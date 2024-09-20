Şeker Pancarı Fiyatları Haftaya Açıklanacak - Son Dakika
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Politika

Şeker Pancarı Fiyatları Haftaya Açıklanacak

Şeker Pancarı Fiyatları Haftaya Açıklanacak

Tarım Bakanı Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatlarının haftaya açıklanacağını bildirdi.

20.09.2024 14:49
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TARIM ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, şeker pancarı alım fiyatlarının haftaya açıklanacağını belirterek, "Şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp, açıklamış olacağızö dedi.

Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, bir dizi programa katılmak için bugün Konya'ya geldi. Bakan Yumaklı, ilk olarak AK Parti İl Başkanlığı tarafından Ali Ulvi Kurucu Gençlik Merkezi'nde düzenlenen 'Türkiye Buluşmaları Konya Toplantısı'na katıldı. Burada partililere seslenen Yumaklı, bakanlığı tarafından yapılan üretim planlamasına değindi. Bakan Yumaklı, "Üretim planlaması, başlığının altındaki diğer konularda bu memleketin insanının davası güvenliğini sağlayacak, bu ülkeye gelen turistlerin veya diğer misafirlerin ihtiyaçlarını karşılayacak ve fazlasını da ihraç etmeye devam edeceğiz, inşallah. 2024 yılı ihracat rakamının 35 milyar dolara doğru gittiğini de buradan belirtmek istiyorum. Peki, ne yaptık? Tarımsal üretim desteklemeleri artık üç yıllığına ve üretim sezonu başlamadan önce açıklanmış oldu. Bu da yine ilk olarak yapılanlardan bir tanesi. Desteklerin nakdi olarak verilmesi uygulamasını tekrar yürürlüğe soktuk ve en önemlisi de şu; gençlerimizin ve kadınların, kadın girişimcilerimizin mutlaka ama mutlaka üretimin içinde, tarımsal üretimin içinde olmasını sağlamak adına birçok pozitif ayrımcılık yaptık. Bunu buradan net bir şekilde söyleyeyim ve bunu da yapmaya devam edeceğizö ifadelerini kullandı.

Ülkenin geleceğini inşa etmek için çalışmaya devam edeceklerini söyleyen Bakan Yumaklı, "Şimdi bütün bunlarla uğraşırken gerçekten belki konuşulduğu zamanın üzerinden birkaç gün geçebiliyor, çok enteresan. Hakikaten yapacak işleri yok mu, bunların dedirtecek tezviratları görüyoruz. Yani gülsek mi, ağlasak mı, dedirtecek o kadar çok olaya, o kadar çok saptırmaya, o kadar çok yalana yani bıraksanız bütün, işinizi, gücünüzü, bütün enerjinizi bunlara harcamanız lazım. Ama biz şöyle söylüyoruz. Biz söz verdik. Sayın Cumhurbaşkanımızın 'Türkiye Yüzyılı'nın inşasında herkes yorulmak bilmeden çalışacak, gece gündüz' sözüne istinaden işte biz de didişerek değil, çalışarak enerjimizi harcıyoruz. Onları bu tezviratlarıyla, bu yalanlarıyla baş başa bırakıyoruz. Komedi desen hani ne derler, böyle acı komedi gibi. Tam da tarif edemiyorum. Hakikaten yapacak işleri yok. Bu memlekete dair, bu millete dair, en ufak bir daha tasavvurları olmadığı için yapılanları çarptırmak üzere kurulu bir anlayışları var. Zaten AK Parti'yi işte bu anlayıştan ayıran en önemli özellik de bu. Biz memleket için varız. Bu ülkenin geleceğini inşa etmek için varızö dedi.

ŞEKER PANCARI FİYATLARI ÖNÜMÜZDEKİ HAFTA AÇIKLANACAK

Konya'ya yapılan yatırımları anlatan Bakan Yumaklı, şeker pancarı fiyatlarına da değinerek, "Elbette Konya'nın beklediği haber daha var bizden. İnşallah önümüzdeki hafta içinde şeker pancarı fiyatlarıyla alakalı bundan önce olduğu gibi bütün hesaplarımızı kılı kırk yararak yapıp, açıklamış olacağızö diye konuştu.

'SU FAKİRİ OLAN ÜLKELER ARASINA GİRMEMİZ İŞTEN BİLE DEĞİL'

Bakan İbrahim Yumaklı, su tasarrufuna dikkati çekerek, "Elimizdeki suyu kullanmakla alakalı eğer yapılması gerekenleri yapmazsak, çok değil sadece 5-6 sene sonra bugünkü pozisyonumuzdan çok daha farklı ve istemeyeceğimiz sonuçları görebiliriz. Neden bahsediyorum? İşte sulama konusundaki davranış biçimlerimizden bahsediyorum. Bir tarafta vahşi sulama, bir tarafta damlama sulama. Devlet damla sulama yatırımlarının yarısını, bunu yapan üreticilerimize veriyor. Sulama kanallarını kapalı sulama sistemlerine çevirmek için bütçesinin büyük bir kısmını harcamaya devam ediyor. Belediyelerimizin kayıp kaçak oranlarının artırılması konusunda ulusal su kurulda başta olmak üzere çok yoğun çalışmalar var. Sanayimizin kullandığı suyu yani gri su dediğimiz suyu arıtarak tekrar üretim proseslerinde bir daha bir daha mümkün olduğu kadar kullanılmasının da yine suyun yönetiminin en önemli unsurlarından bir tanesi olduğunu söylemek isterim. Peki, ne olacak? Çok kısa bilgi vereyim. Biz, bin 313 metreküplük kişi başına düşen suyla su stresi altında olan bir ülkeyiz. Suyumuzu, yönetmezsek, bin metreküpün altına düştüğünde kategori olarak, su fakiri olan ülkeler arasına girmemiz işten bile değilö ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA

Tarım ve Orman Bakanı, Politika, Ekonomi, Güncel, Çevre, Tarım, Son Dakika

Son Dakika Politika Şeker Pancarı Fiyatları Haftaya Açıklanacak - Son Dakika

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