMET DEMIREL: Ankara’ya bi çivi çakmadan bu kadar oy almak gerçekten çok büyük bir başarı ???????????????? 107 255 Yanıtla Harun Çelik: Bir çivi çakmayan adama millet aptalmı oy versin insanları neyle itham ettiğinize dikkat edin demokrasi ve seçimlerine laf etmenin size neye mal olduğunu görmeyecek kadar körsünüz işte 206 52
  • Oguz Kaplan: Yeni heykeller yolda desene 73 161 Yanıtla Serkan Kısa: Dinazordan iyidir boşver 128 20 Seçkin Topuz : jelibon rezervlerine dikkat et düşme çıkamazsın 12 1
  • Mustafa Görmüş: attığınız başlığa bakarmısınız insanları kutuplaştırmaktan bıkmadınız yazıklar olsun 203 9 Yanıtla
  • Hamit Gündoğdu: Mansur Yavaş in konuşmasında yuh çekin diye bir söz yok.. biraz edepli olun .. ne çamur atarsanız atın ama halkın cevabı sert olduğunu öğrenin artık. 152 8 Yanıtla
  • VEFA KARATAS: Sonuna kadar Mansur sonuna kadar yavaş Mustafa Bozbey 114 44 Yanıtla
  • Eski Tüfek.: Ayrıştırma ,ötekileştirme ,çirkin üslubu terk edelim..........şimdi kucaklaşma zamanı , proveke eden trollere itibar etmeyelim ,onlardan farklı olduğumuzu herkes görebilmeli.... 106 12 Yanıtla
  • Teoman Ökmen: Mansur başkanı dinledim, yuhalayın falan demedi ama Altınok çoktan yuhalanmayı haketmişti. 40 4 Yanıtla
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SON DAKİKA: Seçim zaferini kutlayan Mansur Yavaş, alandakilere Turgut Altınok'u yuhalattı - Son Dakika
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