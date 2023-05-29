Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu - Son Dakika
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Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu

29.05.2023 00:17

İlk turda hiçbir adayın salt çoğunluğa ulaşamadığı Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turundan galip çıkan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu. Birinci ve ikinci tur sonuçları karşılaştırıldığında haritada rengi değişen tek il Hatay oldu. Hatay'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Erdoğan ise yüzde 48.03 oy almıştı. İkinci turda Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.86 oy aldı.

14 Mayıs'ta yapılan Cumhurbaşkanı seçiminde hiçbir adayın salt çoğunluğu alamaması nedeniyle Türkiye, yeni cumhurbaşkanını belirlemek için tekrar sandık başına gitti. Türk siyasi tarihinde ilk kez yaşanan Cumhurbaşkanı Seçimi 2. tur oylaması sonucu kazanan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan oldu.

RENGİ DEĞİŞEN TEK İL HATAY OLDU

Birinci tur ile ikinci tur sonuçları karşılaştırıldığında haritada rengi değişen tek il Hatay oldu. İlk turda çoğunluğun Kılıçdaroğlu'nu desteklediği Hatay, ikinci turda tercihini Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yana kullandı.

1. Tur Sonucu

ERDOĞAN'A ÇIKAN OY YÜZDE 50,14

Hatay'da ilk turda Kılıçdaroğlu yüzde 48.08, Erdoğan ise yüzde 48.03 oy almıştı. İkinci turda ise Erdoğan yüzde 50.14, Kılıçdaroğlu ise yüzde 49.86 oy aldı.

2. Tur Sonucu
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Recep Tayyip Erdoğan, Kemal Kılıçdaroğlu, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Politika Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu - Son Dakika


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SON DAKİKA: Seçimlerin ilk turunda Kılıçdaroğlu'nu destekleyen Hatay'ın 2. turda tercihi Cumhurbaşkanı Erdoğan oldu - Son Dakika
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