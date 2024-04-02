Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye

Politika

Çakarlı ve ultra lüks bir araçla halkı selamladığı görüntülerle tepki çeken Hüseyin Ceylan Uluçay, sandıktan çıkan yüzde 19'luk oy farkıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Burcu Köksal'a kaptırdı.

NEREDEN NEREYE

Gelen bu seçim yenilgisi sonrası AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la beraber lüks pikapla şehir turu attığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile Büyükşehir Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir pikabın kasasında seçim gezisi yaparken çekilen fotoğrafına atıfta bulunanlar "Nereden nereye" yorumunu yapmadan edemedi.

ŞAMİL TAYYAR DA KAYITSIZ KALAMADI

Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. 1994 ve 2024 seçim dönemine ait iki fotoğraf paylaşan Tayyar, "Maksadı anlatmak için uzunca yazmaya gerek yok sanırım. İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak, derdi de buluruz dermanı da" notunu düştü.

İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;