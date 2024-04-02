Çakarlı ve ultra lüks bir araçla halkı selamladığı görüntülerle tepki çeken Hüseyin Ceylan Uluçay, sandıktan çıkan yüzde 19'luk oy farkıyla Afyonkarahisar Belediye Başkanlığı'nı CHP'li Burcu Köksal'a kaptırdı.
Gelen bu seçim yenilgisi sonrası AK Parti Afyonkarahisar Belediye Başkan Adayı Hüseyin Ceylan Uluçay'ın Aile Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş'la beraber lüks pikapla şehir turu attığı görüntüler sosyal medyada büyük yankı uyandırdı. 1994'teki İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçimlerinde dönemin Refah Partisi Genel Başkanı Necmettin Erbakan ile Büyükşehir Adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın bir pikabın kasasında seçim gezisi yaparken çekilen fotoğrafına atıfta bulunanlar "Nereden nereye" yorumunu yapmadan edemedi.
Konuyla ilgili dikkat çeken bir değerlendirmede AK Parti eski milletvekili Şamil Tayyar'dan geldi. 1994 ve 2024 seçim dönemine ait iki fotoğraf paylaşan Tayyar, "Maksadı anlatmak için uzunca yazmaya gerek yok sanırım. İki fotoğraf arasındaki farkı bulursak, derdi de buluruz dermanı da" notunu düştü.
İşte Şamil Tayyar'ın o paylaşımı;
Son Dakika › Politika › Seçimden sonra AK Partililerin paylaştığı fotoğraf: Nereden nereye - Son Dakika
Adıyaman'ın il olduğu tarihten bu yana ikinci kez sol bir partinin adayı, Belediye Başkanlığını kazandı. CHP'nin Belediye Başkan Adayı Abdurrahman Tutdere, geçerli oyların yüzde 49,74'ünü alarak Belediye Başkanı seçildi.
İstanbul Adliyesine yönelik terör saldırısının faillerinden Pınar Birkoç'un ablası olan ve saldırıyla ilgili de tutuklanan sanık Necmiye Birkoç'un terör örgütü DHKP-C'ye yönelik suçlamalarla yargılanmasına devam edildi. Sanık Birkoç, saldırıdan haberi olmadığını ve kardeşinin yaptığından ailesinin sorumlu tutulamayacağını savundu. Mahkeme heyeti, tutukluluk halinin devamına karar verdi ve dosyanın ayrılarak başka bir esasa kaydedilmesine hükmetti.
İrlanda Başbakan Yardımcısı Micheal Martin, Gazze'de yardım kuruluşu Dünya Merkezi Mutfağı (WCK) çalışanlarının hayatını kaybetmesine ilişkin acil ateşkesin önemini vurguladı. İsrail'in Gazze'deki saldırısında 7 WCK çalışanı öldü. İsrail ordusu olayı incelemek için çalışmalarını sürdürüyor.
31 Mart'ta CHP yurt genelindeki yüzde 37.77'lik oy oranıyla seçimin kazananı oldu. Seçimden önce "Şanlıurfa'da Yeniden Refah'tan aday olan Kasım Gülpınar, Zeynel Abidin Beyazgül'ün seçilmesine engel olamayacak", "Antalya'da Muhittin Böcek, bu sefer umduğunu bulamayacak" ve "Üsküdar ve Tuzla'da AK Parti fark atarak kazanacak" gibi tahminlerde bulunup hiçbirini tutturamayan gazeteci Ahmet Hakan ise adını "kaybedenler" arasına yazdırdı.
31 Mart'taki Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin resmi olmayan sonuçlarına göre, 30 büyükşehir belediye başkanlığı seçiminde CHP 14, AK Parti 12, DEM Parti 3, Yeniden Refah Partisi 1 belediye başkanlığı kazandı. 30 büyükşehir belediye başkanı arasında 7 mühendis, 6 avukat, 5 siyasetçi, 3 iş insanı, 3 doktor, 2 mimar, 1 öğretmen, 1 turizmci, 1 işletmeci ve 1 ekonomist bulunuyor.
Diyarbakır'da geçen ay düzenlenen kaçakçılık operasyonlarında gözaltına alınan 84 şüpheliden 6'sı tutuklandı. Operasyonlarda çok sayıda silah, kaçak sigara, nargile tütünü ve diğer kaçak eşyalar ele geçirildi.
31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde AK Parti ve CHP belediye başkan adaylarının oylarının eşit çıktığı Ardahan'ın Çıldır ilçesinde, belediye başkanı kurayla belirlenecek. CHP'nin adayı Nurettin Aygün ile AK Parti'nin adayı Kemal Yakup Azizoğlu, seçimde 452'şer oy aldı. Oyların eşit çıkması sonrası iki partinin de seçim kuruluna yaptığı itiraz reddedildi. İlçenin belediye başkanı, bugün kurayla belirlenecek.
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