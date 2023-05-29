Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

Erdoğan'ı tebrik eden İnce, muhalefete de bir öneride bulundu

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sonucu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

RENGİ DEĞİŞEN TEK İL HATAY OLDU

Birinci tur ile ikinci tur sonuçları karşılaştırıldığında haritada rengi değişen tek il Hatay oldu. İlk turda çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nu desteklediği Hatay, ikinci turda tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı.

1. Tur Sonucu

ERDOĞAN'A ÇIKAN OY YÜZDE 50,14

Hatay'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Erdoğan ise yüzde 48.03 oy almıştı. İkinci turda ise Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.86 oy aldı.