Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın - Son Dakika
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Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın

19.05.2023 17:24

4 Kasım 2016'dan bu yana tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, cumhurbaşkanlığı seçimlerinin 2. turuna 9 gün kala dikkatleri üzerine çeken bir paylaşım yaptı. Demirtaş, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın. Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin." ifadelerine yer verdi.

14 Mayıs'ta gerçekleştirilen cumhurbaşkanlığı seçimlerinde hiçbir aday yüzde 50'yi aşamadığı için Türkiye 28 Mayıs'ta bir kez daha sandığa gidecek. Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan ile Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun yarışacağı seçimde en fazla oyu alan 13. Cumhurbaşkanı seçilecek.

DEMİRTAŞ'TAN MESAJ GİBİ PAYLAŞIM

Seçimegün kala cezaevinde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'tan dikkat çeken bir paylaşım geldi. Mesaj gibi bir paylaşım yapan Demirtaş, "Kimse benim suçsuz yere yattığım hapislik üzerinden siyasi şantaj, kirli hesap yapmasın" ifadelerini kullandı.

"HALK ÖZGÜR DEĞİLSE BENİM ÇIKMAMIN ÖNEMİ YOK"

Demirtaş paylaşımının devamında şunları söyledi: "Halk özgür değilse benim çıkmamın bir önemi yok. Bin ömrüm olsa hepsini halkım için feda ederim. Moralli olun, dik durun, direnin."

Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine 9 gün kala dikkat çeken paylaşım: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın
YORUMLAR (6)
  • Birol Yagmuroglu: Laflara bak... Nankör halkın özgürlüğü müş mış, Rabbim sizlere fırsat vermesin Cevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır
  • Erdinç Uzuner: Bak good by Kemal,ilk raunt tokadı yedi, seni hemen unuttu,bende kürtüm ama önce Türküm, sonsuza kadar gururluyum. Cevap Yaz 24 7 Yayından Kaldır
  • Z KUSAGI: merak ediyorum ne kadar maaş alıyorsun işin gücün yok her yerde yorumların var :))) 0 2 Yayından Kaldır
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Son Dakika Politika Selahattin Demirtaş'tan 2. tur seçimlerine yönelik dikkat çeken açıklama: Kimse benim hapisliğim üzerinden kirli hesap yapmasın - Son Dakika


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