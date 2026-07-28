Şehit yakınları ve gazilere yeni hak düzenlemesi

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, şehit yakınları ile gazilerin haklarının yeniden düzenlenmesi ve iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifini bugün imzaya açtıklarını belirterek, "Meclisimizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamayı ve bekleyen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her türlü iyileştirmeyi en kısa sürede sunabilmeyi arzu ediyoruz." dedi.

TBMM Genel Kurulu'nda siyasi partilerin grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Yeni Yol Partisi Grup Başkanvekili Bülent Kaya, Yeni Parti'yi tebrik ederek Türk demokrasisine ve siyasi hayatına hayırlı olması temennisinde bulundu.

Terörsüz Türkiye süreciyle ilgili yasal düzenleme hazırlığına işaret eden Kaya, AK Parti'li yetkililerin düzenleme konusunda "Meclis kapanmadan" söylemini dile getirdiğini ancak bunun "belirsiz bir tarih" olduğunu söyledi.

TBMM'nin, Genel Kurul kararıyla 1 Temmuz'da tatile girmeyerek çalışmalarına devam ettiğini anımsatan Kaya, "Dolayısıyla 'Meclis kapanmadan' gibi belirsiz ifadelerden ziyade artık bu yasayı bir an önce TBMM'ye getireceklerse getirmelerini ve çerçeve yasadan dolayı Meclis'in uzatmaları oynamasına sebep olmamalarını diliyorum." ifadesini kullandı.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Uğur Poyraz, hükümetin, Meclis'in, Terörsüz Türkiye süreci kapsamında hazırlanan yasal düzenleme için bekletildiğini savundu.

Poyraz, bölücü terör örgütü PKK'nın silah bırakmadığını ve varlığını sürdürdüğünü söyleyerek "Koca koca makamlardaki adamlar 'hiçbir al ver yok' diyor, bugün parlamentonun gündemine ama öyle ama böyle teröristlere af, infaz indirimiyle ilgili alıştıra alıştıra yasa teklifi getirilmeye çalışılıyor. Bu vatandaş eğer bu ülkenin iktidar partisi sözcüsünün, Adalet Bakanı'nın, Meclis Başkanı'nın, Milli Savunma Bakanı'nın, komisyon başkanlarının sözüne itimat etmeyecekse kimin sözüne itimat edecek." sözlerini sarf etti.

"Vatandaşlarımız artık terör, çatışma, şiddet, korku, ideolojik veya başka bir tür baskı istemiyor"

CHP Grup Başkanvekili Rahmi Aşkın Türeli, göreve seçilmeleri dolayısıyla milletvekillerinin ilettiği tebrik mesajları için teşekkür etti.

Genel Kurul'da görüşülecek grup önerilerine değinen Türeli, şehit aileleri ve gazilerin yaşadığı sorunların araştırılmasının önem taşıdığını belirtti.

Türeli, bu konuda ciddi bir adaletsizlik bulunduğunu, bunun Anayasa'nın sosyal devlet ve eşitlik ilkelerine aykırı olduğunu söyledi.

Konuyla ilgili mevzuatın son derece parçalı ve dağınık bir yapıda olduğunu kaydeden Türeli, "Bu konuda da hak sahiplerinin tabi olduğu kanun, olayın meydana geldiği tarih, olayın niteliği, rütbe, statü ve sigortalılık gibi ölçütlere göre farklı aylık ve tazminat hesapları yapılıyor. Bu, son derece yanlıştır ve bunun derhal düzeltilmesi gerekiyor." diye konuştu.

MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, geçen hafta kurulan Yeni Parti'nin Genel Başkanlığına seçilen Özgür Özel ile Grup başkanvekilleri Ali Mahir Başarır, Murat Emir ve Gökhan Günaydın'ı tebrik etti.

CHP TBMM Grup Başkanı seçilen Faik Öztrak ile CHP Grup Başkanvekilliğine seçilen Sevda Erdan Kılıç ve Rahmi Aşkın Türeli'yi de kutlayan Akçay, kendilerine görevlerinde başarı diledi.

Akçay, 3-6 Temmuz tarihlerinde Şırnak'ta çeşitli temaslarda bulunduklarını kaydederek bu temasların bölgedeki sosyal coşkuyu ve yeşeren umutları bizzat yerinde görmelerine vesile olduğunu anlattı.

Şırnak'ta tesis edilen huzur ikliminin halk nezdinde muazzam bir karşılık bulduğunu belirten Akçay, "Vatandaşlarımız artık terör, çatışma, şiddet, korku, ideolojik veya başka bir tür baskı istemiyor. Şırnaklıların yegane talebi huzur, güven içerisinde iş, AŞ ve evlatları için güvenli bir gelecek inşa etmektir. Terörsüz Türkiye hedefi, bölge insanımız için yalnızca bir güvenlik politikası veya teorik bir siyasi söylem değil, hayatlarını doğrudan değiştiren, onlara nefes aldıran, sahici bir umuttur." değerlendirmesinde bulundu.

Akçay, bölgedeki manevi ve sosyal şahlanışın güçlü altyapı yatırımlarıyla taçlandırılması gerektiğini söyledi.

Şırnaklıların devletten somut beklentilerinin bulunduğunu aktaran Akçay, bölgede sürdürülen bazı projelerle ilgili ek ödeneğe ihtiyaç duyulduğunu bildirdi.

DEM Parti Grup Başkanvekili Gülistan Kılıç Koçyiğit, asgari ücretin, ortalama ücrete dönüştüğünü söyledi.

Öte yandan "sektörel ve bölgesel bazda asgari ücret" uygulamasının getirilmeye çalışıldığını savunan Koçyiğit, bölgesel bazda asgari ücret uygulamasını eleştirdi. Koçyiğit, "Bu ilk etapta çok realist, akılcı gibi görünebilir ama açık ve net söyleyeyim, şu bölünme paranoyaları var ya, işte size bölünmenin yolu. Siz, ülkeyi zaten ücret üzerinden bölüyorsunuz." ifadelerini kullandı.

Yeni Parti Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın, partilerinin büyük bir yenilik ve heyecanla milletin dertlerine derman olmaya geldiğini söyledi.

Ekonomi politikalarına dair eleştirilerde bulunan Günaydın, "TÜİK, görece yoksulluğun 17 milyon 361 bin kişiyi etkilediğini söylüyor. TÜİK her zamanki gibi yalan söylüyor çünkü bu memlekette 10 milyon insan asgari ücret alıyor. 10 milyon insan 28 bin lira asgari ücrete mahkum ve biz biliyoruz ki açlık sınırı 35 bin lira, yani 10 milyon insan açlık sınırının altında. Siz onlara diyorsunuz ki 'yıl başından yıl sonuna kadar böyle devam edeceksiniz, size beş kuruş para vermeyeceğiz'." sözlerini sarf etti.

"Temel insan haklarının korunması uluslararası toplumun en öncelikli görevi olmalı"

AK Parti Grup Başkanvekili Leyla Şahin Usta, Yeni Parti'ye ve Grup yönetimine "hayırlı olsun" temennisinde bulundu. CHP'nin yeni Grup yönetimine de "hayırlı olsun" dileklerini ileten Usta, kendilerine başarı diledi.

Usta, UNESCO'nun Filistin'deki Sebastia Antik Kenti ile Lübnan'daki beş kaleyi Dünya Mirası Listesi'ne almasının kültürel mirasın korunması açısından önemli bir adım olduğunu söyledi. Aynı uluslararası toplumun, Gazze'de her gün masum sivillerin yaşamını yitirdiği insanlık dramı karşısında aynı hassasiyeti sergileyememesinin vicdanları derinden yaraladığını vurgulayan Usta, "Elbette tarihi eserleri ve insanlığın ortak mirasını korumak büyük bir sorumluluktur ancak unutulmamalıdır ki taşlar kadar, hatta onlardan çok daha kıymetli olan insan hayatıdır. Çocukların yaşam hakkının, masum sivillerin güvenliğinin ve temel insan haklarının korunması uluslararası toplumun en öncelikli görevi olmalıdır." dedi.

Usta, Terörsüz Türkiye süreci konusunda dün hangi noktadalarsa bugün de aynı noktada bulunduklarının altını çizdi.

Şehit yakınları ve gazilerin haklarına yönelik düzenlemeye ilişkin bilgi veren Usta, şunları kaydetti:

"Biz, bu konuyla ilgili uzun süredir Milli Savunma Komisyonumuzun da başkanlığında kıymetli vekillerimizle çalışmalarımızı yapıyoruz ve tamamladık. Bugün itibarıyla şehit ve gazi haklarının yeniden düzenlenmesi ve haklarının iyileştirilmesiyle ilgili kanun teklifimizi imzaya açmış bulunuyoruz. Meclis'imizin bu konudaki sorumluluğunu da yerine getirerek yasalaşmasını sağlamayı ve bekleyen şehit yakınlarımıza ve gazilerimize her türlü iyileştirmeyi en kısa sürede sunabilmeyi arzu ediyoruz."